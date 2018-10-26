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 Политика Украины
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 МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

МИД Украины направило России ноту протеста в связи с очередной отправкой автоколонн с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"25 октября 2018 российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые нашим государством пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" двух автомобильных колонн под предлогом доставки т.н. "Гуманитарного груза" жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в комментарии МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ трижды за неделю фиксировала автоколонны, ночью заезжающие на оккупированный Донбасс из РФ, - Хуг

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного комитета Красного Креста и обязательного оформления т.н. "гуманитарного груза" представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Также читайте: В очередном российском "гумконвое" находились технические средства разведки и радиостанции, - Гуцуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3093664
 
   
 Топ комментарии
 
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вчера...возле белых КАМАЗов с гуматитарной сгущенкой... накачаными водителями...
был избит бомж... попытавшийся закурить возле одной из машин...
(детонации чудом удалось избежать) МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 5302
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порох гарантировал в минске неприменение крупных калибров и авиации.
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А смысл? две-три машины - не убыток, на пару дохлых водил рашке насрать.
Зато на месте подрыва, "случайно", окажется полтора десятка трупов какой-нибудь культурной группы или вообще детей. Типа, ехали с культурной миссией.
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увы, мы живем среди стран, любящих удаленно от войны поохать и попричитать. И поэтому мы должны просчитывать последствия пропагандистских действий ублюдков, которым собственные многоэтажки подорвать - как тебе высморкаться!
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не забудь извинится перед дырянами когда их парочку замочим
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Министр професиональный дебил. Соответствующий результат. Его руководитель гибртдный жжжд. Смесь идиота и жжжда как то к положительному результату ну очень далеко.....
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Живу в Луганске. Нет этого нифига у нас.
Кстати, это простое подтверждение присутствия армии рашки вонючей у нас!
Свяжите простые вещи в одну цепочку:
1. армию (любую) надо кормить.
2. Грузовики с продуктами приходят и РЕГУЛЯРНО.
3. эти продукты НИГДЕ , кроме официозСМИ НИКТО и НИКОГДА не видел. Считанные контейнеры, розданный пафосно под камеры - не в счет.
Какой у нормального человека вывод?
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***
вчера...возле белых КАМАЗов с гуматитарной сгущенкой... накачаными водителями...
был избит бомж... попытавшийся закурить возле одной из машин...
(детонации чудом удалось избежать) МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 5302
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Бомж?!!
Да тут места парковки и хранения охраняются лучше украинских стратегических складов!
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что российский груз был перемещен с нарушением ...действующих двусторонних соглашений,Источник: https://censor.net.ua/n3093664 - які можуть бути домовленості з ворогом ? Чи може , якщо з ним й досі безвіз , він для Банкової і не ворог зовсім ?
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Пусть Хуг гумконвои проверит, с гречкой.
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Про гумноконвои надо не ноты рассылать, а их уничтожать. Пусть потом засраха нотирует
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Ми не відповідаємо за територію, яку не контролюємо, і особливо за мінування доріг п'яними ополченцями.


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