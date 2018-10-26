 МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"25 октября 2018 российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые нашим государством пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" двух автомобильных колонн под предлогом доставки т.н. "Гуманитарного груза" жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в комментарии МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного комитета Красного Креста и обязательного оформления т.н. "гуманитарного груза" представителями пограничных и таможенных органов Украины.

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