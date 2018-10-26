 МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"25 октября 2018 российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые нашим государством пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" двух автомобильных колонн под предлогом доставки т.н. "Гуманитарного груза" жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в комментарии МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного комитета Красного Креста и обязательного оформления т.н. "гуманитарного груза" представителями пограничных и таможенных органов Украины.
Зато на месте подрыва, "случайно", окажется полтора десятка трупов какой-нибудь культурной группы или вообще детей. Типа, ехали с культурной миссией.
на ватников и их личинок)))
Кстати, это простое подтверждение присутствия армии рашки вонючей у нас!
Свяжите простые вещи в одну цепочку:
1. армию (любую) надо кормить.
2. Грузовики с продуктами приходят и РЕГУЛЯРНО.
3. эти продукты НИГДЕ , кроме официозСМИ НИКТО и НИКОГДА не видел. Считанные контейнеры, розданный пафосно под камеры - не в счет.
Какой у нормального человека вывод?
вчера...возле белых КАМАЗов с гуматитарной сгущенкой... накачаными водителями...
был избит бомж... попытавшийся закурить возле одной из машин...
(детонации чудом удалось избежать)
Да тут места парковки и хранения охраняются лучше украинских стратегических складов!