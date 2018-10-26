 Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Олега Воеводина, назначив на эту должность Владимира Пахнюка, возглавлявшего до этого УСБУ в Винницкой области.
На должность начальника Управления СБУ в Винницкой области президент назначил Олега Зозулю.
Явно янтарём делился, пошёл на повышение....
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Как по мне - денежная , когда доллар с 5 пошел на 8 ( спасибо сигапурской Йуле!) а потом с 8 на 28грн.
Александр Сорочан проезжал мимо и заметил, как Скуратовский расстреливает из автомата собственный автомобиль, который уже начал гореть. Он предложил помощь, но взамен получил от депутатов "на орехи". Сейчас данные об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по факту.
Как пояснили изданию источники в Киевской облсовете, на охоту Сергей Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья - это 30 тыс. га земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016-го клуб переписали на экс-помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского - Богдана Мотрича. Говорят, последний даже прописан в квартире семьи народного депутата. Источник - ord-ua.com/2018/10/26/pyanyj-nardep-radikal-skuratovskij-izbil-na-ohote-pod-kievom-glavu-selsoveta/
эта тварь уже узурпировала власть полностью
На пятый год оно сообразило, с чего начинается защита государства?
Один экспорт кругляка в ЕС засветил,а другой плохо пятки вылизывал?
Колишній керівник МВС Волинської області Олександр Терещук, який звинувачується в розгонах євромайданівців, сьогодні був призначений на посаду очільника Київщини.
как специалист по разгону Майдана?
Коболев перевел свою скандальную миллионную премию в США - боится ареста активов в Украине... #UKROPNEWS
Ползут по деревне два пьяницы. Один совсем в говнище ползёт по грязной весенней дороге, другой ещё держится и ползёт вдоль забора, держась за него. Тот который вдоль забора спрашивает того, который по грязи ползёт:
-Колян................ ты меня уважаешь???? (тот который по дороге сосредоточенно поднимает голову из грязи и отвечает)
- Лёха!!.. я тобой горжусь!!!!
Центральная избирательная комиссия определила ответственных по областям на выборах. Сделано это было по политическим договоренностям. И большинство областей получил БПП
Об этом говорится в сегодняшней статье LIGA.net.
http://ua24ua.net/noviy-maydan-neizbegen-est-prichina/
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А поки воно смердить, зовсім не їстівне і має всі ознаки лайна, українці будуть його тримати у роті. Хочаб з вродженої впертості.
- Не знаю, - ответило Чучело, - но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
Сегодня ехала в Украину через Берегово.ну пиздец.три недели назад висел украинский флаг.сегодня уже венгерский и евросоюза.украинского нет на центральном здании в центре города.горсовет наверное .И их блин притесняют.на погранпереходе Берегово говорят все на венгерском.
ЕщеГнойсманькій проект бюджету на 2019 рік:
Витрати на МВС (мусорву) - 71,6 млрд гривень
Витрати на оборону - 101 мрлд гривень
Що це, як не в встановлення поліцейського режиму?! 1 ответ45 ретвитов7 отметок «Нравится»Ответить 1 Ретвитнуть 45 Мне нравится