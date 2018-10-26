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 Политика Украины
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Все про:Винницкая область (478) Закарпатье (1462) Порошенко (15640) СБУ (12926)

 Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях

Президент Украины Петр Порошенко своими указами сменил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской и Винницкой областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Олега Воеводина, назначив на эту должность Владимира Пахнюка, возглавлявшего до этого УСБУ в Винницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура

На должность начальника Управления СБУ в Винницкой области президент назначил Олега Зозулю.

Источник: https://censor.net.ua/n3093662
 
   
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А про сємочко , від завжди говіркого петі - моторошна тиша..
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Коболев перевел свою скандальную миллионную премию в США - боится ареста активов в Украине... #UKROPNEWS Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 2848 Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 4062
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Поменял местами. Места то доходные. Как говорят знающие люди, весь серый импорт бытовой техники под этой конторой.
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не правильно, подумай ещё, давай попытка два.
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понел, думать тебя больно, ну тогда не стоит.
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Мне не больно думать Надоели вумные из за бугра.......
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На якому російському ресурсі ви це знайшли?
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а что для вас россияне которые воюют за Украину вам чужие?
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Ви запитуєте мене у відповідь на моє запитання. Зрозуміло хто так робить🤗
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Тоді далі не треба з вами говорить.
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Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Олега Воеводина, назначив на эту должность Владимира Пахнюка, возглавлявшего до этого УСБУ в Винницкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3093662
Явно янтарём делился, пошёл на повышение....
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Даже в Беларуси про реформы не забывает! Гений Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 392
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тебе не нравится реформы? а именно какие не нравится?
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никакие. как у кацапов - овощей. кстати. Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 9002
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Якщо ти про себе, то погоджуюсь. Ми тут з тобою нічого не обговорювали🤔
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Бесконечное повышение цен на все уж пятый год. Ну явно не реформы. Ахметка на 76% увеличил свое состояние. Вот это реформа.
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не поверишь, но это составляющая реформ, так сказать - всегда идёт вместе до определённого уровня, потом цены снижается а доходы и благополучие стремительно растёт, да так, что надо тормозить и если не притормозить может перегрется экономика. (поверь, всё это проходил)
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Воровство составляющая реформ ?????? Ну тебе тогда в Нобилевский комитет из шестой палаты.
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увы, это тянется тоже, вот ловите воров с поличными, кстати, читаю в цензоре каждый день об успехах в поимке, вот отсуствует инфа - сколько посажены с конфискацыей, это плохо.
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А как его ловить Если Генпрокугог пьяный не может явиться в Раду и при этом крышует янтарный бизнес. На вновь назначенного главу НАБУ на третий месяц уже возбуждают уголовное дело по факту требования миллиона доларов взятки. Или глава НАЗК выписывает себе многосоттысячные премии. Так, что умный ты наш. Шестая палата ждет..
.
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тебе не нравится реформы? а именно какие не нравится?
Как по мне - денежная , когда доллар с 5 пошел на 8 ( спасибо сигапурской Йуле!) а потом с 8 на 28грн.
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ну понел, только вот за бал приходит время и надо разплачиватся, при люльке шиковали, теперь отдоваите одолженное - такова жизнь. иногда мы спысываем долги, но только иногда и то членам клуба друзей.
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Ну если асе время лбворовываьь страну, тл и американского бюджета не хватит. Последний пример. Продажа Кцзни на Рыбальском. В бюджет нескллько сотен миллионов не поступило. Но это так мелочи.....
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кто продовал, вообще неимею инфо, не ужьто Пецья, не ну не связанное с люлькои, а то бы ты сказал что это успех.
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Кузня на Рыбальском принадлежала гибридному Президенту.
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Ну и партии у нас, то в инете пошла инфа представитель БЮТ в Черкасах убил жену, то в Днепре Укроповець кулаки распустил относиткльно женжины, тепереча товарищи Ляшка отличилист - Вечером 23 октября во время охоты на фазанов на полях Макаровского района Киевской области депутат Верховной Рады от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский вместе с экс-главой Житомирской ОГА, председателем Житомирской областной организации от той же политической партии Юрием Забелой в состоянии сильного алкогольного опьянения сожгли автомобиль, принадлежащий Скуратовскому и жестоко избили Александра Сорочана - главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района.Об этом сообщает Киев власть со ссылкой на источники.

Александр Сорочан проезжал мимо и заметил, как Скуратовский расстреливает из автомата собственный автомобиль, который уже начал гореть. Он предложил помощь, но взамен получил от депутатов "на орехи". Сейчас данные об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по факту.

Как пояснили изданию источники в Киевской облсовете, на охоту Сергей Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья - это 30 тыс. га земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016-го клуб переписали на экс-помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского - Богдана Мотрича. Говорят, последний даже прописан в квартире семьи народного депутата. Источник - ord-ua.com/2018/10/26/pyanyj-nardep-radikal-skuratovskij-izbil-na-ohote-pod-kievom-glavu-selsoveta/
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А про сємочко , від завжди говіркого петі - моторошна тиша..
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почему Порошенко а не Верховна Рада?
эта тварь уже узурпировала власть полностью
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Доброе утро, Петрляксеич! Проснулись?
На пятый год оно сообразило, с чего начинается защита государства?
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Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях

Один экспорт кругляка в ЕС засветил,а другой плохо пятки вылизывал?
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Все в том же регоАнальном духе-Люстрований чиновник часів Януковича очолив Київську ОДА
Колишній керівник МВС Волинської області Олександр Терещук, який звинувачується в розгонах євромайданівців, сьогодні був призначений на посаду очільника Київщини.
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сьогодні був призначений на посаду очільника Київщини.

как специалист по разгону Майдана?
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Коболев перевел свою скандальную миллионную премию в США - боится ареста активов в Украине... #UKROPNEWS Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 2848 Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 4062
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тогда есть возможность арестовать его, он же не сбежал.
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Есть. С нашим Генпрокугогом даже стльно ленивый успеет.
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Надеюсь люди достойные. Настоящие патриоты как семочко, а не какие нибуть огенты кремля?
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Щось пригадало це менi один старий анекдот (перепрошую шо мовою оригiнала) . -
Ползут по деревне два пьяницы. Один совсем в говнище ползёт по грязной весенней дороге, другой ещё держится и ползёт вдоль забора, держась за него. Тот который вдоль забора спрашивает того, который по грязи ползёт:
-Колян................ ты меня уважаешь???? (тот который по дороге сосредоточенно поднимает голову из грязи и отвечает)
- Лёха!!.. я тобой горжусь!!!!
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Новый Майдан неизбежен: озвучена причина
Центральная избирательная комиссия определила ответственных по областям на выборах. Сделано это было по политическим договоренностям. И большинство областей получил БПП
Об этом говорится в сегодняшней статье LIGA.net.
http://ua24ua.net/noviy-maydan-neizbegen-est-prichina/
🤑
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Дуже мало бажаючих влаштувати справжній Майдан.
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Може не обов'язково Майдан, а якусь його форму, меньш затратну і виснажливу, але не меньш дієву і безпечнішу. Але хіба людям мало всього, щоб переконатись, що вони помилились у Травні 2014го?
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Тоесть незаконная вырубка Карпат и добыча янтаря возвратится в бюджет Украины?
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Люди досі сподіваються, що добре відоме з 2005го лайно у їхньому роті якимсь дивом перетвориться на якісний шоколад. Хм.
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українці подібне думають споконвічно, через те так ми і живемо....
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Більш того. Якщо б дійсно сталось диво і це лайно у роті українців раптом і справді перетворилось у якісний шоколад, то українці б не повірили власним органам почуття, запідозрили б зраду і швидко витрусили б це з свого роту! Порошенко замінив начальників Управлінь СБУ в Закарпатській і Вінницькій областях - Цензор.НЕТ 1928
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А поки воно смердить, зовсім не їстівне і має всі ознаки лайна, українці будуть його тримати у роті. Хочаб з вродженої впертості.
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- А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? - спросила Дороти.
- Не знаю, - ответило Чучело, - но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
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Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 486Андромеда‏ @Andromeda777777 22 ч.22 часа назад
Сегодня ехала в Украину через Берегово.ну пиздец.три недели назад висел украинский флаг.сегодня уже венгерский и евросоюза.украинского нет на центральном здании в центре города.горсовет наверное .И их блин притесняют.на погранпереходе Берегово говорят все на венгерском.
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Сиві Санкції‏ @kirman_sp

ЕщеГнойсманькій проект бюджету на 2019 рік:
Витрати на МВС (мусорву) - 71,6 млрд гривень
Витрати на оборону - 101 мрлд гривень
Що це, як не в встановлення поліцейського режиму?! Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях - Цензор.НЕТ 201 1 ответ45 ретвитов7 отметок «Нравится»Ответить 1 Ретвитнуть 45 Мне нравится
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Я вижу в Красноармейске людей, которые меня убивали в Донецке за украинский флаг, а сегодня они рядом с теми, кто рвется к власти в вашем городе, - «Дончанин»Я вижу в Красноармейске людей, которые меня убивали в Донецке за украинский флаг, а сегодня они рядом с теми, кто рвется к власти в вашем городе, - «Дончанин» - ИА «Вчасно»
 Порошенко замінив начальників Управлінь СБУ в Закарпатській і Вінницькій областях - Цензор.НЕТ 6327
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