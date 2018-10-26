 Порошенко сменил начальников Управлений СБУ в Закарпатской и Винницкой областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Олега Воеводина, назначив на эту должность Владимира Пахнюка, возглавлявшего до этого УСБУ в Винницкой области.

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На должность начальника Управления СБУ в Винницкой области президент назначил Олега Зозулю.