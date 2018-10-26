 Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин просил продлить арест только на 30 суток, поскольку, по мнению защитника, этого времени должно хватить прокуратуре для подготовки обвинительного акта и передачи его в суд.

Напоминаем, Рубана задержали 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям.

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Рубана и Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.