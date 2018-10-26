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 Политика Украины
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Все про:Савченко (2788) Рубан Владимир (115)

 Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 суток арест экс-руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин просил продлить арест только на 30 суток, поскольку, по мнению защитника, этого времени должно хватить прокуратуре для подготовки обвинительного акта и передачи его в суд.

Напоминаем, Рубана задержали 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест Савченко почти до Нового года

Рубана и Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3093659
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего за эти годы не поменялось в Украине.Всем правит политическая доцильность и сиюминутная выгода от ситуации.Как в свадьбе в Малиновке.Сейчас один "узник совести" занимает пост херпрокурора и творит ,то же ,что с ним творили овощи.Чую скоро опять местами поменяются)))
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луценка в фейсбуке спросите . ну сперва вы услишите звуки му- му - му а потом что моя жена эталон красоты.
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8 марта его арестовали, а суда до сих пор нет.... , и по Савченко...Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана - Цензор.НЕТ 6700
Вот так же и по делу "покойного" Бабченко.....

ХЗ...., - бордель по всем делам без исключений...
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есть какая то инфа, разколился рубан, если нет, может стоит поменять или добавить следователя - важен результат.
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луценка в фейсбуке спросите . ну сперва вы услишите звуки му- му - му а потом что моя жена эталон красоты.
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Там такое же дело,как и с тепловизором с которого в анатолика стреляли.Результатов будет ноль.Просто приказ до выборов держать его и савченко в сизо,типа воно працюе.
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С тепловизором ,чем закончилось?.Де вырок суду))).Почитайте реестр судебных дел или зарегистрированных злочынив.Там 90 процентов ,таких "дел" хоронятся на стадии досудебного расследования.Дело тепловизора толика ,тоже там)))
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рубан как и штепа? ну отпустят. ведь у нас все жити по новому.
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8 марта его арестовали, а суда до сих пор нет.... , и по Савченко...Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана - Цензор.НЕТ 6700
Вот так же и по делу "покойного" Бабченко.....

ХЗ...., - бордель по всем делам без исключений...
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У середні віки в Японії європейських мореплавців шокували ями з мало схожими на людей обдертими, брудними, здичавілими особами, які кидалися на скромні об'їдки, що їм кидали в ці ями, забувши про людське достоїнство. На запитання, чому людей утримують у таких умовах і хто ці люди, європейцям пояснили, що ці люди - підозрювані у вчиненні злочинів, щодо яких не знайдено ні доказів вини, ні доказівневинності. Тому і відпустити їх не можна, і стратити теж не можна. І їхнє доля - сидіти у такій ямі і чекати, поки хтось не надасть котрийсь із таких доказів. Деколи чекання тягнулося не те, що роками, а десятиліттями. І закінчувалося зі смертю підозрбваного. Можливо, українське правосуддя переймає середньовічний японський досвід? Суд продовжив на 2 місяці арешт підозрюваного в зраді Рубана - Цензор.НЕТ 3591
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Ничего за эти годы не поменялось в Украине.Всем правит политическая доцильность и сиюминутная выгода от ситуации.Как в свадьбе в Малиновке.Сейчас один "узник совести" занимает пост херпрокурора и творит ,то же ,что с ним творили овощи.Чую скоро опять местами поменяются)))
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Пора ему сменить фамилию на Штепрубан Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана - Цензор.НЕТ 6625
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Украинский Рембо. Сталлонэ отдыхает.....
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А Рубан ,может и правда, вез оружие с не подконтрольной Украине территории,только вот оружие,по ходу,было с тех складов, которые взрывались,вот и спрятали его.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в госизмене Рубана
 
 
 
 
 
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