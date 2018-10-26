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 "Нужны запчасти для ремонта армейских автомобилей", - харьковский волонтер с позывным "Дима бус"

Харьковский волонтер Dim Grigorievich с позывным "Дима бус" выложил просьбу в Фейсбуке о сборе запчастей для армейских автомобилей, которые он ремонтирует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Моя просьба по поводу помочь именно запчастями из-за отсутствия денег на их покупку, осталась никому не интересной, это тоже нормально и абсолютно привычно. Я всё таки повторю её и добавлю ещё три позиции, а вдруг???

ТНВД на Фолькс Т4,дизель на 2,4 литра, можно нерабочий, как ремкомплект.

Боковая ручка сдвижной двери на ДАФ 400.

На Опель Фронтеру 2,5 tds 1998 года выпуска нужны:

наконечники рулевых тяг, шаровые опоры (2 верхних,2 нижних), рулевой маятник, стойки передних стабилизаторов, задняя подушка раздатки, бачок омывателя, задние тормозные диски, задние колодки, ремокомплект суппортов, колодки задних барабанов (стояночного тормоза), трос ручника, главный ремень генератора, пробка расширительного бачка.

Дабы исключить ненужные вопросы, сразу объясняю, это армейская Фронтера,в которой за деньги бойцов заменены сцепление, ТНВД и форсунки,а также заменены коленвал и перебрана голова, а также фильтра,масла и т.д. Всё это на 670 долларов. На эту Фронтеру я от себя потратил около 4000 грн (2400 людских и 1600 своих), ну и бесплатная работа.Больше тратить нечего, ни у меня,ни у хлопцев.

3.И третья потребность.Сегодня,три часа назад,я оказался перед фактом,что договорённая Газель,которая должна была рано утром идти в воскресенье на Светлодарскую дугу,на позиции,и в Попасную,с детскими вещами к СИМИКам - идти не может. Поэтому срочная!!!! просьба к тем, у кого есть либо бус, в который сядут три человека+ хозяин буса и загрузят и отвезут все нужные нужности, либо тот же бус,л ибо Газель, в которую сядут и загрузят всё нужное, но без хозяина машины - один из едущих имеет права, он сядет за руль и приедет на этой же машине обратно. Машина вернётся обратно в течении 15-16 часов. Горючка (деньги) на поездку есть. 18 предложений.

Источник: https://censor.net.ua/n3093656
 
   
 Топ комментарии
 
вспоминаю слова порошенко- мы выиграем эту войну и без волонтеров. вот почему я ему свой голос и не дам.
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Дабы исключить ненужные вопросы, сразу объясняю, это армейская Фронтера,в которой за деньги бойцов заменены сцепление, ТНВД и форсунки,а также заменены коленвал и перебрана голова, а также фильтра,масла и т.д. Всё это на 670 долларов. На эту Фронтеру я от себя потратил около 4000 грн (2400 людских и 1600 своих), ну и бесплатная работа.Больше тратить нечего, ни у меня,ни у хлопцев.

Пятый год воюем. Сколько вагонов МВФ-бабла наши три еврея в Украину затянули? И шо? И где?
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К соевому обратись.У него чем ближе выборы,тем выше корона поднимается от своей значимости.Плюс с ахметом богатеет во время войны.Или к бирюлькину обратись у которого все ахенты хремля и на фейсе все в армии зашибись.Как сказал сивочолое,он бы и без волонтеров победил.Вперед.
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вспоминаю слова порошенко- мы выиграем эту войну и без волонтеров. вот почему я ему свой голос и не дам.
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А Говно-командующий наш разве не в курсе, что армию во время войны надо снабжать всем, в том числе и запчастями? Или на первом плане перерезание торжественных ленточек по всей Украине и пиар на дорожных знаках? У нас что, не хватает денег на запчасти?
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Денег хватает...Но не на запчасти.....ОФФФФФШОРЫБЛИН....
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Вы забываете бывшие скандалы с фейковыми "волонтерами". Когда собранные деньги шли не туда куда собирались. Далее продолжу вашими словами... " вот почему я ему свой голос и не дам."
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- Мы сейчас уйдём! Но я, как заведующий культотделом нашего дома предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
- Нет, не возьму.
- Но почему Вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую.
- А, полтинника жалко?!
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу.
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вот с етих соображений я не хочу голосовать ни за юлю ни за петра ни за жопоблоковцев. просто - НЕ ХОЧУ !!!
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если из 40 млн. граждан вам не за кого голосовать и вы не видите достойного, вам нечего делать в этом государстве
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Дабы исключить ненужные вопросы, сразу объясняю, это армейская Фронтера,в которой за деньги бойцов заменены сцепление, ТНВД и форсунки,а также заменены коленвал и перебрана голова, а также фильтра,масла и т.д. Всё это на 670 долларов. На эту Фронтеру я от себя потратил около 4000 грн (2400 людских и 1600 своих), ну и бесплатная работа.Больше тратить нечего, ни у меня,ни у хлопцев.

Пятый год воюем. Сколько вагонов МВФ-бабла наши три еврея в Украину затянули? И шо? И где?
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спиндили - достаточно ясно ответил?

а теперь лучше по делу...
кто может:?
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Вот где бы пригодились Land Cruiser 200 от "Укрзализниці" или GMC Yukon от "Газ Украины"!
Но нельзя, ведь тачки за 80 000 у.е для высокопоставленных жлобов из госкорпораций, это то, без чего государство просто существовать не сможет.
А у военных, судя по оценкам "экспертов", дела и так идут просто супер.
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та там весь автопарк можно отправить на фронт - но не отдадут же
и понтов притащат отбивать!!!
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К соевому обратись.У него чем ближе выборы,тем выше корона поднимается от своей значимости.Плюс с ахметом богатеет во время войны.Или к бирюлькину обратись у которого все ахенты хремля и на фейсе все в армии зашибись.Как сказал сивочолое,он бы и без волонтеров победил.Вперед.
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війна ж в нас "народна" , а отже - повинен башляти лише народ !
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так ты же тоже волонтёр, или уже никогда им и не был...?
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Вы путаете понятия "волонтер" и лопух, которого можно разводить на бабло многие годы)
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А ты много денег дал . ???? Или только кк все бобовые Гав и в кусты?
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Я как то здесь не одинн. Одно бобовое поставило штуку баксов, я штуку гривен. Он проиграл. Теперь быкует. Если такой типа патриот , то вместо того, чтобы языком ляпать, сделай и покажи. Кстати, деньги я просил отдать не мне, на лечение любому нуждающимуся.Но практика показала, что бобовые за свои слова не отвечают. Балаболы однако.
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да вас много - как дерьма в одном месте...
ты в суд подай на него - как и свои деньги выиграешь...
как там тебе - Майдан до сих пор жмёт...?)
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Ты дурак или под дурака косишь. Спорят на слово. Либо ты отвечаешь, либо балабол.
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Накосился уж. Бобовое..... Только трепаться можешь....
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у него в паРаше есть свой прокурор...!\я не буду его подменять...!\
да и жду уже четыре с половиной года, когда вы клавишные путриоты злочинну владу свергните...!
спрашиваю - доколе...?)))
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Понятное дело, соевые делать даром как то не привыели. А получать только на халяву.
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А по сути. Только гавкать за 30 сребрянников.
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с тобой подкацапником по сути...?)\не смеши...)\
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А ты н со мной споришь А публично. Я имею честь писать, что думаю. Если написал, примерно год назад, что не крпейки не дам. То имел на это свой взгляд. А тв как говно в проруби. Денег не даешь и патриота из себя корчишь.Сколько и когда дал ????
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когда вы клавишные путриоты злочинну владу свергните...!
Аааа.... кацапсинка нарисовалась тут? Пшелвон мокша немытая....
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ну ты это зеркалу скажи...!
"рабиновича" выберешь в другой раз путриот...)
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Ты спрашиваешь:
Пятый год воюем. Сколько вагонов МВФ-бабла наши три еврея в Украину затянули? И шо? И где?

Отвечаю: Вытянули в два-три раза больше, вот и на запчасти и не хватает.
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оно тока в минске чертей поеждает

а тут некому бус пригнать
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Моя просьба по поводу помочь именно запчастями из-за отсутствия денег на их покупкуИсточник: https://censor.net.ua/n3093656 - попросіть в Харанта
- Порошенко: Ми перемогли б і без волонтерів
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Смотря что он под етим подразумевал. Возможно Вальцман с Хуйлом победили бы украинцев если бы не волонтеры и добровольцы.
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Главное олигархат капусту шинкует как никогда,обворовывая до последней нитки народ который собирает копейки для волонтеров.
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И опять как 2014. А как же слова Вальцмана что армия нивчем не нуждается?
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Вот результат отношения украинцев к войне. Некто под непонятным позывным просит денег или запчасти. Результат 0. А он и не будет другим. Идет пятый год войны. Встретил знакомого, воевал в батальоне Донбасс добровольцем около трех лет. Был на контракте. Когда воевал был с ним спор. Я ему доказывал, что не может армия победить имея главнокомандующего труса и предателя. Чуть до драки не дошло. Прошло года полтора. Опяиь встречаю. Прячет глаза. Чем занимаешся. Ремонтом . А как же передок и АТО. Ответ меня поразил Я что дурак?. Это тот человек который гордился тем, что занесен сепарпми на сайт каратели.
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Не при Ган Серхио. Все знают что ты знатный балабол! Ято знаю больше других. Так что веры твоим словам нет и на 1 копейку из нержавейки!
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Тыч чмо проспорил и не гавкай. Сначала изучи матчасть. Если лоханулся имей честь отвечать ща слова. Ты же начал пургу гнать. Так, что иди лесом бобовое. Трепло и балабол. Кстати напомни суть спора. Я его сохранил.
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ЯЯ Проспорил? Ты чё обкурился? Сколько госдолг был на евраль 2014 года?
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Открой свой сайт и посмотри. Ты ставил , что госдолг Азирова 142 лярда баксов. Долг Гройсмана 74. Так, что дергай, ирепло и балабол.
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спасибо просветили - а вот человеку с харькова стоит помочь!!!!
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Я бы на месте етого волонтера просящего запчасти, приятащил ету развалюху на Банковую и показал всему миру в каком состоянии сейчас воюет настоящая армия а не ту которую он показывает на парадах ради пиара. Чтобы та соевас с*ка даже не думала заявку подавать на участие в выборах.
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В ответ на неоднократные оскорбления со стороны Порошенко, Муженко, Полторака и прочей дряни, ни один волонтер, доброволец и просто гражданин Украини не вышел и не заявил свой публичный протест.
- Поэтому я дененег не дам ...
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а им некогда разбиратся с вами - они дело делают!!!
а вы на диванах воюйте!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нужны запчасти для ремонта армейских автомобилей", - харьковский волонтер с позывным "Дима бус"
 
 
 
 
 
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