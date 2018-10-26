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 Политика Украины
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 На 100% доверяю Лукашенко, - Порошенко о роли Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе

Миссия Беларуси и ее президента Александра Лукашенко в урегулировании военного конфликта на Донбассе чрезвычайно важна.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили. Является ли важной его миссия? Чрезвычайно важной, как и миссия Беларуси. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие. И роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске, и Беларусь делает все возможное, чтобы организовать эту работу", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что именно в Минске был подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности. Президент акцентировал, что в настоящий момент весь мир требует их выполнения, то есть выведения российских войск из территории Украины.

"Я очень доволен тем, что в результате наших договоренностей состоялся прорыв дипломатической блокады. Минск и Беларусь для нас очень близки. Поэтому я благодарю за такую инициативу, я всем благодарен, кто приобщен к тому, чтобы в Украину пришел мир, я благодарю наших партнеров из ЕС, из США, из ООН и очень благодарю наших белорусских друзей", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3093653
 
 
 Топ комментарии
 
Доверяет он, а ничего что это союзник рашки поддерживающий её на голосованиях в ООН.
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Точняк- буде в Білорусь драпати!!!🤣🤣
🤑
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зайвий раз переконався що рошен це ще один агент путіна, такий самий як лукашенко!
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Кому это "всем" и откуда "известно"? Всем соевоголовым ботам из лоламетодичек? На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 8458
И да, главный ваш "конек"- в ответ на ФАКТ "дружбы" будочника с презом союзного агрессору недогосударства, переводить стрелки на Тимошенко. Причем посредством бреда по Пинчуку! На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2079

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Надо у кореша Тимошенки Пинчука спросить, он в курсе кто агент Кремля точно...
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Не. Спроси лучше корешей своего соевого шефа- "правосласкую с*ку", мертвечука, труху, кидалова, рыжего гудка и далее по списку!
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ахахахахах
і ніодного соєвого бота !!!!!
тільки спамлять .....
ей , соєві , що ви як щурі з підвалу ????
гниди ви соєві паршиві
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На выборах, вспомнят и про это.
И это одна из ситуаций, когда не получится обвинить "папередников".
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Это дипломатия. Что нам нужно от Белоруси? Предотвратить угрозу с севера, со стороны Белоруси удара российских войск. Такие встречи для этого и нужны. Хуйлу срочно нужна еще одна "небольшая война", еще одна "победа". Белорусь для этого удобна со всех отношениях. Там огромная 5-я колонна России от правительства до сельских советов. Отстранение Лукашенко от власти может быть произведено легко и быстро, "по-тихому". Для нас это будет большая угроза.
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Там и без Белоруси есть где ударить стоит только на карту глянуть. Сотни км границы.
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Видно Лука ... уговорил нашего продажного Порхатого... строить с проклятой педерацией паРашей единое союзное кацапское государство.?
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то он своему куратору через луку клялся в верности.
ведь скоро на постой в мордор как предыдущий придется просится.
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а кто тебя спрашивал?...) иди захараста с гнили-ванили помяни...))
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Порошенко воткнул палку в анус Хуйла, и крутит и крутит, зараза!... На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 834
Нехороший садист.... На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 834 На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 834
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Пэтя 100% доверяет союзнику хуйла, а союзник 100% доверяет хуйлу. Из курса формальной логики если а=б, а б=с следует что а=с. Петя по сути объявил себя союзником Хуйла и заявил о 100% доверии Хуйлу лично. ... всегда знал что он жадный дурак...
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С трудом представляю себе Лукашенко,требующего от Путина "немедленно вывести войска и технику с Донбасса."На 100% доверять,нужно быть либо идиотом,либо политиком.Особенно улыбнуло когда Лука загнул мульку "про трибратскихнарода".По ходу деду нужно дать селедки. На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 6097
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Нет не чего глупее, чем доверять Лукошенко, он думает только о себе и своем сыне.
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Боги, как много тупых придурков...(
ну или просто троллей - ничего личного, просто бизнес....
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ну да с Картопляником нужно держать ухо в остро, еще тот жук! но гарант тоже ж не промах, он то уж точно не даст закончить войну, иначе похудеет, и некак будет простому народу выпить чашЭчку гарячего шоколаду...
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так З такими з такими продажними і вже сучасними гетьманами - президентами ( резидентами кремля) виходить що як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ??
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А перед этим была новость что украинский МИД не рекомендует посещать украинцам Беларусь.
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да ладно Петя на 100%, На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 7568 а сам небось дулю в кармане держит
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Схоже на те, що тепер Лукашенку перед кремлівським плішивим недомірком одним шпагатом не відбутися... Браво Порошенко!👏👏👏
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"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили.Источник: https://censor.net.ua/n3093653

..............................
після завершення каденції це дуже легко перевірити, Петро Олексійовичу! З приватним візитом їдите до вусатого знову до цього ж (доречі також і "грибового", саме тут його викрали кацапи) Гомелю. Якщо на наступний день не опинитеся у Краснодарському СІЗО, то значить Ви були праві щодо довіри цьому підкацапнику.
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Влітку 2017 року я був свідном, як при біснуванні бацки та хуйла зі своїм "западом" війська дислоковані на Дніпропетровщині та Харківщині були виведені з місць постійної дислокації та роззосереджені по лісках, ярах та лісополосах. І тепер після всього того - у петі довіра до бацки на всі 100 відсотків?
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Чув таке слово "дипломатія" ?
Так Порошенко вчився в КДУ ім. Шевченка, де цьому його вчили.
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Учитывая, что нашего дятла уже никто не хочет в Европе видеть, так Оно пошло уже по последнему кругу ушлёпков-диктаторов, т.е. Беларусь, Зимбабве, Параша, Уганда и пр. мусор-био. Опустился Вальцман ниже плинтуса. На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 3351
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Шпигун, як шпигун. Хіба, що його навіть начальсво не поважає
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Хм.. доверие нужно только для одной цели - обмануть.
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Как любил говорить вождь большевиков Ленин:" Doverai, no proverai."
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Ватники могут на тракторах и комбайнах атаковать со стороны Беларусь Украину и Лукашенко не против. Мы уже видели шахтёров на Донбассе На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 1952
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Ага, задушите друг друга в "дружеских объятьях"!
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Ну, якщо Лола каже, що Бацькє вірить, то це значить, що Бацька ліг під пуйла і вже навіть не смикається.
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та погодите...может он пальцы на руках ( и ногах) перекрестил...
(потом и от слов своих открестится)
..... На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 5113
(а кондитерку он там строить.. не-не....ну или заводик чипсов...не-не?)
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Интересно на Холуин кто оденет костюм Пуйла? На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 4474
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Вірити Лукашенку не можна ні на йоту. Він за вигоду скаже все, що завгодно. І зробить все, що завгодно. І війська російські пустить на Україну. Якщо це буде вигідно.
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Лучше бы Лукашенко там его закопал бы вместо картошки, украинцы спасибо сказали бы.
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Ти там цими картинками поекономніше.
А то будеш повторятися у 2019-2024 роках...

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Два здраднікі - два акупанты.

Давяраеш Лукашэнку - давяраеш Пуціну, Сталіну, Гітлеру.

Не ідыёт - здраднік.
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белорусы охренели слегка... На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 942

На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 791 РБ головного мозга‏ @belamova 7 ч.7 часов назад
Скоро все города раздаст и от Беларуси останутся одни Барановичи

На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 702
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лукашенко кумир для пети, это его мечта стать бацкой в Украине, просто сцарь батюшка упирается, ху*лу нужен халуй (халуйка) на раскоряке что бы стоял и не вздумал стульчик отодвигать когда царственная жопа в него целится

На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 4536
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дід Панас @panas_dedЧитатьЧитать @panas_dedЕщеДоки порохоботи і Порошенко носяться з МОВОЮ, як дурний зі ступою, більшисть українців вчать польську, португальську, німецьку, мадярську, чеську, словацьку, кітайську, румунську, і т. п... На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 3715
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"Учітесь, читайте. І чужому научайтесь. Й свого не цурайтесь" Т.Г.Шевченко
😋😋😋
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По мне то обычный предвыборный пиар ход. До хрена контингента в Украине которые топят за луку
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А кто встречал Петра в аэропорту?

У трапа самолета Петра Порошенко встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, а также вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 5076
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Ну дык, это не государственный официальный визит, а региональный форум. Порошенко всего лишь почетный гость.
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Скорее бы уже выборы, чтобы и в Украине Порошенко был почетным гостем На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2906
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А зачем тогда перекрывать в городе половину улиц?!
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Что бы люди могли свободно ходить по выставкам, делать покупки, смотреть выступления артистов без риска попасть под машины(мировая практика).
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Спасибо за добрые слова, Петр Алексеевич. А теперь ждем Вас в Израиле...
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а я сначала не верил слухам..а лука всё-таки сделал петру обрезание!?..правельно говорят- диктатор!!..надеюсь картохи оставил-а то петру и "стена плача" не поможет...
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Беларусь доверяет России, Порошенко доверяет Беларуссии...круговорот доверия в природе На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 9328 На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 9328
Лишь бы лохи ни о чем не догадывались На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 3570
На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 9466
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Гидрант доверяет вусатай пачваре, которой уже давно даже бабки деревенские не доверяют. А сколько говна было высрано на форуме из-за сипатого упыря на Беларусь! Ой ёёёёёёёёё! А ему оказывается пэця верит , как родному, гы. В 100500-й раз вдалбливаю - нет более лживого, мерзкого, жадного, злопамятного выродка , чем лукавый цыган и его табор. Ну пэце конечно виднее, что он запоёт, когда папаколи его наипёт и отымеет?, лука агент фсб и это у нас каждая собачка знает.
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Шо? Пэтя не святой? На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 948 Та ты сам ахент Кремля! А Лукашенко - это наш братушка, ему верит Петр Алексеевич, а он НИКОГДА НЕ СПИ?ДИТ На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 7921 Всегда выполняет свои обещания и за слова отвечает На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 7921 На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 5439
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Вот по этому и не быть тебе президентом.
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Оно мне на йух не свралась, как и твоё имхо.
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Только вот не цыган он, а еврей. Может это доверие имеет национальную основу. Или у них общий куратор из кремля.
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Да не, был такой древний шкловский род князей Лукашенко, из наших он.
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Вопрос открытый, чьих оно будет, не в 5-й графе проблема, уже жалею о том, что ромов упомянул. Мудак - существо наднациональное.
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Хто довіряє лукі, той такий самий хитрожоп, як і він.
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Доверяешь? Тогда пусть лукашенко вернет Павла Гриба 😡
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а я думал что лука нашего преза заманит к себе в белорашу и сдаст рашистскому фсб, помните как нашего пацана по фамилии гриб... не верю я уже вообще никому.... только себе.
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Фу бля,как можна доверять марионетке Путина ,ну есть ещё дебилы у нас?
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Доверие к психически ненормальному само по себе характеризует доверителя, как тоже психбольного.
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Вот бы ни Барыги Порошенко, ни шваль Тимошенко не выбрали бы в 2019-м На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 222


Сейчас полыхнет у порохоботов и юлеботов На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2014 На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2761 На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2014
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Та ясно. Хуйло ж твій вірний політичний і бізнес-партнер. Мінський договорняк, особливий статус даунбасу
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Опять опозорился. Что не ляпнет, все в лужу.
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Но Беларусь и Россия - члены одного военного блока, не стоит об этом забывать.
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Ну и что ? Беларусы в украинских добрабатах воевали и воюют . И сочувствующих Украине среди беларуских патриотов - 100% .
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Треба чи ні довіряти президенту країни яка по суті є ще одной неофіційною областю еРеФії?
Думаю не треба - Лукашенко гарно вміє лукавити.
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О как ольгинцы завизажали . Что должен был сказать , кацапы , Порошенко ? Что Лукашенко московский вассал и делает все что ему прикажет Путин ? В дипломатии нужно даже из Лукашенко сделать союзника , пускай хренового но союзника . И Петр Алексеевич этот шанс использует . Тем более когда у Лукашенко есть страх что москва его хочет заменить что бы деюре присоединить Беларусь к рашке .
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А вот это даже очень реально! Тут много ваты, которая на гавно исходит, когда Лука иногда на РФ огрызается.... Думаю только благодаря его амбициям, мы ещё не срослись с Рашкой полностью...
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Этой хрени мало Медведчука?...А за "историческую победу" (минские договора) Порошенку придётся ещё отвечать перед судом за превышение конституционных полномочий и обман украинского парламента.
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Знали бы вы как палали ватные пердаки, что за паребриком, что тут, когда Лука с Кровавым Пастором обнимался! И это ещё до "референдума" в Крыму... Хуйло ему это явно припомнил...
На 100% довіряю Лукашенку, - Порошенко про роль Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 2790
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Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках ", - подчеркнул кремлевский холуй диктатор Беларуси. Но не исключено что следом за белорусскими: комбайнами, тракторами, автобусами ....будут ехать танки но наших хозяев российские добавил верный союзник кремлевских фашистов )(уйла.
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кацапская гибридная война с Украиной как раз подразумевает выстраивание негативного имиджа о Беларуси в Украине и наоборот . Не зря украинское руководство который год пытается добиться включения в сетку телевизионных каналов в РБ один украинский . Порошенко молодец , хороший дипломат , старается не сделать из плохого союзника еще одного врага в лице Лукашенко .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 100% доверяю Лукашенко, - Порошенко о роли Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе
 
 
 
 
 
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