 На 100% доверяю Лукашенко, - Порошенко о роли Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили. Является ли важной его миссия? Чрезвычайно важной, как и миссия Беларуси. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие. И роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске, и Беларусь делает все возможное, чтобы организовать эту работу", - сказал Порошенко.
Он также отметил, что именно в Минске был подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности. Президент акцентировал, что в настоящий момент весь мир требует их выполнения, то есть выведения российских войск из территории Украины.
"Я очень доволен тем, что в результате наших договоренностей состоялся прорыв дипломатической блокады. Минск и Беларусь для нас очень близки. Поэтому я благодарю за такую инициативу, я всем благодарен, кто приобщен к тому, чтобы в Украину пришел мир, я благодарю наших партнеров из ЕС, из США, из ООН и очень благодарю наших белорусских друзей", - отметил Порошенко.
И да, главный ваш "конек"- в ответ на ФАКТ "дружбы" будочника с презом союзного агрессору недогосударства, переводить стрелки на Тимошенко. Причем посредством бреда по Пинчуку!
і ніодного соєвого бота !!!!!
тільки спамлять .....
ей , соєві , що ви як щурі з підвалу ????
гниди ви соєві паршиві
И это одна из ситуаций, когда не получится обвинить "папередников".
ведь скоро на постой в мордор как предыдущий придется просится.
Нехороший садист....
ну или просто троллей - ничего личного, просто бизнес....
бр
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після завершення каденції це дуже легко перевірити, Петро Олексійовичу! З приватним візитом їдите до вусатого знову до цього ж (доречі також і "грибового", саме тут його викрали кацапи) Гомелю. Якщо на наступний день не опинитеся у Краснодарському СІЗО, то значить Ви були праві щодо довіри цьому підкацапнику.
Так Порошенко вчився в КДУ ім. Шевченка, де цьому його вчили.
(потом и от слов своих открестится)
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(а кондитерку он там строить.. не-не....ну или заводик чипсов...не-не?)
А то будеш повторятися у 2019-2024 роках...
Давяраеш Лукашэнку - давяраеш Пуціну, Сталіну, Гітлеру.
Не ідыёт - здраднік.
РБ головного мозга @belamova 7 ч.7 часов назад
Скоро все города раздаст и от Беларуси останутся одни Барановичи
😋😋😋
У трапа самолета Петра Порошенко встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, а также вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Лишь бы лохи ни о чем не догадывались
Сейчас полыхнет у порохоботов и юлеботов
Думаю не треба - Лукашенко гарно вміє лукавити.