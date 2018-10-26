 На 100% доверяю Лукашенко, - Порошенко о роли Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили. Является ли важной его миссия? Чрезвычайно важной, как и миссия Беларуси. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие. И роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске, и Беларусь делает все возможное, чтобы организовать эту работу", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что именно в Минске был подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности. Президент акцентировал, что в настоящий момент весь мир требует их выполнения, то есть выведения российских войск из территории Украины.

"Я очень доволен тем, что в результате наших договоренностей состоялся прорыв дипломатической блокады. Минск и Беларусь для нас очень близки. Поэтому я благодарю за такую инициативу, я всем благодарен, кто приобщен к тому, чтобы в Украину пришел мир, я благодарю наших партнеров из ЕС, из США, из ООН и очень благодарю наших белорусских друзей", - отметил Порошенко.

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