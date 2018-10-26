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 Администрация Трампа пригласила Путина в Вашингтон, - Болтон

Белый Дом официально пригласил российского президента Владимира Путина посетить американскую столицу в начале 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.

"Мы пригласили российского президента в Вашингтон", - заявил Болтон на пресс-конференции во время визита в Грузию.

По словам Болтона, пока неизвестно, примет приглашение российский президент. Тема возможной разговора двух лидеров пока не называется.

 23 октября 2018 помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Источник: https://censor.net.ua/n3093649
 
 
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Теперь осталось только Чикатилло еще в Вашингтон пригласить
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Да-да, помним. ))
"Переводчик (с американского) чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старушка мама будет очень рада. Однако, адреса почему то не оставил"
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Официальный вызов на ковёр.
Вазелин должен быть при себе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдминистрация Трампа пригласила Путина в Вашингтон, - Болтон
 
 
 
 
 
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