Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.
"Мы пригласили российского президента в Вашингтон", - заявил Болтон на пресс-конференции во время визита в Грузию.
По словам Болтона, пока неизвестно, примет приглашение российский президент. Тема возможной разговора двух лидеров пока не называется.
23 октября 2018 помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября.
"Переводчик (с американского) чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старушка мама будет очень рада. Однако, адреса почему то не оставил"
Вазелин должен быть при себе.