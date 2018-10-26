 Администрация Трампа пригласила Путина в Вашингтон, - Болтон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.

"Мы пригласили российского президента в Вашингтон", - заявил Болтон на пресс-конференции во время визита в Грузию.

По словам Болтона, пока неизвестно, примет приглашение российский президент. Тема возможной разговора двух лидеров пока не называется.

23 октября 2018 помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже