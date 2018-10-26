 ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС в Украине.
"Европейский Союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины", - говорится в сообщении.
Дипломаты проинформировали, что в 2018 году Украине было выделено 15,5 млн евро.
"ЕС особенно сильно поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. Последнее требует активного привлечения соответствующих министерств", - отметили в представительстве ЕС.
воскресенье, 02 сентября 2018 13:13
Донбасс"Мы ценим вашу преданность Украине" - Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий...... это произошло в эфире "5 канала" в программе "Рандеву", в которой ведущая Янина Соколова общалась с жителями Донбасса и Крыма.