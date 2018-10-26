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 Политика Украины
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 ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине

Европейский Союз готов и в дальнейшем финансово поддерживать реформу государственного управления в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС в Украине.

"Европейский Союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины", - говорится в сообщении.

Дипломаты проинформировали, что в 2018 году Украине было выделено 15,5 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн

"ЕС особенно сильно поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. Последнее требует активного привлечения соответствующих министерств", - отметили в представительстве ЕС.

ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3093644
 
 
 Топ комментарии
 
Тимошенко встретилась с лидером каталонских сепаратистов Пучдемоном, которого разыскивает полиция Испании. Нормально?
ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине - Цензор.НЕТ 6772
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По твоей логике и лугандонцы не сепаратисты. ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине - Цензор.НЕТ 7752
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Без лоха и жизнь плоха, - подумали соевые
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ЄС дає гроші Порошенку. Чому, якщо за словами зрадоботів він не має довіри?
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Реформы идут на местах, поддержка президента только законодательная, вообще перемены(реформы) это всегда очень болезненно, не только в политике или во власти, а даже в семье или в жизни простого человека. Да и вариантов у нас нет, не даст нам ЕС стать у них по соседству африканской страной, поэтому и помогают.
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Добре, якщо були би реформи. За всі роки я бачив лише знищення робочих місць та підвищення цін. Це реформи?
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А как же читаемые под дождем под топот проходящих мимо прихожан обьявления о работе
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У нас хоть есть движуха, а значит что-то движется, цены будут расти, никто на все 100 процентов не оплатит инфляционные процессы для 40 млн. страны, сами должны разруливать. Либо колония.
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Все просувається, але завжди у напрямку економічного занепаду.
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Цифры говорят иначе, не все плохо, уровень доходов граждан низкий... это та проблема которую осталось решить. По науке инфляция ускоряет рост экономики, так как увеличивает в обороте денежную массу, но это по науке, а на деле увеличивает доходы только узкого круга людей... вот и все, задача ясна, её осталось решить.
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Інакше? Порівняй у доларах доходи за різні роки.
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ну и дураки ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине - Цензор.НЕТ 2489 если так. на тебе кохфетку тузик фабрики рашэн
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Хороший вариант - первая часть фильма Корабль-призрак, как реформировать госуправление.
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Тимошенко встретилась с лидером каталонских сепаратистов Пучдемоном, которого разыскивает полиция Испании. Нормально?
ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине - Цензор.НЕТ 6772
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Це говорить про її антиєвропейську спрямованість, бо після цього її нормально не будуть сприймати в жодній європейській країні.
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Скажи, порохобот, а вот Чорновил, Лукьяненко, Горынь и другие кто боролся за независимость Украины и которых разыскивал НКВД СССР, они сепаратисты по-твоему?
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По твоей логике и лугандонцы не сепаратисты. ЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине - Цензор.НЕТ 7752
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Так він нічим від них не відрізняється.🤔
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конечно нет , Петя говорит что ониженаши , ты что соевый рупор против Петиных слов?

воскресенье, 02 сентября 2018 13:13

Донбасс"Мы ценим вашу преданность Украине" - Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий...... это произошло в эфире "5 канала" в программе "Рандеву", в которой ведущая Янина Соколова общалась с жителями Донбасса и Крыма.
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Они дают деньги и не боятся,потому что знают что эти деньги будут мгновенно переведены в Европейские банки на счета причастных к "реформам управления".
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Нельзя класть все яйца в одну корзину.А в Европе "Панам" тоже достаточно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС продолжит финансовую поддержку реформы госуправления в Украине
 
 
 
 
 
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