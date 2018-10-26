EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  136  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7330) Донбасс (17249) операция Объединенных сил (665)

 Один украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС

26 октября, российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.  

В вечерней сводке отмечаеся: "Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополь и Водяного.

Вследствие вражеского огня ранен один украинского военнослужащего.

Подразделения Объединенных сил обороняющихся контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе, уничтожен один террорист. За сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3093640
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спасибо, что живые!
найскорішого одужання українському захисникові, тримайся козаче!
 показать весь комментарий
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показать весь комментарий
 
Подразделения Объединенных Сил ОБОРОНЯЩИХСЯ - Это официальное название?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх