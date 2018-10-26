EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  2136  72
Материалы по теме:
Все про:Лукашенко (1639) Порошенко (15640) Донбасс (17249)

 Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко

Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины там, где между конфликтующими сторонами нет доверия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.

"Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев, - сказал Лукашенко. - Цель одна (я это знаю по Президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт) - прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва ищет повод для "защиты" православных в Украине, чтобы вмешаться военной силой, - Филарет

"И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного - ради мира. Эту проблему - это моя точка зрения - должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве", - убежден Президент Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на форуме регионов Украины и Беларуси: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории"

"Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов. Запомните: мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника. Я этого терпеть не могу. Когда были введены санкции Запада против Беларуси, была масса предложений по посредничеству - все были готовы быть посредником между Беларусью и Западом. От тех посредников я отказался, поэтому не приемлю никакого посредничества. Никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что конфликт в Украине ни в коем случае не должен быть оставлен следующим поколениям. "Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас", - подчеркнул он.

Президент Беларуси отметил, что войны всегда заканчиваются - об этом свидетельствует история. "Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? - спросил он. - Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках".

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам", - резюмировал белорусский лидер.

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-voennom-konflikte-v-ukraine-etu-problemu-dolzhny-reshat-tri-slavjanskih-naroda-323273-2018/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Источник: https://censor.net.ua/n3093634
 
 
 Топ комментарии
 
Что может решать кремлевская марионетка Лука?
 показать весь комментарий
 
Включатся не надо. Мы уж как нибудь сами. Без таких.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что может решать кремлевская марионетка Лука?
 показать весь комментарий
 
 
"Мы имеем дело с классическим диктатором. А для всех диктаторов главный приоритет - выживание. Каждое утро они думают лишь о том, как остаться у власти. Мы никогда не сможем заставить Лукашенкореформироваться и уйти от власти самостоятельно. Это важная исходная точка для нас», - заявил генсек Совета Европы.
Почетное третье место занимает Александр Лукашенко, правитель Беларуси и последний диктатор, оставшийся в Европе. В то время, когда страны Восточной Европы отказались от советской нищеты и присоединились к ЕС, этот парень душит свободу слова и подвергает пыткам своих оппонентов.

Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5769
 показать весь комментарий
 
 
Включатся не надо. Мы уж как нибудь сами. Без таких.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко сначала убери Путинские отростки из своих вогнутостей!
 показать весь комментарий
 
 
Мне понравилась его речь. Но это всего-лишь дипломатия, а она далеко о реального положения дел
 показать весь комментарий
 
 
Не хватало.
...
Disclaimer: адекватных беларусов это не касается, речь идёт о пророссийском президенте и властях Беларуси.
 показать весь комментарий
 
 
Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко

==========================================================
В пользу хуйла? Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1087
 показать весь комментарий
 
 
Ну уж вряд ли в пользу Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, короля Саудовской Аравии Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2452
 показать весь комментарий
 
 
Помощь можно принять только после того как Лукашенко скажет не "конфликт" на Донбассе,а российская агрессия.
 показать весь комментарий
 
 
Он так никогда не скажет ему страшно !!!
 показать весь комментарий
 
 
Да ты сука уже включился, границу Украиной закрыл, а теперь опять хлебало раззеваешь
 показать весь комментарий
 
 
"Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины там, где между конфликтующими сторонами нет доверия...."
Да все там есть. Лукашенко - Вы шо ДУРАК? Или хотите примкнуть к ... Где нужно? Помогите по СОВЕСТИ, а где не - нах... Не марайте руки.
 показать весь комментарий
 
Какая самонадеянность.Кто тебе сказал,старый таракан,что к тебе у украинцев есть доверие? Больше четырех лет вертишься как вошь на гребешке,стараясь угодить кремлевскому недомерку.Хоть бы обдроченцев,прибывших из Беларуси в ОРДЛО, прижал к ногтю.
 показать весь комментарий
 
 
Батька как-бы скоро мы всем миром не решали как помочь твоей стране которую спит и видит своими знмлями фашиская федерация
 показать весь комментарий
 
 
И не побоялся в логово к торговым партнёрам врагу поехать...
 показать весь комментарий
 
Порошенко втягивает Украину в Таежный совок 2
 показать весь комментарий
 
 
По сути - Порошенко сегодня был с визитом в России.
Президент Украины посетил сегодня Беларусский автономный округ Российской Федерации и провел встречу с губернатором автономной республики Александром Лукашенко.
 показать весь комментарий
 
 
конфликта на донбасе нету.есть агрессия кацапо-фашистов.
когда на вас напали на улице 'это не конфликт' это разбой.
 показать весь комментарий
 
 
Брехун!.Его нельзя допускать на пушечный выстрел к Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Только порошенко этого не знает. Или наоборот, знает и уже обо всем договорился. Убежище там и вывод капитала...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ай Батька, молодец, на любой мазе своей стране выгоду поимеет, и на зарубежных счетах его еще никто не ловил

хотя злая рф и обломала реэкспорт нефти в украину
 показать весь комментарий
 
 
Прямо отбоя от "братьев" нет.
Если не одни, так другие.

 показать весь комментарий
 
 
колени разогнул уже... или так на полусогнутых...и включишься?
только тогда, когда бацька продерет свое горло словами - агрессия-война-рашаокупант...
и при этом перестанет вилять копчиком
 показать весь комментарий
 
 
А это не друзья.
Это союзники кацапов, следовательно враги.
 показать весь комментарий
 
 
"Золотые" слова... (Хоть Аль Капоне и сука ещё та...).
 показать весь комментарий
 
Там т олько еще этой бульбы не хватает. Кучма есть, Медведчук есть еще и бацька будет. Вообще кунсткамера блдин. Приедут кацапы на танках в Киев и скажут, так мы же в Минске договорились.
 показать весь комментарий
 
 
"Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко" - бацка оказывается юморист, так мягко стелет, но при этом, ни разу не назвал кремлёвского мясника агрессором, председатель колхоза научился юлить, как проститутка, но зато он согнул своих бульбашей в бараний рог, и они сидят смирно, так же как и в Кацапстане, а бацка в это время готовит своего отпрыска на своё место, вот о таком народе мечтает и наш кондовый совок Янушенко, и видимо поехал за советом и перенять опыт.
 показать весь комментарий
 
 
Не хватало нам ещё тут белорусских трактористов и комбайнеров
 показать весь комментарий
 
 
Бацька хитра істота, то що він відкриє кордон для нападу на нас - це 100%!
 показать весь комментарий
 
 
вiдкрие кордон, а хто його буде питати. росiя захоче полiзе через Бiлорусь не питаючи.
 показать весь комментарий
 
Что нужно знать о ху#ловской марионетке
----------------------
"Лукашенко - диктатор, і ми не повинні приймати його в демократичній країні". Femen пояснили акцію на брифінгу президентів Лідер руху Femen Анна Гуцол заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прибув до України, "у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення".
"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"
www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk

Минск милиция избивает людей 25.03.2017. Видео канала БЕЛСАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI

МИТИНГ В МИНСКЕ.АКЦИЯ ПРОТЕСТА.МАРШ.ЛУКАШЕНКО 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no
БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017
https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA
День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями
https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs
Задерживали и стариков, и женщин
https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU
Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8302
 показать весь комментарий
 
 
румыны о Лукошенко....

Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7466 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 2 ч.2 часа назад

Батька никогда не выступает на белорусском.. он просто его не знает..

белорусский - самый уничтоженный язык республик "братской семьи народов СССР"..

даже глубоко ватная лубянская мразь Додон на официальных мероприятиях, как правило, выступает по-румынски..
 показать весь комментарий
 
 
Шо ти бацька тут верзешь ???Дай Украiнi краще швентий спокуй i команду шоб твоi гебiсти не хапали українців за вказiвкою ваших братив вінторогих . Більше ти нічого не можеш зробити для України клоун
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ох, и умен Лукашенко, какие замечательные слова на благо наших стран.
 показать весь комментарий
 
 
Адекватні білоруси, вибачте. Але Лукашенко до кацапстану - то як "упц мп" до рпц фсб, тобто лише зображає наче окрему одиницю, але по факту цілковито підпорядкована. Допоки існує оте "союзное государство росии и Беларуси", будь-яка начебто білоруська "нє-нє, нє расійская" ініціатива "за мір і всьо такоє" - це блюзнірство.

Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2625
 показать весь комментарий
 
 
В принципе Лука - диктатор. действительно для диктатора главное выжить. И если создадутся условия, при которых Луке будет реально выгодно вставить нож в спину плешивому карлику, то Лука вставит.
Однако же, я бы просто бил в морду за выражение "Конфликт на Донбассе". Нету никакого конфликта, есть регулярна московитская армия, на подтанцовке у которой некоторая часть ватного быдла с украинским гражданством
 показать весь комментарий
 
 
это надо быть идиотом, чтобы верить лукашенко...Голосование бЭлоруссии на международном уровне в один голос с россией четко показывает, кто белоруссию танцует ...
 показать весь комментарий
 
 
...прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину...

Лукашенко, а теперь внимание,- вопрос: чей Крым?
 показать весь комментарий
 
 
так с самого 2014 року зрозуміла расійска операція на донбасі прикриття для Криму, вони використовують щоб про Крим менше згадували.
 показать весь комментарий
 
В отношении оценок луки-мозаичного задолбали не только ватники и прокремлёвские зомби, но и те, кто пытается оценить этого субъекта не зная ничего, кроме сведений, полученных из телевизора. Но и особенно удивляют те, кто, подобно его жополизам называет его
"бацька". Александра Гиршевича (а он сын еврея по имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа,
задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише "олень". Так вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не срослось"... Была у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика (клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме 6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата, проходившего неподалёку срочную службу.
Вот такая генетика у этого выродка.
Этот придурок, которого многие любят называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах. Но наглости и изворотливости ему было не занимать и в советские времена он прорвался в депутаты. А дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.
И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 20 потерянных страной лет... И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Пока Парашка не развалится - ситуация в Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому, что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано. А любой тиран создаёт над собой такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами, их потомками и родственниками, членами их семей и просто вырожденцами-коллаборационистами.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. В Крыму уже урегулировал сучара (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/68/262, о территориальной целостности Украины, недострана бсср в числе 11 недостран - против).
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко на встрече с Порошенко повторил фейк о «150 тысячах украинских беженцах в Беларуси» .
По данным Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, на протяжении 2014-2015 годов за статусом беженца или «за дополнительной защитой» обратились 1642 гражданина Украины. Из них только 1 гражданин Украины получил официальный статус беженца.
Временный (на год) или постоянный вид на жительство за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года в Беларуси получили 35157 граждан Украины. Это преимущественно трудовые мигранты.
И даже сведения о количестве трудовых иммигрантов из Украины не приближают нас к заветной цифре в 150 000. Судите сами: 2014-й - 17 778 человек, 2015-й - 14 045, 2016-й - 6 348, первое полугодие 2017-го - 3 489.
Получается, что Лукашенко соврал, кстати, он и ранее использовал эту цифру в своих выступлениях.
 показать весь комментарий
 
 
Беларусь разбегается
Причём самая активная и молодая! Самая перспективная.

Сколько беларусов получило вид на жительство в Европе с 2013 года:

2013 - 76 800
2014 - 80 442
2015 - 82 084
2016 - около 30 тысяч
2017 - около 52 тысяч

Итого за 5 лет Беларусь потеряла 321 000 человек. Стабильность.
 показать весь комментарий
 
Беларусь готова только быть на побегушках у кремлёвских и ещё в российских аэропортах разрешили ездить на медведях и лежать на полу в туалетах аэропорта и принимать Боярку,слушая музыку без наушников
 показать весь комментарий
 
В свой конфликт будешь вмешиваться
 показать весь комментарий
 
О, конечно - можно и даже нужно пойти навстречу Беларуси - сразу же после свержения тоталитарного диктатора, его бегства в Орду, установления демократии, сразу после вступления страны в НАТО и ЕС.
 показать весь комментарий
 
Тогда уже Медведчука руководителем переговорной делегацией в Минск, а Рубана командующим ОС.
 показать весь комментарий
 
"Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе" - чиєю мовою він це сказав? І чиєю мовою, до речі, Порошенко веде з ним переговори?
 показать весь комментарий
 
я дивився трансляцію з того форуму, так ось Лукашенко сам перший підняв тему війни на донбасі і перекючив на неї увагу, миртворець.
 показать весь комментарий
 
https://www.charter97.org/

Виктор, 14:11, 26.10
Почему я не удивлён. Этот когда свой рот психопатcкий открывает то либо чушь несусветная то лживые бредни извергает.
 показать весь комментарий
 
Нет уж.....Сначала надо твердо выразить свою позицию! Здесь не драка подростков из-за девчонки. Кто всё это затеял? Кто должен каяться? Убиты тысячи украинцев,захвачены наши, всем миром признанные ,земли. Экономике нанесен колоссальный урон. Извольте называть вещи своими именами! Фашиствующие мародеры должны понести заслуженную кару! А ,БУДУЧИ ЮРИДИЧЕСКИМ СОЮЗНИКОМ,вызываться на роль классной дамы для умиротворения нашкодивших пацанов- это НЕ ПРОЙДЕТ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко
 
 
 
 
 
 вверх