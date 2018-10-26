 Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.
"Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев, - сказал Лукашенко. - Цель одна (я это знаю по Президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт) - прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину".
"И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного - ради мира. Эту проблему - это моя точка зрения - должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве", - убежден Президент Беларуси.
"Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов. Запомните: мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника. Я этого терпеть не могу. Когда были введены санкции Запада против Беларуси, была масса предложений по посредничеству - все были готовы быть посредником между Беларусью и Западом. От тех посредников я отказался, поэтому не приемлю никакого посредничества. Никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет", - подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что конфликт в Украине ни в коем случае не должен быть оставлен следующим поколениям. "Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас", - подчеркнул он.
Президент Беларуси отметил, что войны всегда заканчиваются - об этом свидетельствует история. "Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? - спросил он. - Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках".
"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам", - резюмировал белорусский лидер.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-voennom-konflikte-v-ukraine-etu-problemu-dolzhny-reshat-tri-slavjanskih-naroda-323273-2018/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
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Почетное третье место занимает Александр Лукашенко, правитель Беларуси и последний диктатор, оставшийся в Европе. В то время, когда страны Восточной Европы отказались от советской нищеты и присоединились к ЕС, этот парень душит свободу слова и подвергает пыткам своих оппонентов.
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Disclaimer: адекватных беларусов это не касается, речь идёт о пророссийском президенте и властях Беларуси.
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В пользу хуйла?
Да все там есть. Лукашенко - Вы шо ДУРАК? Или хотите примкнуть к ... Где нужно? Помогите по СОВЕСТИ, а где не - нах... Не марайте руки.
торговым партнёрамврагу поехать...
Президент Украины посетил сегодня Беларусский автономный округ Российской Федерации и провел встречу с губернатором автономной республики Александром Лукашенко.
когда на вас напали на улице 'это не конфликт' это разбой.
хотя злая рф и обломала реэкспорт нефти в украину
Если не одни, так другие.
только тогда, когда бацька продерет свое горло словами - агрессия-война-рашаокупант...
и при этом перестанет вилять копчиком
Это союзники кацапов, следовательно враги.
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"Лукашенко - диктатор, і ми не повинні приймати його в демократичній країні". Femen пояснили акцію на брифінгу президентів Лідер руху Femen Анна Гуцол заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прибув до України, "у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення".
"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"
www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk
Минск милиция избивает людей 25.03.2017. Видео канала БЕЛСАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI
МИТИНГ В МИНСКЕ.АКЦИЯ ПРОТЕСТА.МАРШ.ЛУКАШЕНКО 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no
БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017
https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA
День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями
https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs
Задерживали и стариков, и женщин
https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU
🇷🇴 Румынская сотня @latiniano 2 ч.2 часа назад
Батька никогда не выступает на белорусском.. он просто его не знает..
белорусский - самый уничтоженный язык республик "братской семьи народов СССР"..
даже глубоко ватная лубянская мразь Додон на официальных мероприятиях, как правило, выступает по-румынски..
Однако же, я бы просто бил в морду за выражение "Конфликт на Донбассе". Нету никакого конфликта, есть регулярна московитская армия, на подтанцовке у которой некоторая часть ватного быдла с украинским гражданством
Лукашенко, а теперь внимание,- вопрос: чей Крым?
"бацька". Александра Гиршевича (а он сын еврея по имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа,
задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише "олень". Так вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не срослось"... Была у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика (клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме 6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата, проходившего неподалёку срочную службу.
Вот такая генетика у этого выродка.
Этот придурок, которого многие любят называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах. Но наглости и изворотливости ему было не занимать и в советские времена он прорвался в депутаты. А дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.
И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 20 потерянных страной лет... И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Пока Парашка не развалится - ситуация в Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому, что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано. А любой тиран создаёт над собой такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами, их потомками и родственниками, членами их семей и просто вырожденцами-коллаборационистами.
По данным Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, на протяжении 2014-2015 годов за статусом беженца или «за дополнительной защитой» обратились 1642 гражданина Украины. Из них только 1 гражданин Украины получил официальный статус беженца.
Временный (на год) или постоянный вид на жительство за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года в Беларуси получили 35157 граждан Украины. Это преимущественно трудовые мигранты.
И даже сведения о количестве трудовых иммигрантов из Украины не приближают нас к заветной цифре в 150 000. Судите сами: 2014-й - 17 778 человек, 2015-й - 14 045, 2016-й - 6 348, первое полугодие 2017-го - 3 489.
Получается, что Лукашенко соврал, кстати, он и ранее использовал эту цифру в своих выступлениях.
Причём самая активная и молодая! Самая перспективная.
Сколько беларусов получило вид на жительство в Европе с 2013 года:
2013 - 76 800
2014 - 80 442
2015 - 82 084
2016 - около 30 тысяч
2017 - около 52 тысяч
Итого за 5 лет Беларусь потеряла 321 000 человек. Стабильность.
Виктор, 14:11, 26.10
Почему я не удивлён. Этот когда свой рот психопатcкий открывает то либо чушь несусветная то лживые бредни извергает.