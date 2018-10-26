EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1665  15
Материалы по теме:
Все про:Крым (20737) Россия (70882) Донбасс (17249) Болтон (34)

 Будет полезно, если Россия уйдет из Крыма и Донбасса, - советник Трампа по безопасности Болтон

Советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что "будет полезно" если Россия "выйдет из Крыма и Донбасса" и "перестанет вмешиваться в выборы США".

Об этом он сказал находясь в Тбилиси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы… Если выйдут из Крыма и Донбасса в Украине, прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивыми на Ближнем Востоке", – цитирует Болтона Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3093633
 
 
 Топ комментарии
 
- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
 показать весь комментарий
 
так вот оно как было.. теперь всё сходится... фсб шники как обычно обосрались.. что б не подымать шумиху что снова обосрались сняли кино с парнем в запрошенном корпусе и прибили его списав всё на него
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
 показать весь комментарий
 
 
так вот оно как было.. теперь всё сходится... фсб шники как обычно обосрались.. что б не подымать шумиху что снова обосрались сняли кино с парнем в запрошенном корпусе и прибили его списав всё на него
 показать весь комментарий
 
 
Нехай тепер проведуть слідчий експеримент в іншій бурсі. Стріляти виключно бойовими.
 показать весь комментарий
 
Не уйдет, гнать метлой эту шваль прийдеться, мусорское рюзге быдло...
 показать весь комментарий
 
 
Самое прикольное, что это будет больше полезней для хуйла, а для нас. Пусть сами тащат чемодан без ручки.
 показать весь комментарий
 
 
Буде куда более полезнее, если ты козлина вспомнишь про гарантии Украине, которые давала твоя страна....
 показать весь комментарий
 
 
будет полезно...
но пока... бесполезно... выкрикивать слова на ветер...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
может и будет, но не рф, отдавать контроль над местами пролегания украинских и турецких газопроводов сша ? бред, так что никуда не уйдет
 показать весь комментарий
 
еще рано им уходить. пусть построят дороги, мосты, отремонтируют ЖКХ и.т.д. очистят Крым от говна, а потом уходят.
 показать весь комментарий
 
А если бы Х*йло себе пулю в голову пустил,- польза была бы всему человечеству.
 показать весь комментарий
 
Скептикам лучше погуглить кто тако Болтон и в чем заключается его роль. Перестаньте судить про политику Трампа через призму американских фейк ньюз -они все в руках демократов. Трампа очень критиковали даже сторонники из-за Болтона. «Это чувак, который начинает войны»-говорили они. Не случайно послали Болтона, а не Помпео.
 показать весь комментарий
 
Кум ,а твой шарик сможет за раз 10 кило мяса сожрать?
Ну сожрать то он сожрет , но только кто ж ему даст .
Вот так и тут ,конечно гипотетически не плохо , но только пока Хуйло жив этого не будет не когда.Как не свалит он из Приднестровья , Абхазии и Осетии .Хотя если бы это вдруг случилось , то это был бы такой финансовый удар который Украина просто может не потянуть и привести к краху всего.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудет полезно, если Россия уйдет из Крыма и Донбасса, - советник Трампа по безопасности Болтон
 
 
 
 
 
 вверх