 Будет полезно, если Россия уйдет из Крыма и Донбасса, - советник Трампа по безопасности Болтон

Об этом он сказал находясь в Тбилиси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы… Если выйдут из Крыма и Донбасса в Украине, прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивыми на Ближнем Востоке", – цитирует Болтона Reuters.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
но пока... бесполезно... выкрикивать слова на ветер...
Ну сожрать то он сожрет , но только кто ж ему даст .
Вот так и тут ,конечно гипотетически не плохо , но только пока Хуйло жив этого не будет не когда.Как не свалит он из Приднестровья , Абхазии и Осетии .Хотя если бы это вдруг случилось , то это был бы такой финансовый удар который Украина просто может не потянуть и привести к краху всего.