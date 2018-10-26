 Будет полезно, если Россия уйдет из Крыма и Донбасса, - советник Трампа по безопасности Болтон

Об этом он сказал находясь в Тбилиси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы… Если выйдут из Крыма и Донбасса в Украине, прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивыми на Ближнем Востоке", – цитирует Болтона Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон