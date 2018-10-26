 Порошенко на форуме регионов Украины и Беларуси: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, на Первом форуме регионов Украины и Беларуси во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Петр Порошенко сказал: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории".
"Чего сейчас требует весь мир? Выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Президент.
"Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности", - отметил Порошенко и добавил, что сам термин "Минские договоренности" вошел в последующие документы Совета Безопасности ООН.
"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование через выборы", - сказал Президент, и подчеркнул, что это должно произойти "не через фейковые выборы, которые хочет провести Россия, а настоящие выборы".
Глава государства особо подчеркнул, что благодаря "именно договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников".
Президент Украины также поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку инициативы проведения в Минске переговоров между Украиной и РФ о прекращении агрессии России против Украины.
"Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа. Я это говорю не просто так. Так как часть жизни Александра Григорьевича прошла в Украине ... Он не равнодушен к Украине", - сказал Порошенко и вспомнил как происходили длительные и изнурительные мирные переговоры в Минске при поддержке Президента Беларуси.
При этом глава Украинского государства отметил чрезвычайно важную роль лично Президента Беларуси в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Стоит отметить, что Президент Украины вопреки регламенту выступил второй раз, чтобы донести нашу позицию после слов Лукашенко. Перед этим, выступающий по протоколу вторым Лукашенко заявил, что конфликт на Донбассе должны решить три славянские народа.
Болтон сделал комментарии в интервью Reuters в Тбилиси, столице бывшей советской Грузии, где он вел переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками.
«Будет полезно, если они (русские) перестанут вмешиваться в наши выборы ... выйдут из Крыма и Донбасса в Украине ... прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивым на Ближнем Востоке », - сказал Болтон.
Такое поведение было тем, что побудило Вашингтон налагать санкции на Россию в прошлом, сказал он, заявив, что официальные лица США находятся в процессе принятия решения о наложении более санкций на Москву.
«Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Даже опытные эксперты начинают апеллировать к необоснованным надеждам, что санкции не повлияют на ввод новых мощностей, хотя пример выхода Total из проектов в Иране, а также санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах, препятствуют вводу новых проектов. Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвинутые для финансирования новых проектов отрасли», - заявил Сечин.Китай сократил закупки нефти в Иране перед санкциями СШАВ усилении для Вашингтона китайские компании отказываются от сделок, поскольку саудовцы обязуются увеличить предложение
Мировые цены на нефть днем в пятницу, 26 октября, ускорили темпы снижения в русле опасений переизбытка предложения сырья в четвертом квартале
Ну, вы друг друга стоите
Ali Hasan
Про Гриба була розмова?
🤑
Боюсь, чтобы хоть не всрался...
Журналісти встановили, що компанія пов'язана з Олександром віднедавна ще й співпрацюють з російським державним підприємством "Севтеплоэнерго" в окупованому Севастополі, яке постачає теплову енергію.
"Мова йде про чеську компанію під назвою "Термона", де є інтерес родини Тимошенко - вона виготовляє настінні та напольні котли, на сайті компанії є мапа її представництв - офіційно вона працює й у Росії. Не офіційно ще й у Криму - про це чеським журналістам повідомило джерело, яке просить не називати свого імені, побоюючись українських спецслужб.
До Тимошенко, близька фірма Thermona, яка підготувала проект на десятки мільйонів крон. Про це нам повідомила людина, яка вирішила залишитися анонімом", - зазначають журналісти.
Тепер очевидно чому, подаючи електрону декларацію за минулий рік Юлія Тимошенко по-дівочому забула вказати закордонний бізнес свого чоловіка. Наприклад, в офіційних документах, ані слова про про чеську компанію MEDIC TRUST, власником якої є гвінейська фірма, що займається орендою нерухомості, і де Олександр Тимошенко є керуючим партнером з 2014 року. Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу".Источник: https://censor.net.ua/n3087659"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.Источник: https://censor.net.ua/n3087659
И этого человека Порошенко считает другом Украины? Или это такая политическая игра?
Всё ради красивой картинки.
Хуг прав, нет прямых улик
Мы выполняем все договоренности....
Ну пожалуйста......
Главком которого мы заслужили...
ВИДЕО
Ой, у вишневому саду
https://youtu.be/FT8UtlBESw0
В сети нашли видео с Порошенко, где он обещал снизить цены на газ......
https://www.facebook.com/gibridpolit/videos/1920988548207142/
Журналистам издания "Украинские новости" удалось сохранить документ, который несколько минут провисел на сайте правительства. Он подтверждает, что украинцев совсем скоро ждет новое повышение цены на газ.
Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили.
Украинские новости" пишут, что им удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн
Фактически документ анонсирует второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.
- а остальных попрошу очистить царский кабинет...
короче говоря - все вон! (рявкни-ка на них... )
- вооон! (с)