 Порошенко на форуме регионов Украины и Беларуси: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, на Первом форуме регионов Украины и Беларуси во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Петр Порошенко сказал: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории".

"Чего сейчас требует весь мир? Выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Президент.

"Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности", - отметил Порошенко и добавил, что сам термин "Минские договоренности" вошел в последующие документы Совета Безопасности ООН.

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"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование через выборы", - сказал Президент, и подчеркнул, что это должно произойти "не через фейковые выборы, которые хочет провести Россия, а настоящие выборы".

Глава государства особо подчеркнул, что благодаря "именно договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников".

Президент Украины также поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку инициативы проведения в Минске переговоров между Украиной и РФ о прекращении агрессии России против Украины.

"Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа. Я это говорю не просто так. Так как часть жизни Александра Григорьевича прошла в Украине ... Он не равнодушен к Украине", - сказал Порошенко и вспомнил как происходили длительные и изнурительные мирные переговоры в Минске при поддержке Президента Беларуси.

При этом глава Украинского государства отметил чрезвычайно важную роль лично Президента Беларуси в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Стоит отметить, что Президент Украины вопреки регламенту выступил второй раз, чтобы донести нашу позицию после слов Лукашенко. Перед этим, выступающий по протоколу вторым Лукашенко заявил, что конфликт на Донбассе должны решить три славянские народа.

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