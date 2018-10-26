EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  3412  91
Материалы по теме:
Все про:Лукашенко (1639) Порошенко (15640)

 Порошенко на форуме регионов Украины и Беларуси: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории"

Президент Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, на Первом форуме регионов Украины и Беларуси во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Петр Порошенко сказал: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории".

"Чего сейчас требует весь мир? Выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Президент.

"Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности", - отметил Порошенко и добавил, что сам термин "Минские договоренности" вошел в последующие документы Совета Безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси. ФОТО

"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование через выборы", - сказал Президент, и подчеркнул, что это должно произойти "не через фейковые выборы, которые хочет провести Россия, а настоящие выборы".

Глава государства особо подчеркнул, что благодаря "именно договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников".

Президент Украины также поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку инициативы проведения в Минске переговоров между Украиной и РФ о прекращении агрессии России против Украины.

"Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа. Я это говорю не просто так. Так как часть жизни Александра Григорьевича прошла в Украине ... Он не равнодушен к Украине", - сказал Порошенко и вспомнил как происходили длительные и изнурительные мирные переговоры в Минске при поддержке Президента Беларуси.

При этом глава Украинского государства отметил чрезвычайно важную роль лично Президента Беларуси в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Стоит отметить, что Президент Украины вопреки регламенту выступил второй раз, чтобы донести нашу позицию после слов Лукашенко. Перед этим, выступающий по протоколу вторым Лукашенко заявил, что конфликт на Донбассе должны решить три славянские народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом

Источник: https://censor.net.ua/n3093630
 
   
 Топ комментарии
 
"Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа"
Ну, вы друг друга стоите
 показать весь комментарий
 
надо было бы ему еще потребовать, что бы рашенцы перестали взрывать военные склады, ато никаких медалек для полторака не напасешся!)
 показать весь комментарий
 
По указанию Луки беларуская делегация в ООН всегда голосует в пользу московии.
И этого человека Порошенко считает другом Украины? Или это такая политическая игра?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ТБИЛИСИ (Рейтер) - советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в пятницу, что было бы полезно, если бы Россия вышла из Крыма Украины и на востоке Украины, перестала вмешиваться в выборы в США и была менее назойливой на Ближнем Востоке.
Болтон сделал комментарии в интервью Reuters в Тбилиси, столице бывшей советской Грузии, где он вел переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками.
«Будет полезно, если они (русские) перестанут вмешиваться в наши выборы ... выйдут из Крыма и Донбасса в Украине ... прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивым на Ближнем Востоке », - сказал Болтон.
Такое поведение было тем, что побудило Вашингтон налагать санкции на Россию в прошлом, сказал он, заявив, что официальные лица США находятся в процессе принятия решения о наложении более санкций на Москву.
 показать весь комментарий
 
 
заява ,співзвучна із заявою пана Шмарклі Інкогніто,така ж млява та квола .Замість "корисно" мало б звучати "необхідно ще чотири роки тому...".
 показать весь комментарий
 
 
Уровень свободных добывающих мощностей в мире не сможет возместить потери в добыче нефти, которые возникли из-за санкций США. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме, передает «Сегодня».
«Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Даже опытные эксперты начинают апеллировать к необоснованным надеждам, что санкции не повлияют на ввод новых мощностей, хотя пример выхода Total из проектов в Иране, а также санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах, препятствуют вводу новых проектов. Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвинутые для финансирования новых проектов отрасли», - заявил Сечин.Китай сократил закупки нефти в Иране перед санкциями СШАВ усилении для Вашингтона китайские компании отказываются от сделок, поскольку саудовцы обязуются увеличить предложение

Мировые цены на нефть днем в пятницу, 26 октября, ускорили темпы снижения в русле опасений переизбытка предложения сырья в четвертом квартале
 показать весь комментарий
 
Дамбас порошенко уже с территории расеи поддерживает? Всё логично...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
....и ножкой так топнул! Порошенко в Минске: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории" - Цензор.НЕТ 1686
 показать весь комментарий
 
 
"Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа"
Ну, вы друг друга стоите
 показать весь комментарий
 
 
«Посольству Украины в России и Генеральному консульству ... Павел сидит в следственном изоляторе №5 города Краснодар.

Ali Hasan

Про Гриба була розмова?
 показать весь комментарий
 
Але вкрали його з території Бєларусі за допомогою КГБ Бєларусі.
 показать весь комментарий
 
 
Партії регіонів, за яких ти голосував🤗
 показать весь комментарий
 
 
партия регіонів то пєтіно святе.. не чипай
 показать весь комментарий
 
 
Вони тепер є повсюду, тому не бачу для кого це не святе.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ПовсюдуПорошенко на форумі регіонів України і Білорусі: "Приберіть свої війська, Росія, з нашої території" - Цензор.НЕТ 9511
 показать весь комментарий
 
 
От откуда такая таджикская наглость? Людына не знает, что за Петровкой находится, но зато знает кто за кого голосовал
 показать весь комментарий
 
 
Пока в крутую гору с Троещины до Петровки доползёшь, уже и знать не хочется - что там дальше...
 показать весь комментарий
 
 
Не зря там шайтан-фуникулер пустить хотят Порошенко на форумі регіонів України і Білорусі: "Приберіть свої війська, Росія, з нашої території" - Цензор.НЕТ 8829
 показать весь комментарий
 
 
надо было бы ему еще потребовать, что бы рашенцы перестали взрывать военные склады, ато никаких медалек для полторака не напасешся!)
 показать весь комментарий
 
 
Боже, он так громко и патриотично верещит...
Боюсь, чтобы хоть не всрался...
 показать весь комментарий
 
 
Може вже досить торгувати з ворогом!
 показать весь комментарий
 
 
Правила існують для того, аби їх порушувати. Так, напевно, думає народний депутат України Юлія Тимошенко, родина якої веде активний бізнес в окупованому Криму. Здивовані? Далі - більше. "Юлія Тимошенко, її багатий чоловік, секретна служба України в Богемії та сотні мільйонів зі Сходу." Із таким заголовком днями вийшла викривальна стаття в одному із чеських видань, де розкриті усі таємні схеми незаконного бізнесу чоловіка кандидата у президенти Юлії Тимошенко. "Олександр Тимошенко зайшов на анексований півострів через свої бізнес структури з чеською пропискою. В Чехії чоловік Юлії Тимошенко вірою та правдою, в обхід звітності та сплати податків в Україні, вже понад 10 років будує свій бізнес", - пишуть у виданні.

Журналісти встановили, що компанія пов'язана з Олександром віднедавна ще й співпрацюють з російським державним підприємством "Севтеплоэнерго" в окупованому Севастополі, яке постачає теплову енергію.

"Мова йде про чеську компанію під назвою "Термона", де є інтерес родини Тимошенко - вона виготовляє настінні та напольні котли, на сайті компанії є мапа її представництв - офіційно вона працює й у Росії. Не офіційно ще й у Криму - про це чеським журналістам повідомило джерело, яке просить не називати свого імені, побоюючись українських спецслужб.

До Тимошенко, близька фірма Thermona, яка підготувала проект на десятки мільйонів крон. Про це нам повідомила людина, яка вирішила залишитися анонімом", - зазначають журналісти.

Тепер очевидно чому, подаючи електрону декларацію за минулий рік Юлія Тимошенко по-дівочому забула вказати закордонний бізнес свого чоловіка. Наприклад, в офіційних документах, ані слова про про чеську компанію MEDIC TRUST, власником якої є гвінейська фірма, що займається орендою нерухомості, і де Олександр Тимошенко є керуючим партнером з 2014 року. Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні.
 показать весь комментарий
 
слева октябрь 2013 справа окт 2014 года, гугль карты. Донбасс база.
 показать весь комментарий
 
оду Минску и Лукашенке пропел.и чего бисер метать? там денег не дадут.
 показать весь комментарий
 
Вот вы тут смеетесь..А террористы после этих слов грузят вантаживки и отправляются восвояси )) - Не ожидали такого поворота ? )) Даешь второй срок ? !
 показать весь комментарий
 
 
…..ваван-дружбан, убери войска,а то у меня выборы,могу пролететь......и тогда нашей с тобой торговли гаплык.
 показать весь комментарий
 
 
Делегация Беларуси в ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений украинской стороны.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу".Источник: https://censor.net.ua/n3087659"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.Источник: https://censor.net.ua/n3087659
 показать весь комментарий
 
 
я повторю :заява,варта шмарклі ,а не президента.
 показать весь комментарий
 
 
По указанию Луки беларуская делегация в ООН всегда голосует в пользу московии.
И этого человека Порошенко считает другом Украины? Или это такая политическая игра?
 показать весь комментарий
 
 
пеца панически ищет запасной аэродром , куда свалить после фиаско на выборах. в рашку как-то стремно и не патриотично, запад его вернет сразу-же по первому запросу. остается только бацька, вот он-то и приютит!)
 показать весь комментарий
 
 
Ну, блін, котяра. Щурів душить - любо глянути.
 показать весь комментарий
 
"БЛАГАЮ ....Уберите свои войска, Россия, с нашей территории". Порошенко на форумі регіонів України і Білорусі: "Приберіть свої війська, Росія, з нашої території" - Цензор.НЕТ 9756
 показать весь комментарий
 
 
Регіони України та українські регіони - це не одне й те ж саме...
 показать весь комментарий
 
 
Так это прозьба или угроза? Наверно угроза! Он 4 года назад грозил за неделю....
 показать весь комментарий
 
 
Ну, все правильно говорит Порошенко!
 показать весь комментарий
 
Лолита как обычно подлизнула рабу путлера бульбашу и унизилась перед врагом (ну пожалуйста, ну Россиюшка, ну выведы свои войска). Гавнокомандующий, одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
та не звертався він напряму до раісі, а путлера жодного разу не згадав.Не треба перекручувати.
 показать весь комментарий
 
А чего тогда там воздух сотрясать? От этого сотрясения что-то изменится?
Всё ради красивой картинки.
 показать весь комментарий
 
Пояснюю: тему дамбасу підняв Лукашенко перший сьогодні, типа дафіга біженців з України приїхало в Білорусь результат війни і далі бла бла, про їх теплий прийом а потім то була відповідь Порошенко довга промова, а то вирвано з контексту.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а хуг сказан что ихтамнет
 показать весь комментарий
 
дык ведь Украина доказательств не предоставила, всех пленных касабских офицеров вернула фуйлу, вместо отрезать им пальцы и отправить их показания в Гаагу
Хуг прав, нет прямых улик
 показать весь комментарий
 
ну пожалуйста... - выведите свои войска с территории Украины....
Мы выполняем все договоренности....
Ну пожалуйста......

 показать весь комментарий
 
 
ПороВшенко: "...Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев... Ну. хочешь, Вова, я на колени стану? Ну чего ты молчишь ? У меня же фабрика в Липецке осталаааааась ..... Порошенко на форумі регіонів України і Білорусі: "Приберіть свої війська, Росія, з нашої території" - Цензор.НЕТ 8101 "
 показать весь комментарий
 
 
А на очах бринить сльоза...

Главком которого мы заслужили...


ВИДЕО
Ой, у вишневому саду

https://youtu.be/FT8UtlBESw0

 показать весь комментарий
 
 
Во дурак! А кто тебя спасать будет после выборов?
 показать весь комментарий
 
 
Где он еще это не говорил? Да всм пох на слова петя
 показать весь комментарий
 
 
Установи виновных в подрывах складов, Илловайской трагедии и воровстве на армии!!! Почему нет ВООБЩЕ никаких результатов в борьбе с коррупцией в армии? Это же самые главные враги и саботажники, из-за них погибают люди, которые так же как мы хотят жить!! Как вернуть им жизни?? Наша власть такая же предательская, как российская. Хуйлостан - враг, но у нас гниды у власти, их давить надо! Чего мы ждём как терпилы?? Выборов? Так любая власть будет давить такой рабский народ! Или вы верите в мессию?
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя! А как бабло будешь зарабатывать без войны? Прибыль уменьшится в 10 раз!

В сети нашли видео с Порошенко, где он обещал снизить цены на газ......

https://www.facebook.com/gibridpolit/videos/1920988548207142/
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле словом и пистолетом можно добиться намного больше, чем одним только словом
 показать весь комментарий
 
 
после уничтожения более половины боеприпасов в Украине, на подобные заявления кремляди тока ржут
 показать весь комментарий
 
 
В мае - новое повышение. СМИ опубликовали полный документ Кабмина о росте цен на газ...





Журналистам издания "Украинские новости" удалось сохранить документ, который несколько минут провисел на сайте правительства. Он подтверждает, что украинцев совсем скоро ждет новое повышение цены на газ.
Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили.

Украинские новости" пишут, что им удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн
Фактически документ анонсирует второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.
 показать весь комментарий
 
мвф не требует повышения цен и никогда не требовало
 показать весь комментарий
 
Голосуем за Порошенко. Газ по 14 за куб.....
 показать весь комментарий
 
***
- а остальных попрошу очистить царский кабинет...
короче говоря - все вон! (рявкни-ка на них... )
- вооон! (с)
 показать весь комментарий
 
 
как он не очканул ехать..могли пороха фсб захватить и армия у них же дело на него.. а картошка петрушка карманная аля де пордье\сигал..
 показать весь комментарий
 
 
А это гибридное жжждо все мычит про Минские соглашения. Такого позора давно не было, чтобы страна выполняла соглашения, под которым нет даже ее подписи. Последний раз это было в Мюнхене 30 сентября 1938 года. Ни одно украинское сми об этой дате не вспомнило. Потому, что Мюнхен 1938 по своему духу является таким же кк и Минск 2015. Да еще как то это убогое забыло, не видит ОБСЕ как то российских войск на Донбассе, так что и выводить вроде как и нечего.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко на форуме регионов Украины и Беларуси: "Уберите свои войска, Россия, с нашей территории"
 
 
 
 
 
 вверх