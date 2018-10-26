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 Политика Украины
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 МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С весны 2015 года в российскую армию призвали не менее 12 тысяч крымчан, - ГПУ

В связи с этим, в украинском дипломатическом ведомстве потребовали от России отменить призыв на военную службу во временно оккупированном Крыму и Севастополе, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта .

"25 октября российской стороне была направлена соответствующая нота протеста", - сообщили в МИД.

Читайте также: Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа

Источник: https://censor.net.ua/n3093626
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Звичайно, що відповідь росії прогнозована. Але дійсно так треба робити.
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Теж саме мало би стосуватись і інших територій окупованих Росією та Білорусією. Для початку. Війна Росії проти України, що почалася 100 років назад, юридично ще не закінчена.
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Білорусько-українська етнічна межа
Не збігається з державним кордоном через наявність за межами України українських етнічних земель Підляшшя і Берестейщина. Починається на території сучасної Польської Республіки від міста Дорогичин і йде лісовим масивом Біловезької пущі через кордон з Білоруссю, далі поблизу населених пунктів Пружани, Івацевичі, Лунинець, Столін і виходить на сучасний кордон
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https://m.gordonua.com/ukr/news/society/-lider-katalonskih-separatistiv-puchdemon-povidomiv-pro-zustrich-z-timoshenko-456359.html

Юля встретилась с кацапским клоуном пучдемоном.тимоха прокацапская тварь
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Це вже для Європи нонсенс. Більше нічого не потрібно.
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Для тимохи дна немає. Тільки дегенерат може голосувати за неї
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Вот теперь, Димон, точно буду голосовать. Уж очень от тебя троллячим духом несёт.
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Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон повідомив про зустріч із ТимошенкоНа Crans Montana Forum колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон побажав лідеру української партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко перемогти на президентських виборах 2019 року.https://m.gordonua.com/ukr/news/society/-lider-katalonskih-separatistiv-puchdemon-povidomiv-pro-zustrich-z-timoshenko-456359.html

МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ - Цензор.НЕТ 7524Пучдемон і Тимошенко зустрілися на Crans Montana Forum
Фото: Carles Puigdemont / Twitter
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и что? каталония и даунбасс это две совершенно разные и противоположные друг другу истории, кто видит в них параллели, тот политический невежда и совершенно не знаком с историей.
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Испания - это кастильская империя, которая силой захватила соседние народы, также как и москальская империя. Каталония - это аналог Украины, а не даунбасса!
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С одной стороны, это правильно.
Но с другой стороны, будет правильным, если "бегуны по референдумам", на своей шкуре оценят преимущества "крымнаша".
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МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ - Цензор.НЕТ 9835Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 2 ч.2 часа назад
Ми потрапляємо в черговий угорський капкан.
Нова угода про "захист прав нацменшин"(стара нічому нас не навчила) заморозить перевагу Угорщини: порівняйте- 3 тис. асимільованих украінців в Угорщині і 150 тис."незайманих" угорців в Україні, яким все можна!?

https://t.co/EWSr8kNj1O

Київ готує угоду з Будапештом про підтримку українців в Угорщині

МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ - Цензор.НЕТ 8955



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Дали ещё кацапам туалетной бумаги! Делать видимость работы и работать, чтоб реально решить проблему - это совершенно разные занятия и цели!
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"МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ..."
С точки зрения закона? Да. С точки зрения реальности и возможностей? Нет.

Теперь? ТРИ пути. ОТБИТЬ - войной и кровью. СМИРИТЬСЯ и доказать, что зря. РАЗВАЛИТЬ - РФ и камня на кмне...

Что будет? То, как справится с этим САМА - Украина.
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Я на работу не беру мужиков которые не служили в армии.
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Не нужно вообще было давать загранпаспорта для крымчан и донбасюр. Приостановить выдачу, что бы они никуда не смогли выехать кроме педерации.
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