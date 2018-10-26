"МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ..."

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении.
В связи с этим, в украинском дипломатическом ведомстве потребовали от России отменить призыв на военную службу во временно оккупированном Крыму и Севастополе, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта .
"25 октября российской стороне была направлена соответствующая нота протеста", - сообщили в МИД.
Не збігається з державним кордоном через наявність за межами України українських етнічних земель Підляшшя і Берестейщина. Починається на території сучасної Польської Республіки від міста Дорогичин і йде лісовим масивом Біловезької пущі через кордон з Білоруссю, далі поблизу населених пунктів Пружани, Івацевичі, Лунинець, Столін і виходить на сучасний кордон
Юля встретилась с кацапским клоуном пучдемоном.тимоха прокацапская тварь
Пучдемон і Тимошенко зустрілися на Crans Montana Forum
Фото: Carles Puigdemont / Twitter
Но с другой стороны, будет правильным, если "бегуны по референдумам", на своей шкуре оценят преимущества "крымнаша".
Ми потрапляємо в черговий угорський капкан.
Нова угода про "захист прав нацменшин"(стара нічому нас не навчила) заморозить перевагу Угорщини: порівняйте- 3 тис. асимільованих украінців в Угорщині і 150 тис."незайманих" угорців в Україні, яким все можна!?
https://t.co/EWSr8kNj1O
Київ готує угоду з Будапештом про підтримку українців в Угорщині
С точки зрения закона? Да. С точки зрения реальности и возможностей? Нет.
Теперь? ТРИ пути. ОТБИТЬ - войной и кровью. СМИРИТЬСЯ и доказать, что зря. РАЗВАЛИТЬ - РФ и камня на кмне...
Что будет? То, как справится с этим САМА - Украина.