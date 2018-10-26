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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3568) Черкассы (568) преступность (863) Аброськин (461)

 Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин

Наиболее неблагоприятная криминогенная обстановка среди городов Украины зафиксирована в Черкассах, а наиболее безопасным городом является прифронтовой Мариуполь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал на странице в Facebook.

"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - написал Аброськин.

По его словам, наиболее безопасным городом является прифронтовой Мариуполь.

"Сегодня Мариуполь - это самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого", - отметил Аброськин.

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Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093621
 
 
 Топ комментарии
 
А я думал Донецк )) Выходит террористы не криминал.
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Общественность виновата?Общественность требует для начала посадки Аброськина.
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Вот говорил и повторюсь. - Самое голимое население в Украине - это Донецкая обл. Даже не Луганск. Там просто лохи и крестьяне бестолковые жили. А в Донецкой области собралась мразь со всего ссср.И даже не в самом Донецке ,а по закоулкам типа Макеевки,Снежного,Енакиева и т,д, Потому как эту шушару в Донецк не пускали. Поскольку все таки столица, И там полно институтов и предприятий,а это все таки сказывалось на культуре поведения.Я конечно не имею ввиду руководство города,манипулируемое бандитом ахметовым.- Это все черная мерзость.
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А я думал Донецк )) Выходит террористы не криминал.
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Вот говорил и повторюсь. - Самое голимое население в Украине - это Донецкая обл. Даже не Луганск. Там просто лохи и крестьяне бестолковые жили. А в Донецкой области собралась мразь со всего ссср.И даже не в самом Донецке ,а по закоулкам типа Макеевки,Снежного,Енакиева и т,д, Потому как эту шушару в Донецк не пускали. Поскольку все таки столица, И там полно институтов и предприятий,а это все таки сказывалось на культуре поведения.Я конечно не имею ввиду руководство города,манипулируемое бандитом ахметовым.- Это все черная мерзость.
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100% так. А потому что луганская обл была на границе с рашей и они уже знали этих орков.
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То ви погано знаєте інші області. І в Харьковської, і в Полтавської таку шушеру можна знайти що важко повірити то люди чи ні взагалі. А ще Одесська, наприклад. Шушери багато.
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Я бував багато де. И в перечисленных вами областях. Но только снова стану повторять,что хуже Донецкой,нет. Это ощущаешь сразу,выезжая за ее пределы. Люди добрее и отзывчивее. Тот же бензин уже дешевле прямо на границе Запорожской.- Это когда я в Крым ездил.Да и в Крыму люди не зациклены на наживе так ,как это грубо делают в Донбассе.
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Общественность виновата?Общественность требует для начала посадки Аброськина.
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- Я его спросил, - он ответил НЕТ. Вот и фсё научно-статистическое заключение.
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Не в обиду сказано этому ушлепку но так говорить на Черкассы когда Одесса-мама стонет... Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7504
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Летом складывалось впечатление, что больше других полон порока Николаев...

Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8486
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Правда про Маріуполь і Черкаси перевіряється просто. Є ті, хто поміняє квартиру у Черкасах на квартиру у Маріуполі?
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Там с екологієй капець. Там ніхто не хоче жити.
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Бедные 300000 тысячные Черкасы, их Отброськин отбросил нахрен. Теперь Пеця к ним не приедет, и даже ленточку не пережует. Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 111
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Логово тимошенковцев. Впрочем, ничего удивительного.
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Но стал таким только при власти бврыжного ПоПА. Впрочем, ничего удивительного. Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4726 А как могло быть иначе, если у руководства НП Черкасс и области стояла именно такая задача. Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7008 Ждем оргвыводы от руководства МВС по этому поводу. Наверняка пойдут на повышение за удачный развал работы в ранее благополучном регионе. Где там ещё "логово шатунов"? Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4726
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А руководитель ГУНП Черкасской области разве не должен беспокоиться о безопасности жителей. Если не хочет, можно назначить другого генерала. У нас их много. Можно даже двух.
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Черкассы -город преступлений и пороков,странно ни контрабанды ,ни больших объектов для крышевания ,300 000 населения ,наверное,наркоту варят всем городом для Аброськина
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Черкассы-Чикаго
Что то не так с городами на "Ч"...

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"Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин...." Так он сказал ... и усе! А цифры? Бандитизм - криминогенность, тока слова - пана, чи гаспадина?

А что, в стране есть ПЛАНЫ, МОБПЛАНЫ и т.п. в состоянии, ПОКА! - "войны?" Или таэмно? Нет НИЧЕГО, все под "кантролем" и на авось. А на самом деле... Бла-бла...
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Самый криминальный в Украине? Зуб даю - Печерск, той,шо в Киеве.
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Ну так ловить же бандюков не сложно в Черкассах. Зайдите в горсовет, облсовет, земельные кадастры и вуаля. Вот они. Биография, отпечатки пальцев, протокол, опись имущества. И т д. Так нет же. Все всем родичи .
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Черкассы один из тех городов Совка, как Тирасполь, например, где оседали массово савецкие ахвицеры после отставки. Коренной украинский город с преобладающим кацапердовским населением на сегодня. Не знаю почему, но служивому кацапью Черкассы особенно ндравились.
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Ну так, летом тепло, зимой не сильно холодно, город на Днепре построен, вокруг леса и заповедники, чего же может не понравится...?
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Всё правильно заброськин сказал!!!...уточню для тех кто не в теме-на данний момент полиция и есть те самые бандиты и криминал..есть миллион случаев начиная с наркоты и заканчивая убийствами...всё рулят мусора и прокуроры!!!
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Я в шоке сепар Амброськин это говорит))) Это говорит мусор из министерства где министр корупционер и барыга. Где вместо реформы наплодили садистов и подонков..
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Хрень какая-то. Попробуй в Мариуполе крикни вечером громко: "Слава Украине!" и узнаешь какой он самый бл безопасный.

В принципе, в Черкассах тоже нельзя даже негромко вякнуть "Слава Путену!", искалечат нахрен
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Ну шо, докерувались йульки в черкасской области?
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Эти?

Алексея Порошенко выдвинули кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от облорганизации ВО Батьківщина


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Ничего удивительного, в Черкассах рулит "Батькивщина".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин
 
 
 
 
 
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