 Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал на странице в Facebook.
"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - написал Аброськин.
По его словам, наиболее безопасным городом является прифронтовой Мариуполь.
"Сегодня Мариуполь - это самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого", - отметил Аброськин.
Что то не так с городами на "Ч"...
А что, в стране есть ПЛАНЫ, МОБПЛАНЫ и т.п. в состоянии, ПОКА! - "войны?" Или таэмно? Нет НИЧЕГО, все под "кантролем" и на авось. А на самом деле... Бла-бла...
В принципе, в Черкассах тоже нельзя даже негромко вякнуть "Слава Путену!", искалечат нахрен
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