 Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал на странице в Facebook.

"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - написал Аброськин.

По его словам, наиболее безопасным городом является прифронтовой Мариуполь.

"Сегодня Мариуполь - это самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого", - отметил Аброськин.





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