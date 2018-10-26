 Количество незаконных строек за год уменьшилось на 90%, - глава ГАСИ Кудрявцев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

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"Я считаю самым большим нашим достижением то, что мы отменили декларации на строительство как таковые. В результате совместной работы Госархстройинспекции, Минрегиона и профильного Комитета Верховной Рады Украины был принят Закон 1817 от 10 июня 2017 года. Вследствие этого закона отменены декларации о начале выполнения строительных работ, а потому уже не могут появляться строительства с грубыми нарушениями, например этажности. Мы очень долго работали над этим Законом. Считаю, что это главный наш багаж. Это привело к тому, что незаконных застроек стало процентов на 90% меньше. Есть старые проблемные объекты, и их надо по одному приводить в строй", - отметил он.

Решение проблемы долгостроев,в том числе, незаконно построенных, по его словам, прежде всего зависит от местных властей:

"Но ГАСИ также задействована в решении поставленных вопросов. Мы принимаем активное участие в постоянно действующей комиссии при Минрегионе, которая занимается решением этих вопросов. Кроме того, в настоящее время прорабатываются законодательные инициативы, призванные решить такую ​​проблему и обезопасить возникновения подобных ситуаций в будущем.Кроме того с вступлением 1 сентября новых строительных норм по планированию застройки территории этажность объектов определяется в зависимости от населенного пункта. То есть в селах и поселках Киевской области теперь нельзя сводить небоскребы".

Кудрявцев заявил о строительной амнистии для частных домов до 300 кв м, которые начались строиться до 2015 года, но не были зарегистрированы.

"Также мы сделали важный шаг по самовольно построенным объектам частного сектора до 300 кв м, которые были построены до введения новых правил. Сейчас уже работает строительная амнистия для домов, которые были построены до 2015 года, но по разным причинам не зарегистрированы. И на следующий год наше видение, что надо менять надзор за строительством... Наше видение - вообще отойти от плановых проверок и сделать пошаговое выполнение строительных работ".

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Кроме того, Кудрявцев сообщил, что Минрегион сейчас разрабатывает дополнительно 13-16 новых строительных норм. Кроме того, в октябре ГАСИ рассчитывает присоединить к онлайн-платформе ПРОЗОРА ДАБІ все областные управления инспекции. Таким образом, с ноября любой сможет видеть всю информацию о разрешительных процедурах по объектах уровня СС3 и СС2 онлайн.

"До конца года мы хотим по частному сектору автоматизировать И процесс регистрации деклараций о готовности объектов строительства в эксплуатацию - то есть предоставлять эту услугу также полностью без вмешательства должностного лица. Сегодня, если человек имеет земельный участок, строительный паспорт, электронная подпись, то может начать строительство, не выходя из дома. Достаточно зайти на сервис электронных услуг Даби и заполнить форму. Благодаря Государственному агентству по вопросам электронного управления настроено электронное взаимодействие с реестром Минюста. При заполнении уведомления о начале работ данные о земельном участке подтягиваются автоматически. Это действительно первая в стране максимально автоматизирована электронная услуга. Так же планируем сделать о готовности объекта к эксплуатации - в отношении домиков до 300 м.

По поводу незаконных объектов, по которым существует решение суда об их сносе, в частности, так называемого дома-монстра на Подоле в Киеве, глава ГАСИ отметил, что процедура сноса как таковая несовершенна.

"На сегодняшний день, снос осуществляется в судебном порядке. К сожалению, на сегодня процедура несовершенна. Мы работаем над этим вопросом. Это следующий шаг, который мы где-то за пару месяцев будем пытаться внедрять. Уже есть наработки по соответствующему закону по надзору за строительством, в котором мы хотим прописать и процедуру сноса таких зданий", - уточнил он.

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