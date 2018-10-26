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Все про:трудовая миграция (163) заробитчане (278)

 Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог

По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы .

Работа украинцев за границей негативно сказывается на отношениях с семьей, у остающихся в Украине детей мигрантов развивается комплекс одиночества. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразила психолог Наталья Кухтина.

"С одной стороны, это, безусловно, закономерный процесс. Так было всегда. С другой стороны, это абсолютно деструктивный процесс. Если рассматривать с точки зрения экономической, то, наверное, так может быть. Если рассматривать с точки зрения психологической, то это очень большая проблема. И это проблема прежде всего для Украины. Потому что люди, которые уезжают работать за границей,оставляют тут своих детей, они оставляют тут своих родителей, семьи. Они едут зарабатывать деньги для детей, а потом оказывается, что эти деньги заработанные уже никому не нужны, потому что отношения потеряны и семьи разрушены. Это колоссальная трагедия. И она приобретает очень большие масштабы. Более того, дети, которые остаются без родителей, они утрачивают абсолютно модель, правильную модель семейных отношений. Потом, они же очень быстро вырастают, и они не способны создавать свои семьи", - сказала она.

По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы.

"Европа эти вопросы (психологические, - ред) не решает, потому что она подходит к этому чисто экономически. Есть люди, которые решают определенные экономические задачи. Более того, наши люди очень хорошо и качественно работают в Европе, и это их удовлетворяет. Они им платят не такие деньги, как своим гражданам. Их это удовлетворяет практически по всем позициям. Но беспокоит нас, профессионалов, другое - что происходит с детьми и семьями, и с этими тоже людьми психологически? Потому что там они чужие, временные. Но когда они возвращаются в страну, они уже не могут адаптироваться в Украине", - резюмировала она.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинули более 500 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3093619
 
   
 Топ комментарии
 
Так-с!!!
Я так понимаю, что Торт дал распоряжение, что работать за границей "очень плохо"!
Кампания явно разростается по этому поводу...
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Истинный дзен украинцы могут постичь только получив родные платежки за коммуналку.
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рідко прочитаеш настільки тупе дослідження. а давайте подивимось в очі реальності, які альтернативи? що краще впливає на дитячу психіку, тотальні злидні і усі подарунки що вони несуть як то недоїдання, відстутність можливості на якісне навчання та відпочинок, насмішки від одноліток хто може собі дозволити усе вищеперечислене..
якщо у "експерта" написавшого статью завтра з'явилася можливість нормально заробити за кордоном, то він би вже документи на виїзд збирав уже сьогодні.
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По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы .

и у нас решалы тоже решают свои проблемы
за счёт народонаселения ...
Источник: https://censor.net.ua/n3093619
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- Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу Вас, продолжайте. Замечательно. Поразительно. Гениально! Слушайте, я не узнаю́ вас в гриме! Кто Вы такой? Сергей Бондарчук? м-м… нет. Юрий… Никулин - оу… нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет-нет. Боже мой!.. Иннокентий Смоктуновский (подходит к царю)… Кеша!.. (с)
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Еще более негативно - безденежье на Родине и бесправие от мафии.
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Так-с!!!
Я так понимаю, что Торт дал распоряжение, что работать за границей "очень плохо"!
Кампания явно разростается по этому поводу...
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я ж и пишу - соевый хозяин недоволен
крепостные уходят к другому хозяину
вот сцуко неблагодарные - их облагодетельствовали - а они удрали негодяиииииии Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог - Цензор.НЕТ 4224
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Так буквально месяц назад такая статья уже была!
"Психологи" озаботились нервами диточок заробитчан!
Или это та же заказуха, только журналюге облом было что то новое придумывать?!!!
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Истинный дзен украинцы могут постичь только получив родные платежки за коммуналку.
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Фсьо правильно! Краще вдома в дірявих трусах ходити ! )))
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Головне що патріотично, і можна пишатись славетною історією предків нації.
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с голым задом оно привычнее))))
и нанять дешевле Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог - Цензор.НЕТ 4143
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Пані психологинЯ говорить так, ніби копійки, які українець заробляє в Україні не призводять до сварок в сім'ї, переживань за майбутнє і роздумів на чому б зекономити, аби дотягнути до наступної "зарплати-подачки". Звісно, все вищеперераховане не стосується чиновників, політиків і підприємців.
Ресурси вичерпні, тому багаті в Україні є багатими, тому що бідні є бідними.
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Может психологу в ВР сходить и рассказать там как плохо влияют поднятие цен,комуналки,отсутствие работы на семьи тех кто становится заробитчанином.
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рідко прочитаеш настільки тупе дослідження. а давайте подивимось в очі реальності, які альтернативи? що краще впливає на дитячу психіку, тотальні злидні і усі подарунки що вони несуть як то недоїдання, відстутність можливості на якісне навчання та відпочинок, насмішки від одноліток хто може собі дозволити усе вищеперечислене..
якщо у "експерта" написавшого статью завтра з'явилася можливість нормально заробити за кордоном, то він би вже документи на виїзд збирав уже сьогодні.
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слиняет со скоростью звука или света Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог - Цензор.НЕТ 9563
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Там і нафік такі икспьорди не потрібні. От і строчить за гроші олігархів, від яких втікають раби.
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негативно на карманах сои отражается - холопы не на того барина работают
негодяиииии Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог - Цензор.НЕТ 1959
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Зато сам заробитчанин хотя бы не сдох от голода. И квартиру за долги жкх не отобрали. Почему это не учитывается?
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а каво он волнует и его собственность
бандитское опг в кабмине и трусняково-панамскую Украину?
да ни боже мой Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог - Цензор.НЕТ 9762
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Я звертаюсь до всіх заробітчан українців в різних державах,які працюють легально,платять податки з доходів.Вам пенсії по старості нормальні потрібні після 20 років роботи від держави,де ви працююте? В Італії італійський уряд планує ввести в майбутній бюджет (мають прийняти до нового року) витрати на пенсії по старості в розмірі 780євро для італійців і громадян ЄС.Тобто для заробітчан українців,які платять податки(Tasse),така пенсія непередбачена.Така сама ситуація з українськими заробітчанами і в інших державах.Може українці -заробітчанами будемо всі разом просити уряди держав ,де працююємо, і український уряд,щоб і нам виплачували в такому самому розмірі мінімальні пенсії по старості ,як і громадян держав,де ми працюємо.Хоча б тим українцям,які платили податки.
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Изредка - негативно. НЕГАТИВИЗМ - в самой стране - НАШЕЙ. Ни по "ленински" ни по "буржуазому". Люди - батоны-овощи. А там? Он-она насмотрелись, прониклись средой и все, хотя могут и какашки таскать, но никто не оскорблен, не унижен, не "опущен". Позитивную психологию - порождает СООБЩЕСТВО, а ТВАРИ ее убивают, Выгодно!!! ("Римская империя").
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Да ну! А как же насчет - разлука только укрепляет любовь? Если серьезно то крепкие семьи - да, еще больше укрепляет. Есть, конечно, исключения. Ну а если семья была некрепкая, то разлука полностью развалит.
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я вам по секрету скажу - работа нашего правительства тоже как бы сказывается
и на семейных отношениях и на нервно-психическом подергивании века правого глаза...
так что?
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а потом ты думаешь, что это заметно окружающим, и он дергается еще сильнее от переживаний...
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Работа украинцев за границей негативно сказывается на отношениях с семьей, у остающихся в Украине детей мигрантов развивается комплекс одиночества. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразила психолог Наталья Кухтина. Псіхолог і баба-псіхолог, це абсолютно різні фахівці, тому і таке мнєніє. С точки зору псіхолога в праці за кордоном один позітів.
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Это решается тем, что те, кто может, перетягивают в новую страну свои семьи.

Любыми путями, хоть тушкой, хоть чучелом вырваться из ада украинской нищеты и начать жизнь в новой стране - если не для себя, то хоть ради детей.
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Гройсман! бери лопату и начинай работать
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Вот, пля, уміщє! Вот шо значить образованіє! Як вона всьо точно підмітила - і шо дітей залишають, і про модель ету самую. Без знаній таких виводів хєр зробиш. Я собі всьо на бумашку виписав.
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Може Вам блохером задєлацца, відкрити сторінку десь в неті, я буду пєрвим чітатєлєм?
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Полную ахинею несла в массы эта "психолог"...…...ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ,что валят отсюда.Даже завсегдатаи форума,постят на сайте под флажками других стран,потому как ДОСТАЛО!
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Про секс вона забула сказать. Як нащот секса в заробітчан?
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офигительно позитивно зато сказываются новые тарифы
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Неможет быть. Я знал одного маньяка, который получал удовольствие работая на стройке под дождем.
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А этот дурик голова. Правильно подметил, наверно скоро сам смоется с Украины.
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Цензор - такой же помойный инфо. ресурс. Робота українців за кордоном негативно позначається на їх стосунках з родиною, - психолог - Цензор.НЕТ 6729 Ху*во за рубежом, но почему-то люди туда едут, так как хотят жить лучше! Так за границу работать не ездили даже при Януковиче. Спасибо Петру за "життя по-новому"! Для многих украинцев оно действительно новое, но уже не в Украине.
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А вот нищета и безденежье в самой нищей стране европы наоборот, укрепляет семейные отношения! Зато Украина в лидерах по колличеству миллиардеров.
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Наоборот - работа в Украине разрушает семью. 😁😁😁
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Значит семья тоже должна выехать заграницу, к своему кормильцу - гастарбайтеру, правильно?
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А позитивно ли сказывается на отношения в семье когда родитель не может принести деньги домой,чтобы достойно обеспечить свою семью!?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРабота украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог
 
 
 
 
 
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