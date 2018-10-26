 Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог

Работа украинцев за границей негативно сказывается на отношениях с семьей, у остающихся в Украине детей мигрантов развивается комплекс одиночества. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразила психолог Наталья Кухтина.

"С одной стороны, это, безусловно, закономерный процесс. Так было всегда. С другой стороны, это абсолютно деструктивный процесс. Если рассматривать с точки зрения экономической, то, наверное, так может быть. Если рассматривать с точки зрения психологической, то это очень большая проблема. И это проблема прежде всего для Украины. Потому что люди, которые уезжают работать за границей,оставляют тут своих детей, они оставляют тут своих родителей, семьи. Они едут зарабатывать деньги для детей, а потом оказывается, что эти деньги заработанные уже никому не нужны, потому что отношения потеряны и семьи разрушены. Это колоссальная трагедия. И она приобретает очень большие масштабы. Более того, дети, которые остаются без родителей, они утрачивают абсолютно модель, правильную модель семейных отношений. Потом, они же очень быстро вырастают, и они не способны создавать свои семьи", - сказала она.

По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы.

"Европа эти вопросы (психологические, - ред) не решает, потому что она подходит к этому чисто экономически. Есть люди, которые решают определенные экономические задачи. Более того, наши люди очень хорошо и качественно работают в Европе, и это их удовлетворяет. Они им платят не такие деньги, как своим гражданам. Их это удовлетворяет практически по всем позициям. Но беспокоит нас, профессионалов, другое - что происходит с детьми и семьями, и с этими тоже людьми психологически? Потому что там они чужие, временные. Но когда они возвращаются в страну, они уже не могут адаптироваться в Украине", - резюмировала она.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинули более 500 тыс. человек.