 Работа украинцев за границей негативно сказывается на их отношениях с семьей, - психолог

Работа украинцев за границей негативно сказывается на отношениях с семьей, у остающихся в Украине детей мигрантов развивается комплекс одиночества. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразила психолог Наталья Кухтина.
"С одной стороны, это, безусловно, закономерный процесс. Так было всегда. С другой стороны, это абсолютно деструктивный процесс. Если рассматривать с точки зрения экономической, то, наверное, так может быть. Если рассматривать с точки зрения психологической, то это очень большая проблема. И это проблема прежде всего для Украины. Потому что люди, которые уезжают работать за границей,оставляют тут своих детей, они оставляют тут своих родителей, семьи. Они едут зарабатывать деньги для детей, а потом оказывается, что эти деньги заработанные уже никому не нужны, потому что отношения потеряны и семьи разрушены. Это колоссальная трагедия. И она приобретает очень большие масштабы. Более того, дети, которые остаются без родителей, они утрачивают абсолютно модель, правильную модель семейных отношений. Потом, они же очень быстро вырастают, и они не способны создавать свои семьи", - сказала она.
По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы.
"Европа эти вопросы (психологические, - ред) не решает, потому что она подходит к этому чисто экономически. Есть люди, которые решают определенные экономические задачи. Более того, наши люди очень хорошо и качественно работают в Европе, и это их удовлетворяет. Они им платят не такие деньги, как своим гражданам. Их это удовлетворяет практически по всем позициям. Но беспокоит нас, профессионалов, другое - что происходит с детьми и семьями, и с этими тоже людьми психологически? Потому что там они чужие, временные. Но когда они возвращаются в страну, они уже не могут адаптироваться в Украине", - резюмировала она.
Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинули более 500 тыс. человек.
и у нас решалы тоже решают свои проблемы
за счёт народонаселения ...
Источник: https://censor.net.ua/n3093619
Я так понимаю, что Торт дал распоряжение, что работать за границей "очень плохо"!
Кампания явно разростается по этому поводу...
крепостные уходят к другому хозяину
вот сцуко неблагодарные - их облагодетельствовали - а они удрали негодяиииииии
"Психологи" озаботились нервами диточок заробитчан!
Или это та же заказуха, только журналюге облом было что то новое придумывать?!!!
и нанять дешевле
Ресурси вичерпні, тому багаті в Україні є багатими, тому що бідні є бідними.
якщо у "експерта" написавшого статью завтра з'явилася можливість нормально заробити за кордоном, то він би вже документи на виїзд збирав уже сьогодні.
негодяиииии
бандитское опг в кабмине и трусняково-панамскую Украину?
да ни боже мой
и на семейных отношениях и на нервно-психическом подергивании века правого глаза...
так что?
Любыми путями, хоть тушкой, хоть чучелом вырваться из ада украинской нищеты и начать жизнь в новой стране - если не для себя, то хоть ради детей.