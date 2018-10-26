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 Общество
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Все про:Киев (16669) Киевская область (1539) налоги (2498) налоговая милиция (1375) недвижимость (648) махинации (456) ГФС (2849)

 Раскрыта масштабная схема по реализации недвижимости по заниженным ценам, в результате которой в бюджет не поступили более 30,5 млн грн

Генеральной прокуратурой Украины по материалам сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты более 30,5 млн. грн. налога на доходы с физических лиц при продаже недвижимости в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица двух фирм, которые осуществляли строительство нескольких жилых комплексов в городах-спутниках Киева, с целью сокрытия прибыли, полученной от реализации объектов жилой недвижимости, и уклонения от уплаты налогов, построенные и введенные в эксплуатацию квартиры продавали не напрямую конечным покупателям, а передавали в собственность связанным физлицам на основании договоров о совместной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах. ФОТОрепортаж

В дальнейшем этими связанными физлицами с использованием подконтрольных субъектов оценочной деятельности оформлялись заведомо искаженные отчеты по оценке объектов недвижимости.

Проведенной по 147 объектам недвижимости экспертизой установлено занижение их оценочной стоимости в размере от 2-х до 4-х раз от реальной рыночной стоимости на момент продажи и нотариального оформления договоров с конечными владельцами квартир.

Кроме того, допрошенные конечные покупатели также сообщили о том, что квартиры приобретались по ценам значительно выше, чем указанные в официальных документах.

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Таким образом, связанные со строительными фирмами физлица уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 30,5 млн грн.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3093618
 
   
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Типа КГС и ДБК по другому работают ?? 0_0
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И всё законно!
Пора разобраться с дармоедами, которые законы принимают.
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что, мало отката дали? все занижают экспертную оценку. Не до фига ли платить в бюджет почти 8% от суммы.
Это для богатых стран - и то накладно.
Я понимаю 1-2 процента, но не 8 за ничего. Что такое государство делает для тех, кто занимается строительством, что хочет такую кучу денег?

Сделайте прозрачным рынок земли и всей согласительной регуляторки. а потом будете налоги поднимать.
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Вы правы. В Словакии нет таких платежей при продаже недвижимости. А нотариус стоит всего 30 евро.
Вот журналисты могли бы сделать материал и сравнить платежи в ЕС и в Украине во время сделки - купли - продажи.
И окажеться как с евро бляхами опять госуларство жахает граждан
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаскрыта масштабная схема по реализации недвижимости по заниженным ценам, в результате которой в бюджет не поступили более 30,5 млн грн
 
 
 
 
 
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