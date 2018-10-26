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 В Песках осталось около 10 жителей, - ОБСЕ

До начала российской агрессии там жили около 3000 человек.

В поселке Пески Донецкой области осталось около 10 жителей. Об этом на брифинге в оккупированном Донецке заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хуг отметил, что до 2014 года поселок населяли около 3000 человек.

По словам Хуга, 23 октября он посетил Пески, расположенные в нескольких сотнях метров от Донецкого аэропорта.

"Населенный пункт лежит в руинах. Большинство домов в нем разрушены или повреждены. Из примерно 3000 лиц, составлявших постоянное население этого пункта в начале конфликта, теперь там осталось около 10 жителей", – сказал Хуг.

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093616
 
 
 Топ комментарии
 
Около 10 человек!
это всё что нужно знать о ОБСЕ!!!
мля!!!!
около - это 9,5? или 11?
как они могут посчитать что-то серьёзное, если они даже не могут сосчитать до десяти!!!!
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"Особого вида населенный пункт лежит в руинах. Большинство домов в нем разрушены оружием особого вида шахтерами особого вида. Из примерно 3000 лиц, составлявших постоянное население этого пункта в начале особого вида конфликта, теперь там осталось около 10 жителей", - сказал Хуг.
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Типа донецкий, ты не знаешь что название происходит не от этого стройматериала а от фамилии грека с ударением на е?
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Типа донецкий, ты не знаешь что название происходит не от этого стройматериала а от фамилии грека с ударением на е?
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На северо западном направлении за Донецком есть песчаные карьеры. В Авдеевке,например.Думал,что и там есть песок. По логике.
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Я сам не знал пока один житель поселка мне не разъяснил.
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"Особого вида населенный пункт лежит в руинах. Большинство домов в нем разрушены оружием особого вида шахтерами особого вида. Из примерно 3000 лиц, составлявших постоянное население этого пункта в начале особого вида конфликта, теперь там осталось около 10 жителей", - сказал Хуг.
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"Теперь там осталось около 10 жителей особого вида", - сказал особого вида Хуг.
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Около 10 человек!
это всё что нужно знать о ОБСЕ!!!
мля!!!!
около - это 9,5? или 11?
как они могут посчитать что-то серьёзное, если они даже не могут сосчитать до десяти!!!!
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Если иметь в виду что там есть "частично люди" - ватники или сепаты например то выражение " около " имеет право на существование .
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Вот своего отставного европоца Хуга подселите туда. Считают они, подкацапник, бл.. ! В Песках осталось около 10 жителей, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6526
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Песках осталось около 10 жителей, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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