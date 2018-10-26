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 Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсонской области на взятке задержан таможенник, который за вознаграждение предоставлял гражданам информацию из закрытых баз данных таможни ГФС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Было установлено, что старший государственный инспектор организовал преступную схему получения взяток от граждан за предоставление информации о въезде на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией (на "еврономерах").

Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

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25 октября оперативники полиции задержали старшего государственного инспектора Херсонской таможни ГФС АР Крым и г.. Севастополя во время получения им 7 тыс. гривен взятки.

Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03
Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция 04

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В настоящее время таможеннику сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093615
 
 
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Во дают. То у них два таможенника нанесли ущерб 7 ярдов, а тут взятка 7 тыс. грн. Вы там ничего не попутали?
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Интересно в чем суть темы предоставлении такой информации Это же не товар про который хотят знать конукренты
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Таможенник злыдень шоле? На такую сумму повелся,дятел! А не взял бы-получил премию в таком размере и уважуху! Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1907
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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