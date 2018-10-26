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 Экономика
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Все про:долг (1069) НБУ (4387)

 До конца года Украина должна выплатить по внешнему долгу $4,8 млрд, - НБУ

Это сумма выплат и государства, и предприятий и банков.

До конца года Украина должна выплатить по внешним заимствованиям $4,8 млрд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, государство должно погасить $3,9 млрд по телу долга. И еще $836 млн заплатить за проценты по долгам.

Большая часть этой суммы – около $3 млрд – заимствования местных органов власти, а также долги по торговым и гарантированным государством кредитам.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман

По данным Министерства финансов, в сентябре 2018 государственный долг Украины составлял 74,66 миллиардов долларов.

Пик выплат по госдолгу придется на следующий год. В начале 2019 Украина нужно заплатить более 112 млрд грн по госдолгу. Всего на выплату долга в следующем году уйдет, по данным Счетной палаты, более 40% госбюджета.



Источник: https://censor.net.ua/n3093606
 
 
 Топ комментарии
 
Украина залезает в долги все глубже, а олигархи продолжают богатеть и их ничуть не касается тема возврата долгов и затягивания поясов. Очень странно.
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Фигня! Ахмєтов поднялся за год на украинцах больше.
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Выплатят 4,8 а займут сколько еще неизвестно, первые 2 лярда заняли вчера в виде бондов а таи и МВФ с прочими заемщиками подтянутся. Эта власть уже заняла около 20 лярдов но до выбором там и до 30 набежит.
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два лярда заберите у фирташа, он торчит именно столько стране
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Украина залезает в долги все глубже, а олигархи продолжают богатеть и их ничуть не касается тема возврата долгов и затягивания поясов. Очень странно.
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Ну, дык долги только лохи платят - "уважаемым людям" такое делать не по понятиям...)
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Фигня! Ахмєтов поднялся за год на украинцах больше.
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За год у Ахметов с нуля стало 4.8 миллиарда Долларов?
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Что интересно...берут конкретные особи от Власти. а отдавать УКРАИНА! Госказначейство США с точностью до цента знает кто сколько и куда вывел...Им давали МВФы, ЕБРРы и пр. у них и забирайте.
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Выплатят 4,8 а займут сколько еще неизвестно, первые 2 лярда заняли вчера в виде бондов а таи и МВФ с прочими заемщиками подтянутся. Эта власть уже заняла около 20 лярдов но до выбором там и до 30 набежит.
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а где можно посмотреть цифры про 20 лярдов?
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набежавшее убежало в офшоры.
а отдавать нам и нашим внукам.
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Ответа нет. Значит из лахты набрасываешь. Или может по тупости не знаешь, где посмотреть.
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Пусть кто занимал , тот и отдает. Народ всеравно от этих заемов получил дырку от бублика.
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Они не ЗАНИМАЛИ, они просто БРАЛИ под Государство, знали что распилят и не им отдавать.
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А разве Коболев не внешние долги гасит переводами в Америку?
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Общие цифры страшные, но 3 млрд. - на местных органах власти висят, детализацию нужно показывать, кто набрал кредитов, чтобы не получилось опять на одного все. Раз брали, значит на что-то рассчитывали, я правильно понимаю.
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Правильно понимаешь. Конечно рассчитывали, а иначе как без расчета миллиард долларов в месяц в экономику вбрасывать.
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похоже, к НГ госдолг станет меньше, чем на момент окончания премьерства микилы янавича.
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Шутишь 10? Там 10 только сени, пэти и юли. А еще если Кипр потрусить ...
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Общее состояние 100 самых богатых граждан Украины составило 37,5 млрд. долларов, что на 43% больше чем в прошлом году. https://minfin.com.ua/2018/10/25/35393066/
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У ахмета конфискуйте ! Там минимум лямов 20 будет.
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Первая сотня богачей за год стала богаче на 11,2 млрд. долларов. И явно не потому, что "прикрутили". А вы говорите, отдавать нечем...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДо конца года Украина должна выплатить по внешнему долгу $4,8 млрд, - НБУ
 
 
 
 
 
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