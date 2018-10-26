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 В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО

В СИЗО оккупированного Донецка умер арестованный за кражу предатель Украины, уроженец Черниговщины Николай Свитан (позывной Гном), воевавший за террористов "ДНР" (батальон "Восток") с 2014 года.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

На службу к террористам уроженец Новой Басани Бобровицкого района Черниговщины Николай Свитан пошел в 2014 году. По словам отца, в Украине ему грозило восемь лет тюрьмы. Подробнее можно прочесть в статье местного издания

По данным украинской разведки, уже неся "службу" в рядах террористов, Свитан был также пойман на краже и помещен в СИЗО в Донецке.

Как сообщают в соцсетях, просидев там два года в нечеловеческих условиях, не получая надлежащей медицинской помощи, предатель умер.

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 01
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 02
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 03
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 04
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР". ФОТО

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 06

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС

Источник: https://censor.net.ua/n3093605
 
   
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награда нашла Хероя - жаль что выродка успел наплодить...(
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Вот это тюрьма. Для коррупционеров наших в самый раз...
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награда нашла Хероя - жаль что выродка успел наплодить...(
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"Как сообщают в соцсетях, просидев там два года в нечеловеческих условиях, не получая надлежащей медицинской помощи, предатель умер.
Источник:https://censor.net.ua/p3093605"

А вот если бы пришли бандеровцы то... наверно два раза бы умер...
Не могу придумать про нечеловеческие условия... дважды нечеловеческие, что-ли?
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Вот это тюрьма. Для коррупционеров наших в самый раз...
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Для наших коррупционеров тюрьма -это пожить в селе Украины на сумщине, смотри видео Жизнь в селе Украины СМОТРИТЕ ЗАВТРА ПРОДОЛЖЕНИЕ!
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Я не понял - а что оно делало в Н. Петровцах? Там же вроде Нацгвардия Украины? Хотя новость приятная - одной "простой русской" дрянью на свете стало меньше.
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А де там про Нові Петрівці? Там якась Н.Басань.

А та база Нац.Гвардії, що в Н.Петрівцях то під Києвом біля Вишгорода.
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Читай внимательно, Олех - адрес - вышгородский район, Н. Петровцы, в/ч...
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земля стекловатой. Стоит ли столько писать про это чмо...
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вот бы по 1 каналу пустить настоящую трансляцию о жизни в днр, на подвале как там молодых людей доводят до смерти, что едут туда воевать...
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думал Украине нагадить, а нагадил себе, своей жене и ребёнку, поделом дебилу
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Жители Новой Басани будут его встречать на коленях?
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Ага, с цветами и плакальщицами. Говно зарывают там, где оно лежало.
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жителям будет повод напиться нахаляву
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А этот покойный, почему он предатель? Он давал присягу? Я это к тому, что те 80% военных из Крыма (15 тысяч), реально изменивших воинской присяге, и перешедших на сторону врага, их почему-то как-то замалчивают и не называют предателями. А там не только солдаты, но и офицеры, и даже адмирал. А этого сразу в предатели...
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раштролль,не переживай за своего гнома-ворюжку -"прастого русского парня" ,он предатель ,и те предатели, даже купленный раисей цельный адмирал
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Это не ответ. Я ни за кого не переживаю, ни за адмирала, ни за этого покойного. Просто хочу знать, почему он записан в предатели, и только он. И почему конкретно он. Нарушил присягу?
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Сразу видно ватного говноеда, который любит пожрать ватного дерьма. Кто остался в Крыму из военнослужащих объявлены дезертирами, об этом уже давно писали.
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как это умер в коцлагере ? да быть такого не может . всем давно известно что коцлагеря и тайные тюрьмы это только у Хунты в Украине . а на Донбассе заключенные содержатся в домах отдыха
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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