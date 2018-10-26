 В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

На службу к террористам уроженец Новой Басани Бобровицкого района Черниговщины Николай Свитан пошел в 2014 году. По словам отца, в Украине ему грозило восемь лет тюрьмы. Подробнее можно прочесть в статье местного издания.

По данным украинской разведки, уже неся "службу" в рядах террористов, Свитан был также пойман на краже и помещен в СИЗО в Донецке.

Как сообщают в соцсетях, просидев там два года в нечеловеческих условиях, не получая надлежащей медицинской помощи, предатель умер.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР". ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС