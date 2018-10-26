 "Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками. ФОТОрепортаж

Украинские художники в Польше расклеили постеры с изображениями трудовых мигранток из Украины на фоне 200-гривневои купюры с Лесей Украинский. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
На плакатах украинки моют посуду, собирают ягоды, убирают, работают в магазинах. Одна из героинь серии плакатов – медик со стетоскопом.
На фоне – 200-гривневая купюра с изображением украинской поэтессы и писательницы Леси Украинский и надпись: "Я - украинка".
Автор идеи Оксана Брюховецкая объясняет, что статус и труд украинских мигрантов в Польше должен стать предметом дискуссий. По мнению Брюховецкой, плакаты делают заробитчан "видимыми".
"Статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики. Плакаты, расположенные в общественном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле ", – пишет автор.
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"Украинка – так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка – это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована – вместо этого Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру. Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда", – пишет Брюховецкая.
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Авторами плакатов выступили украинские художники Ксения Гнилицкая, Валентина Петрова, Давид Чичкан и сама Оксана Брюховецкая.
героин или крек?????
шо оно имело в виду?????
хотя тут можно и смотреть. и не только третьего а и рядом стоящую главное обидно потрогать в строю не получиться
Напрасно они злят польскую общественность.
Если бы они только скулили и только ненавидели все, что делается в Польше, то остались бы в той же жопе.
До речі, "до в Мостіськи" називається Мостиська і назва ця є гіперболізованою формою слова Мости. (Наприклад, люди - людиська, вогонь - вогнисько ...)
велика загадка природи, чому твоя мати, жінка, дочка, сестра при дослідженні - є москалькою?
А не... Обама.
Или сам придумал?
Понятно.
Справжні "гастарбайтери" далекі від хамських забаганок тубільних феодалів і в гостях поводяться скромно і тихо.
Про свою національність треба в Україні галасувати, а не на Польщі.
Все закінчиться тим, що їх там знову змусять співати:
"Ту - пагурек, там - доліна, бендзє в дупє Україна."
Так виглядає, що комусь це потрібно і хтось цього добивається.
Ти забув поставити .