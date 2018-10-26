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Все про:Польша (4555) заробитчане (278)

 "Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками. ФОТОрепортаж

Авторы акции считают, что труд и статус наших гражданок за границей должен стать предметом дискуссий.

Украинские художники в Польше расклеили постеры с изображениями трудовых мигранток из Украины на фоне 200-гривневои купюры с Лесей Украинский. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 01
Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 02

На плакатах украинки моют посуду, собирают ягоды, убирают, работают в магазинах. Одна из героинь серии плакатов – медик со стетоскопом.

Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 03

На фоне – 200-гривневая купюра с изображением украинской поэтессы и писательницы Леси Украинский и надпись: "Я - украинка".

Автор идеи Оксана Брюховецкая объясняет, что статус и труд украинских мигрантов в Польше должен стать предметом дискуссий. По мнению Брюховецкой, плакаты делают заробитчан "видимыми".


Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 04

"Статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики. Плакаты, расположенные в общественном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле ", – пишет автор.


Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 05

Я - украинка: украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками 06

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы - рекордсмены по количеству видов на жительство в ЕС в 2017 году

"Украинка – так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка – это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована – вместо этого Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру. Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда", – пишет Брюховецкая.

Также на Цензор.НЕТ: "Будущего для себя в Украине я не видела", - украинские мигранты рассказали о причинах переезда за границу

Авторами плакатов выступили украинские художники Ксения Гнилицкая, Валентина Петрова, Давид Чичкан и сама Оксана Брюховецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3093603
 
   
 Топ комментарии
 
Точно! рукожопые. " Я-Украинка !" Нужно фото украинок, чтоы кацапы, поляки и венгры клали в штаны постоянно.
"Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками - Цензор.НЕТ 329
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Какой позор! Помню поляков, которые в 80-х, заискивая, у нас выпрашивали рубли и мотались в Союз, скупая дешевые товары и еду и продавая у себя. Сегодня барыги довели мою страну до ручки, вынуждая украинцев батрачить по всему миру. Порошенко ненавижу.
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Ну ващето у нас сейчас то, через что поляки прошли 15 лет назад.
Если бы они только скулили и только ненавидели все, что делается в Польше, то остались бы в той же жопе.
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Точно! рукожопые. " Я-Украинка !" Нужно фото украинок, чтоы кацапы, поляки и венгры клали в штаны постоянно.
"Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками - Цензор.НЕТ 329
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По команде Равняйсь нужно смотреть на грудь третьего человека
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когда идёт парадная коробка это не та команда
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кажись эта художница погарячилась с перформенсом
героин или крек?????
шо оно имело в виду?????
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Leo Uxmal не смотреть, "Я - українка": українські художники розклеїли в Польщі плакати з заробітчанками - Цензор.НЕТ 1328 а видеть! фельдмаршал.....................

хотя тут можно и смотреть. и не только третьего а и рядом стоящую главное обидно потрогать в строю не получиться
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Все профессии важны, все профессии нужны... "Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками - Цензор.НЕТ 9404
Напрасно они злят польскую общественность.
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Походу газпром профинансировал акцию, а наши полезные дауны тут как тут
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Какой позор! Помню поляков, которые в 80-х, заискивая, у нас выпрашивали рубли и мотались в Союз, скупая дешевые товары и еду и продавая у себя. Сегодня барыги довели мою страну до ручки, вынуждая украинцев батрачить по всему миру. Порошенко ненавижу.
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ну будем объективны, не только патрашенко довел страну, весь сегодняшний и ростовский бомонд к этому приобщились.... а так да..помню кофемолки с утюгами и пшеки аж трусились....
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Ну ващето у нас сейчас то, через что поляки прошли 15 лет назад.
Если бы они только скулили и только ненавидели все, что делается в Польше, то остались бы в той же жопе.
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100% . Я пам'ятаю ті роки коли в Польщі тупо не було що жерти, вони приїжджали до нас - до Рави Руськоi , до в Мостіськи де вимітали з прилавків макарони (!) . У нас в Україні такого не було...і не дивлячись на таку дупу зуміли побудувати врешті-решт нормальну європейську країну, честь ним і хвала
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Щось ти не те пам'ятаєш. В основному, вони купували телевізори, а макаронів в тебе й самого тоді не було. І було це звичайне гендлярство - купували тут по низьких цінах і продавали у себе по тих, які забезпечували якийсь прибуток. Їхали вони сюди, також, не з порожніми руками. Тривало це дуже короткий час, тому що всі ці Електрони, Фотони ... були мотлохом, який не витримував ніякої конкуренції. Їх, щоб врятуватися від знецінення грошей, купували й грошовиті люди місцевого походження, а потім не знали, що з ними робити, куди їх дівати і дарували задарма всім, хто викликав в них симпатію.
До речі, "до в Мостіськи" називається Мостиська і назва ця є гіперболізованою формою слова Мости. (Наприклад, люди - людиська, вогонь - вогнисько ...)
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Нет уж, они приезжали в гости к моему отцу в конце 80-х при Ярузельском и ох#евали от того что видели как у нас в гастрономе, хоть и не часто, но продавали ЖИВУЮ рыбу (они говорили что забыли как она выглядит). Они гребли утюги, лампочки, кухонные кастрюли - все подряд.
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та їй було що їсти (жерти, то про кацапів), в 1995-му Польща вийшла на своє повне забезпечення продуктів, а потім лише Туреччина (на експорт)!
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Они так и делали. Скулили когда поднимали цены на комуналку. Но дело в том, что у них не выводились деньки в офшоры, не было между народом и государством фирм прокладок власть имущих. Все деньги шли на развитие государства. Ану заставь наших не воровать и вкладывать в Украину.
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Их власть,в отличии от кучмы ,ющенка не породила такой такой армии олигархов,миллиардеров и прохиндеев, как у нас.
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Я теж пам'ятаю, як вони тягли пательні, праски, вимикачі …. А зараз такими гоноровими стали, що в пику хочеться дати.
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ты вчера народился..."бабушкин" патриот, при чем тут поляки 80-90-х годов? давай проффесора вернем, сразу жиь будет легче и веселее!
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А все таки красивы и трудолюбивы украинские женщины.
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Це велика загадка природи...Українські жінки красіви і трудолюбіви,а українські чоловіки тупі,ліниві і схильні до пияцтва...Але попадаються красіви теж...
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володимир романчук

велика загадка природи, чому твоя мати, жінка, дочка, сестра при дослідженні - є москалькою?
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Во сколько обошлась аренда мест для рекламы? Художница из своего кармана заплатила?
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Все в этом мире относительно. Немцы такие плакаты расклеивают с поляками, а в Шатах их рисуют с немцами.
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С неграми уже не рисуют, бо работающего негра только на картинке и можно будет увидеть. "Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками - Цензор.НЕТ 64
А не... Обама.
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сам знаю и сам видел. Польским сантехником до сих пор пугают французов.
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Короче, сам придумал, шо сам видел.
Понятно.
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купи книжку "гугл для чайников" Набери "польский сантехник"
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Під рухом фемінізму у західних країнах приймають якісь дивні закони.
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Как по мне,так это стыдоба. Лишний раз о таком говорить.
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стыдоба сидеть на диване как ты и ждать милостыни, а люди поехали работать.
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Как можно быть таким тупым ? Чтобы делать такой вывод. Ты знаешь меня ? Ты знаешь все виды работ,чтобы ляпать языком ? Да на диване можно миллиардером стать. Если правильно сидеть.)) Бестолочь.
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я знаю людей и могу судить о них по их высказываниям.
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Я хочу сказати,що вся европа та і всі народи мають поважати трудових мігрантів вони поїхали далеко від дому зі своєї країни і роблять для чужої країни,і роблять більше, ніж ті що там живуть.
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Вони поїхали туди не "робити більше", а заробляти більше. Ніяких високоідейних намірів по ощасливленню "жечи посполітей" вони не виношували, просто, трохи перелякалися того, як після чергового підвищення тарифів, їх буде захищати "вєлікій кормчій"
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Потрібно свою країну будувати, а не Польщу. Вважаю ці плакати приниженням, яке підкреслює другосортність української нації.
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Примеры провокационного творчества этого Чекалкина..
"Я - українка": українські художники розклеїли в Польщі плакати з заробітчанками - Цензор.НЕТ 8491
"Я - українка": українські художники розклеїли в Польщі плакати з заробітчанками - Цензор.НЕТ 1788 "Я - українка": українські художники розклеїли в Польщі плакати з заробітчанками - Цензор.НЕТ 5776

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Це робиться для того, щоб сформувати в польському суспільстві агресивні тенденції по відношенню до українців з метою припинення масової міграції кваліфікованої частини дорослого населення за межі України. Не важко здогадатися хто за цим стоїть і хто в цьому зацікавлений.
Справжні "гастарбайтери" далекі від хамських забаганок тубільних феодалів і в гостях поводяться скромно і тихо.
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Обьясните этой художнице что капиталистической экономике пох на нацинальность от слова совсем. Какие нах дисскусии.
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Бог не для того створював нації, щоб комусь було "пох".
Про свою національність треба в Україні галасувати, а не на Польщі.
Все закінчиться тим, що їх там знову змусять співати:
"Ту - пагурек, там - доліна, бендзє в дупє Україна."
Так виглядає, що комусь це потрібно і хтось цього добивається.
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"Неужели кацапам?"

Ти забув поставити "Я - українка": українські художники розклеїли в Польщі плакати з заробітчанками - Цензор.НЕТ 7131.
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То так тонко про кацапов в кавычках))))
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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