 "Я - украинка": украинские художники расклеили в Польше плакаты с заробитчанками. ФОТОрепортаж

Украинские художники в Польше расклеили постеры с изображениями трудовых мигранток из Украины на фоне 200-гривневои купюры с Лесей Украинский. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".





На плакатах украинки моют посуду, собирают ягоды, убирают, работают в магазинах. Одна из героинь серии плакатов – медик со стетоскопом.

На фоне – 200-гривневая купюра с изображением украинской поэтессы и писательницы Леси Украинский и надпись: "Я - украинка".

Автор идеи Оксана Брюховецкая объясняет, что статус и труд украинских мигрантов в Польше должен стать предметом дискуссий. По мнению Брюховецкой, плакаты делают заробитчан "видимыми".





"Статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики. Плакаты, расположенные в общественном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле ", – пишет автор.





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"Украинка – так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка – это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована – вместо этого Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру. Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда", – пишет Брюховецкая.

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Авторами плакатов выступили украинские художники Ксения Гнилицкая, Валентина Петрова, Давид Чичкан и сама Оксана Брюховецкая.