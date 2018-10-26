 6 ноября В Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал

Об этом говорится в анонсе мероприятия на сайте "Української ради бізнесу", передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал" был разработан при участии специалистов Минфина, МЭРТ, народных депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Проект утвержден Кабинетом Министров и три месяца назад внесен Президентом в парламент как неотложный. "Українська рада бізнесу", в состав которой входят 68 бизнес ассоциаций малого и среднего бизнеса, Союз Украинских Предпринимателей и другие бизнес сообщества определяли этот законопроект как свой первоочередной приоритет и неоднократно подчеркивали на необходимости его принятия в 2018 году. На сегодня существуют большие риски непринятия законопроекта, или распространение его действия только на малый и средний бизнес. Поэтому во вторник, 6 ноября, в 14:00 непосредственно перед заседанием Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики состоится акция за безотлагательное принятие законопроекта №8557, который ликвидирует коррупционный налог на прибыль и введет вместо него налог на выведенный капитал", - говорится в сообщении.

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"В ходе мероприятия участники акции (в первую очередь - представители малого и среднего бизнеса) предоставят свои оценки налогообложению выведенного капитала. Позицию противников этой реформы, представителей нескольких финансово-промышленных групп, которые пользуются "оффшорными схемами" и выводят свои прибыли за границу, будут представлены в виде флеш-моба. По оценкам экспертов - реализация НнВК приведет к упрощению ведения бизнеса в Украине, существенно улучшит налоговое администрирование, уменьшит дискрецию, нивелирует возможности для вывода капиталов в "оффшоры", создаст условия для детенизации экономики и будет стимулировать к наращиванию инвестиционной активности. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в акции", - призвали организаторы.