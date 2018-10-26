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 Политика Украины
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Все про:акция (1817) бизнес (1112) ВР (22402) налоги (2498)

 6 ноября В Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал

6 ноября, в 14:00 перед Комитетом ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики (ул. Липская 3) состоится акция в поддержку введения налога на выведенный капитал (НнВК).

Об этом говорится в анонсе мероприятия на сайте "Української ради бізнесу", передает Цензор.НЕТ.

аконопроект №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал" был разработан при участии специалистов Минфина, МЭРТ, народных депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Проект утвержден Кабинетом Министров и три месяца назад внесен Президентом в парламент как неотложный. "Українська рада бізнесу", в состав которой входят 68 бизнес ассоциаций малого и среднего бизнеса, Союз Украинских Предпринимателей и другие бизнес сообщества определяли этот законопроект как свой первоочередной приоритет и неоднократно подчеркивали на необходимости его принятия в 2018 году. На сегодня существуют большие риски непринятия законопроекта, или распространение его действия только на малый и средний бизнес. Поэтому во вторник, 6 ноября, в 14:00 непосредственно перед заседанием Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики состоится акция за безотлагательное принятие законопроекта №8557, который ликвидирует коррупционный налог на прибыль и введет вместо него налог на выведенный капитал", - говорится в сообщении.

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"В ходе мероприятия участники акции (в первую очередь - представители малого и среднего бизнеса) предоставят свои оценки налогообложению выведенного капитала. Позицию противников этой реформы, представителей нескольких финансово-промышленных групп, которые пользуются "оффшорными схемами" и выводят свои прибыли за границу, будут представлены в виде флеш-моба. По оценкам экспертов - реализация НнВК приведет к упрощению ведения бизнеса в Украине, существенно улучшит налоговое администрирование, уменьшит дискрецию, нивелирует возможности для вывода капиталов в "оффшоры", создаст условия для детенизации экономики и будет стимулировать к наращиванию инвестиционной активности. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в акции", - призвали организаторы.

Источник: https://censor.net.ua/n3093600
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это правильно закрепить законодательно начиная с1993 года 20% фиксированого налога + 1,5% вонный сбор + 2% Пенсионный фонд от сумы выведенного капитала физическим и юридическим лицом... 6 листопада в Києві перед початком засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики відбудеться акція з вимогою запровадження податку на виведений капітал. - Цензор.НЕТ 8520
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Ох уже ети наивные агенты кремля и шататели золотой будки. Уже видели как соевые проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с рыгов? Вы еще надеетесь что соевые твари перед выборами и перед бегством запретят себе выводить бабло в офшоры? Да они лучше еще повысят налоги и поборы рабам чтобы не было сил и возможностей бунтовать. Как есть поговорка, чем сильнее общипаешь курицу тем ближе она будет тулиться к твоим ногам чтобы согреться.
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А як відомо - Театр починається з вішалки! Але, коли, виходячи з театру, люди знаходять на вішалці свого пальто - то тоді знову починається театр!
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Акцию то провести можно и нужно. Но ОНИ что сами себе враги и сами себя "высекут"??? Панама, Кипр, Острова всяки разные ждать не могут....регулярные переводы по схемам....Наивно думать что карманные макаки в этой Раде да ещё под предводительством бабуина Парубия примут что то хорошее для бюджета Украины и людей.Проверено 4-мя годами.
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1 Вы правильно написали что переводы в офшоры производятся по схемам. Т е вообще вне правового поля. Т е. что будет принят этот закон что не будет принят. на схемах вывода это не скажется НИКАК
2 Это очень спорный налог он ведь принимается в ОБМЕН на ликвидацию налога на прибыль
3 Для того что бы определить полезна или вредна эта замена налогов нужна дискуссия.
B определять заранее что якобы хотят зарубить хороший налог еще рано. Надо разбираться
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"А в это время. В России резко подорожал сахар. Цена подскочила на 50%!" - https://lenta.ru/news/2018/10/26/sugar/?utm_source=lentatw&utm_medium=social …
6 ноября В Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал - Цензор.НЕТ 9853

Гонка вооружений началась.
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У них сахарозаменитель всегда под рукой - БОЯРЫШНИК!
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С этим составом Рады, за редким исключением человек 30 адекватов, ничего хорошего не было и не будет. Просто фиксируйте и запоминайте этих "вершителей судеб" и НЕ ДАТЬ 2-го ШАНСА!!!
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Вот это правильно закрепить законодательно начиная с1993 года 20% фиксированого налога + 1,5% вонный сбор + 2% Пенсионный фонд от сумы выведенного капитала физическим и юридическим лицом...
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Они удавятся и удавят новыми тарифами и ценами на газ.
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Ох уже ети наивные агенты кремля и шататели золотой будки. Уже видели как соевые проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с рыгов? Вы еще надеетесь что соевые твари перед выборами и перед бегством запретят себе выводить бабло в офшоры? Да они лучше еще повысят налоги и поборы рабам чтобы не было сил и возможностей бунтовать. Как есть поговорка, чем сильнее общипаешь курицу тем ближе она будет тулиться к твоим ногам чтобы согреться.
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Довкола цього закону є багато спекуляцій. Жодним чином впровадження податку на виведений капітал не впливає на виведення коштів за кордон. Виведення коштів здійснюється через торговельні операції, інвестиційні, послуги, роялті, тощо. Жодний з цих каналів не перекривається. Під виведенням капіталу автори законопроекту розуміють сплату зарплат та дивідендів. Тому замість податку на прибуток зростуть податки на зарплати та дивіденди. Якщо на дивіденди в Україні один з найнижчих показників в світі - 5 % і його дійсно варто підняти, то підняття податку на зарплати призведе до скорочення реальних зарплат, зростання безробіття та зростання тіньової економіки. Лише декілька держав в світі запровадили цей податок і поки що якихось позитивних результатів від його впровадження немає. Прогнозується, що через впровадження цього податку Держбюджет України недоотримає 50 млрд.гривень, що ще більш погіршить фінансову ситуацію. Краще хай замінять ПДВ на податок з обороту. Це дійсно дозволить зруйнувати корупційні схеми та спростить бізнес.
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Сказали "а", то кажіть і "б". Бюджет дійсно недоотримає грошей, але лише протягом кількох перших років, коли виробники почнуть активно модернізувати обладнання. У подальшому гроші однаково треба буде "виводити" - чи то у вигляді зарплат, чи то у вигляді дивідендів, чи ще у якийсь спосіб.
А "розумна" заміна ПДВ на податок з обороту призведе лише до зростання цін, бо багато хто, особливо оптовики, працюють за 1-2 відсотки. З цих 1-2 відсотків вони й сплачують ПДВ, маючи при цьому мільйонні операції.
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МВФ уже раз зарубав цю ініціативу, зарубає знову. На кілька років знизиться податкова база, відповідно впадуть доходи бюджета. А МВФ треба, щоб йому гроші повертали за графіком.
Хоча для виробників така заміна податку була б дуже перспективною
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины6 ноября В Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал
 
 
 
 
 
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