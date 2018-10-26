 Более 70% украинцев не знают, что такое Томос, - опрос

Большинство украинцев не знают, что такое Томос. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что лишь 28,5% опрошенных граждан Украины знают, что такое томос. В то же время 71,5% опрошенных ответили, что-либо не знают, что такое Томос, либо им трудно сказать.
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Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в сентябре по заказу ОО "Детектор медиа". Опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.
Справка Цензор.НЕТ: Томос – это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства. Путем предоставления Томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.
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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
у нас по арифметике гросяОПГ 0 это ескончность
а ты с термосом пристаешь
терпи дальше
это не начит что все терпилы как у вас в минстеце!!!
Ще у них Томас Мор якийсь був, експерименти над бібізянами на острові робив...
Але ідіотам нема що робити, то вони "опитують", а потім виносять свій ідіотизм на люди. А Цензор публікує результати цього лайно-опитування.
ещё блевада центера
главное пролезть в пороха и будкостроители
кроме того, гуманитарные вопрос в первую очередь интересуют Западную - Галичину. А там преимущественно греко-католики, им томос ни к чему. Остальная Украина занята добыванием хлеба насущного, так что им это тоже без особой надобности.
Тут главное для массы, как дом обогреть в зиму и прокормиться. И не заболеть. Бо тут на Бога особой надежды нет.
У вас є Юлія Непорочна. ВОНА вас і зігріє, і нагодує, і від усяких хворіб одним своїм свтлим образом вилікує😁😁😁😁
кто не знает Томоса?!
А якщо всерйоз, то аж 2026 опитаних це ще далеко не 70% українців. Та і контора та КМІС давно вже відома своїм прокацапський душком...😕😕😕
Надо отличать от веры. Аллилуйя! В 21 веке некоторые из нас отчетливо поняли, что попы не имеют к Богу никакого отношения. Что, церковь создана для подчинения масс королям, царям и сюзеренам
Аллилуйя! В 21 веке некоторые из нас отчетливо поняли, что попы не имеют к Богу никакого отношения. Что, церковь и религия создали себя для порабощения и подчинения масс королям, царям и сюзеренам. Церковь устрашала адом за земные грехи и стыдила телом, отрицая гигиену и медицину, поощряя вшей, раны и язвы. Получилась паства убогая, больная, испуганная, молчаливая, ползущая целовать руки попам. Чем не готовая масса для кровавых войн, сбора налогов и рабства на полях, в шахтах или во дворцах тех, кто был, якобы, помазан Богом через своих посредников попов?
Люди написали Библию, не Боги. Правда, эту Книгу писали те, кто еще имел совесть и моральные устои. Они попытались через примеры и разные жизненные ситуации объяснить человечеству, что грехи наказуемы, и что нужно жить по заповедям. То есть, не убивать, не красть, не лгать, не прелюбодействовать и не обжираться. Они сказали, что, если терпеть и не роптать, будешь вознагражден. Они описали Апокалипсис. И теперь мы этой морально-этической Книге поклоняемся. То, что в ней написано, отнюдь не стало нормой нашей жизни, совсем наоборот, но мы все ее исправно читаем и перечитываем. Мы откровенно двуличиствуем. Но что мы? Вы посмотрите на этих воров во власти - как они крестятся! Как они лицедействуют! Как крадут, убивают, лгут, и отбирают последнее… И попы их на все эти грехи благословляют.
Независимому государству Украине нужна своя автокефальная церковь. Кто будет с этим спорить? Никто. Я тоже не буду. Я, также как и вы, радовалась тому, что на исторической промокашке проявилась наконец-то историческая сущность РПЦ, которая оказалась сектой. До 1589 года религия Московии не считалась христианством, т.к не подчинялась ни грекам, ни Ватикану. Другие святые, другие посты, азиатские одежды (астраханские халаты). Верующие назывались «людьми московской веры». Термина «православие» тоже не было, был термин «правоверие». Московская патриархия была образована в 1589 году благодаря тому, что Константинопольский патриарх Иеремия, которого уламывали дать грамоту, получил предупреждение от Бориса Годунова, что, если он ее не даст, то его утопят в Москве-реке. Так образовалась Московская патриархия. Но томоса в 16 в. теперешняя РПЦ не получила. Она так и осталась такой себе «самосвяткой».
Варфоломей послал в Украину свои «глаза» и «уши», «совсем не простых парней» из англо-саксонского мира - архиепископа Данила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Казалось бы… И вот один из них, Илларион Эдмонтонский, по приезде из Константинополя, на встрече с Порошенко заявляет дословно следующее: "Ваше имя золотыми буквами вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками - святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым - в историю Украины, много сделали для духовного расцвета своего народа".
Но, оставим их в покое. Тут есть третье и последнее «но»… Зачем все это Петру Алексеичу? Чтобы святым стать? Поверьте мне, для попов не будет никакой проблемы его канонизировать. Сам Петр Алексеич уже видит себя близко к Богу - на небесном престоле Бог, а он рядом. Или наоборот. В церкви на своем подворье, он не постеснялся себя с женой и отпрысками изобразить. Его так ненавидит народ, что он может только мучеником стать. Но нет, ему не это надо. Ему ситуацию нужно создать.
То, что он, не сумев выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний, тянет нас, по примеру эрэфии, в архаику, это верно. Когда страна в тупике и выехать из тупика движением вперед не может, ничего не остается, как дать задний ход. В России вернулись к Сталину, царям и империи, а мы в свои глубины занурились. Но это еще не все. Порошенко нужен второй фронт. Религиозная война. Ему нужен хаос. Он знает, как доить Украину и украинский народ, но он не знает, как вывезти Украину вперед, в современный мир. У него нет ни панорамного, ни фьючерсного видения. Открыв второй фронт, он или объявит военное положение, оставшись на второй срок, или впишет свое имя «золотыми буквами» в распад Украины.
Это Договорняк - обширный, вместительный и с далеко идущими последствиями. Прям как Ялтинский. Кто, что и кому достанется. У «теперешних» и «папередних» за Украину не болит. Они уже все переехали в те страны, где купили себе дворцы и виллы. У них у всех по нескольку паспортов. Все, что им надо, это сохранить титулы - президент Западной Украины, президент Восточной Украины, президент Самой Бедной в Европе Украины. Поэтому, та Украина, что слева от Днепра, сначала федерализируется, а потом и совсем отпадет. За нее сражаются бывшие и настоящие регионалы. Уже все давно поделено и в Кремле согласовано. Второй фронт открыт вовремя…
Olena Ksantopulos
http://ua24ua.net/vtoroy-front/