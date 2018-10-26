EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  1653  15
Материалы по теме:
Все про:Россия (70882) Филарет (324) православие (160) автокефалия (226)

 Москва ищет повод для "защиты" православных в Украине, чтобы вмешаться военной силой, - Филарет

Москва ищет новый повод для очередного "защиты", на этот раз - православных в Украине

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП Филарет на пресс-конференции "Украинская церковь на пути утверждения автокефалии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Говорят не столько о предоставлении Томоса, сколько о захвате храмов. Почему и откуда это идет? Это идет из Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой... Кмак на Донбассе, где был повод - "защита" русскоязычного населения ... Когда вмешались - забыли и о причине вмешательства. Сейчас хотят новую причину придумать - защита русской церкви Московского патриархата, "защита" православных. И поэтому мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований Москве вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь", - заявил Филарет.

По его словам, сейчас есть много спекуляций в отношении лавр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

Предстоятель УПЦ КП также акцентировал, что если церковная община примет решение переходить в единую Украинскую православную церковь, то "она переходит со своим храмом".

"Если же она остается в Русской православной церкви, то естественно, что она остается и храм остается с ними", - сказал Филарет.

По его словам, верующие граждане, которые настроены радикально, должны прислушиваться к церкви и закону.

"Я думаю, на них (радикально настроенных граждан. - Ред.) оказывается влияние и самой церкви, и влияние нашей украинской полиции. Потому что после Майдана радикальные силы хотели захватить Киево-Печерскую лавру. Мы сказали, что не надо этого делать, мы против этого, и они отступили, и не захватывали, то есть прислушались к нам. Думаю, что послушают и в будущем", - сказал Филарет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объединенная автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, - Филарет

Как добавил архиепископ Евстратий Зоря, Украинская православная церковь не призывает к каким-то радикальным действиям, а наоборот все эти годы во всех официальных заявлениях подчеркивает недопустимость ни насилия, ни захвата храмов. Кроме этого, по его словам, такие же месседжи звучали и со стороны органов государственной власти. Он напомнил о ситуации накануне 14 октября, когда ходили слухи о силовых акциях и штурме Лавры, но государство пресекло такие действия.

"Ни украинские политические партии, даже радикального толка, ни одна общественная организация, партия любого направления не сказала, что надо идти что-то захватывать. Кто говорит о разжигании вражды и кровопролитии? Говорят из Москвы и московские сателлиты. Это ответ на вопрос кому это выгодно", - сказал Зоря.

Он отметил, что переход к Киевской патриархии состоится добровольно, и не имеет значения присоединится ли какой-то приход или монастырь через три месяца, год, или через 10 лет, главное, что такое объединение состоится добровольно.

"Это произойдет добровольно и поэтому твердо, это нужно понимать и не ускорять те процессы, которые и так состоятся. И не давать врагам возможности использовать это", - сказал архиепископ Евстратий Зоря.

Источник: https://censor.net.ua/n3093590
 
 
 Топ комментарии
 
Осуществляйте все по закону и предписанию Константинополя. Юридически закрепляйте и привлекайте авторитетных экспертов при участии США. - Рашка глупа в таких делах.
 показать весь комментарий
 
после православных, Мацква начнет защищать заражонных вирусом Герпеса...
 показать весь комментарий
 
уже нечего изгойке 404 не получится.время ушло.срасею ждет развалик
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Осуществляйте все по закону и предписанию Константинополя. Юридически закрепляйте и привлекайте авторитетных экспертов при участии США. - Рашка глупа в таких делах.
 показать весь комментарий
 
 
уже нечего изгойке 404 не получится.время ушло.срасею ждет развалик
 показать весь комментарий
 
 
Добрая воля понятие растяжимое. Если собаку не кормить неделю, она добровольно будет есть зеленую грушу.
 показать весь комментарий
 
 
после православных, Мацква начнет защищать заражонных вирусом Герпеса...
 показать весь комментарий
 
 
Трудней задача, но и мирового масштаба - защищать девственность пупков мальчиков от поцелуев до Хуйлоприкладства...
 показать весь комментарий
 
 
Ха! Ну ищите. Только осторожно, бо на меня нарвьотесь!)))
 показать весь комментарий
 
Православные батюшки УПЦ МП далеко неглупые люди и давно ждут ТОМОСА, как возможность уйти с под влияния КГБисткой РПЦ и получить свободу - больше денег и возможностей.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому, как в последнее время понесло агента Филю - у них с Илларионовым одна школа - школа КГБ.

типун тебе на язык, прорицатель х..у..е. в
 показать весь комментарий
 
А чому це у тебе у Воронежі так підгорає?
 показать весь комментарий
 
Это последний момент у кацев,что у них осталось,чему будут поклоняться?Мощам Кабзона,да кучам из дерьма?
 показать весь комментарий
 
 
У них очень быстро перобуваются, почти как нардеп БПП Гончаренко. Только что Захерченко был херой ДНРы, юнные захаровцы, генералисимус на трибуне бухой, бюджетников рыдающих тысячи согнали на похороны....но...в Мацкве сказали что Херой уже МММщик ЧиПушилин...а Захарченко Ташкент оказывается враги днры...и фсё....фсе уже переобулись...Овцебараны, быдлятина сепарсткая...анежинашилюди....
 показать весь комментарий
 
Не надо истерик и резких действий. Мягкий путь "наставления" на путь истинный....паства, овцы сами прийдут куда тихонько их направлять. А мацковский Парханат фсб тоже тихонько поштучно выдавливать в Сибирь...она большая , пусть там рюцкий мир насаждают.
 показать весь комментарий
 
А в итоге лишь "защитит" щекой мужской половой орган.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква ищет повод для "защиты" православных в Украине, чтобы вмешаться военной силой, - Филарет
 
 
 
 
 
 вверх