 Разрешения без взяток на строительство объектов, где есть крупные инвестиции, выдаются под моим контролем, - глава ГАСИ Кудрявцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Строительство всех крупных промышленных объектов находится на моем личном контроле. Крупные электростанции, терминалы, порты, заводы - все, куда идут большие инвестиции. Я не могу сказать, что получение разрешений по этим объектам происходит в ручном режиме, но по крайней мере, максимально быстро. Раз в квартал мы проводим встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской Бизнес Ассоциацией. Каждый объект на контроле, такая система работает уже год", - отметил он, демонстрируя инфографику крепнейших компаний, строительство объектов которых ГАСИ держит на контроле.
Полное интервью с Алексеем Кудрявцевым читайте ЗДЕСЬ.
Фамилия Кудрявцев - это дорого 😀😀😀
канешна...под "контролем" - без отката горьковато!
(не подмажешь - хрен построишь)
Все под контролем, ни одна копейка мимо не проскочет!