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 Политика Украины, Экономика
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Все про:строительство (1570) Кудрявцев (1) Госархстройинспекция (9)

 Разрешения без взяток на строительство объектов, где есть крупные инвестиции, выдаются под моим контролем, - глава ГАСИ Кудрявцев. ИНФОГРАФИКА

Выдача разрешений на строительство всех крупных промышленных объектов в Украине находится на личном контроле главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Строительство всех крупных промышленных объектов находится на моем личном контроле. Крупные электростанции, терминалы, порты, заводы - все, куда идут большие инвестиции. Я не могу сказать, что получение разрешений по этим объектам происходит в ручном режиме, но по крайней мере, максимально быстро. Раз в квартал мы проводим встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской Бизнес Ассоциацией. Каждый объект на контроле, такая система работает уже год", - отметил он, демонстрируя инфографику крепнейших компаний, строительство объектов которых ГАСИ держит на контроле.

Разрешения без взяток на строительство объектов, где есть крупные инвестиции, выдаются под моим контролем, - глава ГАСИ Кудрявцев 01

Полное интервью с Алексеем Кудрявцевым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3093588
 
 
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Щось забагато сьогодні на Цензорі цього соєвого мотузка. Чи він теж збирається балотуватись у президенти???
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Хоть бы молчал. Все знают , что через его папу в ГПУ решали вопросы
Фамилия Кудрявцев - это дорого 😀😀😀
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и зачем так палиться?
канешна...под "контролем" - без отката горьковато!
(не подмажешь - хрен построишь)
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Бабло побеждает зло!
Все под контролем, ни одна копейка мимо не проскочет!
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Другими словами "я их дою регулярно, по графику, так сказать"
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тонко намекнул, что пришел к успеху. вилла в Испании - это не мечта, это реальность.
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шо опять? опять щирi ykраiнцi бавлються???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазрешения без взяток на строительство объектов, где есть крупные инвестиции, выдаются под моим контролем, - глава ГАСИ Кудрявцев. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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