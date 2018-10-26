 Разрешения без взяток на строительство объектов, где есть крупные инвестиции, выдаются под моим контролем, - глава ГАСИ Кудрявцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Строительство всех крупных промышленных объектов находится на моем личном контроле. Крупные электростанции, терминалы, порты, заводы - все, куда идут большие инвестиции. Я не могу сказать, что получение разрешений по этим объектам происходит в ручном режиме, но по крайней мере, максимально быстро. Раз в квартал мы проводим встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской Бизнес Ассоциацией. Каждый объект на контроле, такая система работает уже год", - отметил он, демонстрируя инфографику крепнейших компаний, строительство объектов которых ГАСИ держит на контроле.

Полное интервью с Алексеем Кудрявцевым читайте ЗДЕСЬ.