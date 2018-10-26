EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Киевские новости
  374  16
Все про:вертолет (542) Киев (16669) прокуратура (3365) Янукович (30368) вертодром (47)

 Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева

В пятницу, 26 октября 2018 года, при участии представителя прокуратуры города Киева осуществлена официальная передача в управление КП "Центр организации дорожного движения" КГГА конгрессно-выставочного центра "Парковый", расположенного на Парковой дороге в Печерском районе столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Согласно процедуре, прокурор в уголовном производстве А. Жила во исполнение постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева осуществил передачу этого имущества в управление представителю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В свою очередь Национальным агентством указанный объект недвижимости передан по акту приема-передачи Коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" КГГА", – сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что территория конгрессно-выставочного центра "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах города.

"Кроме того, по результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о возможной ее эксплуатации в санитарной авиации, в том числе для транспортировки травмированных бойцов ООС в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" пришел в Нацагентство по возвращению активов из-за "вертолетной площадки Януковича". ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093585
 
   
 Топ комментарии
 
тепер всі кияни на своїх "вертольотах" ЗМОЖУТЬ ТАМ "сісти" ...лядь
 показать весь комментарий
 
ух ты...
теперь громадье вертолетов громады будут шнырять за хлебом..... и кофе пить... в Вене
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему без наказания? Твоего друга захера замочили - вот и наказание! Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева - Цензор.НЕТ 2573
 показать весь комментарий
 
Ты не путай. Ваще то он твой друг. Раз помнишь о нем .
 показать весь комментарий
 
 
Как там жизнь у "громады" в ДНР? Есть еще что жрать кроме угля?
 показать весь комментарий
 
Жизнь херовая. Но терпеть еще могут.Протестов не будет. Даже если станет и совсем невмоготу.- Бараны.
 показать весь комментарий
 
это к вопросу о судах или решальнях))))

конечно решальня - ей на нас плевать - оно строит ьудки виллы и плодит быдлоилитку Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева - Цензор.НЕТ 2415
 показать весь комментарий
 
 
тепер всі кияни на своїх "вертольотах" ЗМОЖУТЬ ТАМ "сісти" ...лядь
 показать весь комментарий
 
 
ух ты...
теперь громадье вертолетов громады будут шнырять за хлебом..... и кофе пить... в Вене
 показать весь комментарий
 
 
О как! А у "громады" Киева есть гвынтокрылы?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь на ней могут приземляться все желающие? Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева - Цензор.НЕТ 4787
 показать весь комментарий
 
А кто реально стоит за Громада Киева? Лично кому?
 показать весь комментарий
 
Вам кацапам крепостным не понять таких децентрализационных сложностей
 показать весь комментарий
 
Могут , но не все, потому что не все могут. все не могут....В.Кличко...Избранное Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева - Цензор.НЕТ 2663
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева
 
 
 
 
 
 вверх