 Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Согласно процедуре, прокурор в уголовном производстве А. Жила во исполнение постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева осуществил передачу этого имущества в управление представителю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В свою очередь Национальным агентством указанный объект недвижимости передан по акту приема-передачи Коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" КГГА", – сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что территория конгрессно-выставочного центра "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах города.

"Кроме того, по результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о возможной ее эксплуатации в санитарной авиации, в том числе для транспортировки травмированных бойцов ООС в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

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