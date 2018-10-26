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 Политика Украины
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 Россия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин

Россия пытается поднять ставки в Азовском море и осуществляет провокации, чтобы держать Украину в постоянном напряжении.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"То, что делает Россия, является сознательным повышением ставок и провокацией. Есть идея сделать Азов источником нестабильности и постоянно держать нас в напряжении", - заявил Климкин.

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Касаясь вопроса скандальной встречи в Киеве украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, он отметил, что разговор о том, как защитить наших рыбаков и наши суда, необходим.

"В каком формате - об этом будем говорить отдельно. Нужно проверить, посещали ли эти лица Крым. Об этом должны сказать украинские спецслужбы. Однако, защита наших украинцев в Азове крайне необходима ", - констатировал глава МИД Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093582
 
 
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бить эту тварь рашистскую, по всем фронтам!...
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Это его личное умозаключение ? Или кто подсказал ? )) Мда..Открытие века.
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Климкинд, хочу тебя огорчить - кацапстан хочет отжать Азовское море де-факто... И уже вам надо таки что-то делать, чтобы потом не проводить флешмобы #Азов_это_Украина...
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Паша, рыболовную комиссию разогнал твой татарский дружбан Чубаров, так что договариваться о рыбе будешь в столице РФ самолично, т.к. комиссарам въезд закрыли на три года. Вели своей Марфе собирать чумоданы, родину поедешь проведать. Соскучился небось?
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а теперь пруфы уважаемый
ты мне ещё расскажи как добровольцы плохи Россия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин - Цензор.НЕТ 2709
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин
 
 
 
 
 
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