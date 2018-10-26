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 Политика Украины
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 НАПК разработало проект закона "О защите разоблачителей коррупции"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало и одобрило проект закона "О защите разоблачителей коррупции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК разработало и одобрило на своем заседании проект закона Украины "О защите разоблачителей коррупции". Целью законопроекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты каких-либо лиц, которые добросовестно и обоснованно сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей", - говорится в сообщении.

В частности, проектом предлагается конкретное определение понятий "разоблачитель", "сообщение о коррупции" и устанавливается круг лиц, которые приравниваются к разоблачителям, конкретизируются полномочия НАПК и направления государственной политики в сфере защиты разоблачителей.

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Проект закона также содержит положение относительно защиты информации об разоблачителях и устанавливает ответственность за ее разглашение, содержит нормы относительно административной и уголовной ответственности за применение негативных мер влияния к разоблачителю и приравненному к нему лицу.

"Важным практическим шагом относительно защиты разоблачителей станет реализация предложенного в законопроекте положения относительно предоставления правовой защиты разоблачителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Практика сотрудничества с разоблачителями свидетельствует, что самой распространенной мерой негативного влияния на таких лиц от работодателя является увольнение или угроза увольнением", - отметили в НАПК.

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Подчеркивается, что при подготовке законопроекта Национальное агентство приняло во внимание предложения Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) и теперь передает проект закона на согласование в заинтересованные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3093581
 
 
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Если антикоррупционер берет взятки - он неподсуден?
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вот интересно...под кого...этот Закон делался?
кто ж у нас самый-самый разоблачитель...
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НАБУ уже готовит свой контр-проект, в котором главными разоблачителем признается Сырник и все, кого он таковыми посчитает!
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пороботное рвотное Что твои хозяева с Банковой так обсераются от НАБУ НАПК разработало проект закона "О защите разоблачителей коррупции" - Цензор.НЕТ 5745
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НАЗК??? Лучше надо....эти ручные мартышки Банковой назащищают......
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Ну, раз НАЗК, то все буде навпаки - захист корупціонерам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК разработало проект закона "О защите разоблачителей коррупции"
 
 
 
 
 
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