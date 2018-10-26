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 Экономика, Общество
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Все про:Донецкая область (4109) Тымчук (1665)

 Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов

По словам нардепа, у предприятий на неподконтрольных территориях недостаточно и сырья, и покупателей продукции.

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) из-за отсутствия заказов останавливаются предприятия и наблюдается острая нехватка врачей. Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с катастрофической нехваткой врачей в "ДНР" на должности в медицинские учреждения ОРДО назначают выпускников так называемого Донецкого медицинского университета, которые из-за наличия "дипломов ДНР" не могут трудоустроиться за пределами ОРДО. Кроме этого, оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы "ДНР", – рассказал он.

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По данным нардепа, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей останавливаются предприятия.

В частности, в начале октября из-за отсутствия заказов и сырья из РФ в Луганской области приостановило работу "Химическое казенное объединение имени Петровского", которое занимается производством взрывчатых веществ.

Стахановский вагоностроительный завод в городе Кадиевка Луганской области задолжал работникам зарплату в размере 90 млн руб. (38,9 млн грн).

"Ситуация связана с невозможностью поставки предприятием вагонов в РФ из-за отсутствия российского сертификата соответствия. Среди работников предприятия растет возмущение и высказывается возможность проведения забастовок", – сообщил Тымчук.

Он добавил, что в на территории ОРДО приостановило работу "ЧАО "Донецксталь-металлургический завод", филиал "Металлургический комплекс", который работает как филиал №1 "ЗАО Внешторгсервис".

"Обе доменные печи остановлены на неопределенный срок, менеджментом "ЗАО "Внешторгсервис" запланировано сокращение персонала на 600 человек к концу года (всего работает 4500 работников)", – рассказал нардеп.

По данным Тымчука, Енакиевский металлургический завод в Донецкой области работает на 20–30% от мощностей, а основная часть произведенной продукции завода вывозится в Россию.

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Кроме того, в ОРДО, по его данным, значительно уменьшилось количество предпринимателей, торгующих горюче-смазочными материалами, которые импортируют из РФ.

"Ситуация связана с повышением так называемым министерством доходов и сборов "ДНР" налоговой ставки за проведение указанной деятельности", – рассказал Тымчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3093577
 
   
 Топ комментарии
 
Ужас ! Добре що у нас все в порядку з цим. )))
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Открыл, по просьбе Лахты, и вижу - Лугандон и Крым это оккупированные части Украины, а не неУкраина...
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Ужас ! Добре що у нас все в порядку з цим. )))
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А ты думал, что цель паРаши была не разрушить экономику Украины, а улучшить на неоккупированных территориях?
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Так, а медсестер в Польшу они отправили или с реформами что-то не так?
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О медсестрах, которые из наших больниц поехали в Польшу работать.
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Т.е. реформа представляется в следующем виде - сегодня начали строить предприятие, а работникам непостроенного предприятия надо уже платить зарплату?
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Реформа в том, что Тымчук-врач , Тымчук- сталевар , это вам не титушню на антимайдан снаряжать....тут голова нужна
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Интересно, может и Президентом необходимо выбирать врача-сталевара-генеколога-столяра-оператораЧПУ- ?..
В курсе - что даёт образование?
"Знание основ избавляет от необходимости знания подробностей"...
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ага..

особливо на паідприємствах міністерства соціальної політики,де Міністр -Геніальний Рева ))


де знайшли "ЧУДОВИЙ Хід " з економії бюджету..
Закупляти польські інвалідні каляски ,Зупинивши їх виробництво в Україні..
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Хід чудовий..Каляски теж..
Тільки от куди інваліду тепер треба звертатись з рекламаціями ? в Польщу ?

де персонал заводу "оптимізовано" по максимуму..
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В Украине то же самое
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Прежде чем сравнивать - предлагаю всё же оценить лично. Там никакого вам покращення, новый молодой лидер Пенис Душилин, впопучленцу Сопле строго-настрого велели не стрелять в электорат, 7е ноября, первомай, и Ленин такой молодой.
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Украина это где?
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Открыл, по просьбе Лахты, и вижу - Лугандон и Крым это оккупированные части Украины, а не неУкраина...
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Он Великий Князь Литовский 01...поледний с конца
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та тумблер он, простой тупой тумблер
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- Ви знаєте, куме, як сам всрешся в штани, - то не так приємно, а от коли твій ворог накладе повні штани - аж розпирає від щастя. )))
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Всё-таки там же наши люди, поэтому я очень переживаю по поводу дизастера, который творится в ОРДЛО
(нет)
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Да как-то плевать, как будто в Украине всего хватает.
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А вот если их еще и с "раем" путин кинет...
А ведь кинет таки...

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Да нормально все. Сейчас выборы проведут и заживут. Немного осталось.
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Олигархи разваливают страну. И с той и с этой стороны. Не нужно нам рассказывать про мифических боевиков. Это все закваска донецких олигархов. А те - лишь их исполнители. "Не дай пройти фашизму" - этой чей лозунг в Донецке за два года до войны ? - Это была подготовка к тому ,что происходит сейчас. Подготовка теми,кто сейчас в Киеве,якобы не приделах. Парашенко первый в ответе за это ! За не наказание и не расследование этих преступлений !
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На виборах за кого голосуватимеш? За Пушиліна?
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За клоуна ,букова. Пусть цирк возьмет его на заметку.
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Так я не йду в депутати і не розказую що живу в Донецьку, чого ти образився?
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А я упоминал симпатии к подобным уродам ? И ты это знал.
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А при чому тут симпатії, там же змушують іти голосувати, чи там є кандидати від правосеків чи ще когось?
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Я не бюджетник и не пенсионер.Чтобы меня мог кто-то заставить.Заставили только номер на машину купить. Иначе штрфплощадка с штрафом. Но и там я указал на то,что не живу в Донецке. А приезжаю к родствениикам.
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Плохое не плохо само по себе - такое оно по тебе! Тимчук розповів про ситуацію в ОРДЛО: терористам бракує лікарів, а заводам - замовлень - Цензор.НЕТ 2651
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Тымчук рассказал о ситуации в ОРДО: террористам не хватает врачей, а заводам - заказов.

Так там майже всі заводи були порізані на металобрухт та вивезені, що вони там можуть виготовляти?
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Может конторе Тымчука по неокупированной территории стоит информацию собрать?
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Может стоит хоть раз поинтересоваться - как живут в деревне, когда у одного есть что-то одно, у другого - другое и им каждому не надо тратиться, а если провести границы в деревне, то каждому надо тратиться на то, что он у другого брал в пользование...
Чем-то отличается описание от целой страны?
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Масштабами, та й наврядчи є села,де живуть настільки різні люди.
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Неважно и на работе приходится совместно делать работу не смотря то, что кто-то, например, за диктатуру пролетариата и всё время бухтит - развалили СССР...
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На роботі так, в селі давно би повбивали одне одного.
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Майзолейная Помойка Плешивого Педофила накормит Весь одним полетом в Космоз Димки Рогазина... Тымчук рассказал о ситуации в ОРДО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 9253 Тымчук рассказал о ситуации в ОРДО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 9253Импортозамещение это вам не Перестройка и Ускорение Миши Горбачёва... пля...
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Бук они делят Дырку от Бублика,все давно вывезено на РАБссию...в качестве Гоффннометаллолома...... Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 638
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Вивезено, але ще трохи лишилось, та й вугільні пласти ж не вивезуть.
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СкреПОНОСная РАБссия впереди планеты Фсей,скоро засерет Крымско-Керченский мост и Енисей Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 3403 Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 3403
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КацаПсины,а куда увезли 200 детей из Керчи и Евпатории после стрельбы? За правильный ответ я вам высылаю заране мою Лыбу...
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Дык они сами беду накликали. Кто им теперь доктор?

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А шо тут думать? Пенсии туда платим, биометрические паспорта выдаём, электричество. поставляем. Не надо останавливаться - направить туда врачей, разместить заказы на заводах (в т. ч. военные). Так будет логично.
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Вірно, весь випуск чернівецької, франківської та львівської медичних академій в днр.
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Поехал я на Мацковию узнать одну вещь,правда что в ноябре на РАБссии востание рабочих и крестьян Чувашии против засилья Китайцев ы Чувашском Черноземье))))))))))))) Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов - Цензор.НЕТ 2718Пока. Надобраніч.
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Тимко , ти краще "побухти" про ситуацию в "Украине" ...
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дійсно..

подібний "матеріал від Тимчука" в Україні багатьма "бюджетниками" скоріше читається як насмішка. ((
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов
 
 
 
 
 
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