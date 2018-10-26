 Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО: террористам не хватает врачей, а заводам – заказов

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) из-за отсутствия заказов останавливаются предприятия и наблюдается острая нехватка врачей. Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с катастрофической нехваткой врачей в "ДНР" на должности в медицинские учреждения ОРДО назначают выпускников так называемого Донецкого медицинского университета, которые из-за наличия "дипломов ДНР" не могут трудоустроиться за пределами ОРДО. Кроме этого, оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы "ДНР", – рассказал он.

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По данным нардепа, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей останавливаются предприятия.

В частности, в начале октября из-за отсутствия заказов и сырья из РФ в Луганской области приостановило работу "Химическое казенное объединение имени Петровского", которое занимается производством взрывчатых веществ.

Стахановский вагоностроительный завод в городе Кадиевка Луганской области задолжал работникам зарплату в размере 90 млн руб. (38,9 млн грн).

"Ситуация связана с невозможностью поставки предприятием вагонов в РФ из-за отсутствия российского сертификата соответствия. Среди работников предприятия растет возмущение и высказывается возможность проведения забастовок", – сообщил Тымчук.

Он добавил, что в на территории ОРДО приостановило работу "ЧАО "Донецксталь-металлургический завод", филиал "Металлургический комплекс", который работает как филиал №1 "ЗАО Внешторгсервис".

"Обе доменные печи остановлены на неопределенный срок, менеджментом "ЗАО "Внешторгсервис" запланировано сокращение персонала на 600 человек к концу года (всего работает 4500 работников)", – рассказал нардеп.

По данным Тымчука, Енакиевский металлургический завод в Донецкой области работает на 20–30% от мощностей, а основная часть произведенной продукции завода вывозится в Россию.

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Кроме того, в ОРДО, по его данным, значительно уменьшилось количество предпринимателей, торгующих горюче-смазочными материалами, которые импортируют из РФ.

"Ситуация связана с повышением так называемым министерством доходов и сборов "ДНР" налоговой ставки за проведение указанной деятельности", – рассказал Тымчук.