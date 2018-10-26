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Все про:УПЦ (717) УПЦ КП (419) Филарет (324) православие (160) автокефалия (226)

 Объединенная автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, - Филарет

Объединенная церковь в Украине получит название Украинская православная церковь, сообщают в УПЦ Киевского патриархата и надеются при этом, что парламент обяжет ныне зарегистрированную как Украинская православная церковь отображать в названии принадлежность к Московскому патриархату.

"Название будет Украинская православная церковь - официальное. Второе название - Киевский патриархат", - сказал глава УПЦ-КП патриарх Филарет (Денисенко) на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что если у Украинской православной автокефальной церкви есть вопросы ко второму названию, взаимопонимание будет найдено.

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В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) уточнил, что такое решение соответствует позиции Константинопольского патриархата относительно названий.

Говоря о названии церкви Московского патриархата, он напомнил, что в парламенте есть законопроект, которым предлагают обязать религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, отображать в официальном названии название религиозного центра.

Также, предстоятель УПЦ КП Святейший Патриарх Филарет отмечает, что на Архиерейском соборе должен быть утвержден устав объединенной Украинской православной церкви, согласованный с украинским законодательством, пишет Укринформ.

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"Это будет общий устав, украинский, который будет отражать в себе законы Украины, и согласованный с украинскими законами с одной стороны, а с другой стороны - и сущность православной церкви, то есть, ее структуру, ее положение, ее возможности", - отметил Филарет.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093575
 
   
 Топ комментарии
 
Україна - світська держава, і закони приймає парламент, ці закони обов'язкові для всіх, навть для попів, скільки б вони не твердили про "закон божий".
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Филарет так усиленно тянет одеяло на себя, что дождется обструкции со стороны Украинской православной автокефальной церкви. После их встречи - ни одного совместного заявления, только мантры Филарета.
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А что это меня забанили? Вроде ничего радикального не написал: "Филарет так усиленно тянет одеяло на себя, что дождется обструкции со стороны Украинской православной автокефальной церкви. После их встречи - ни одного совместного заявления, только мантры Филарета".
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При этом сам прихожанином не являюсь, но за украинскую церковь в противовес РПЦ переживаю.
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согласен с вами на 100%.

С такими заявочками Филарет не объединить, а разогнать всех сторонников объединения сможет.
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"парламент обяжет ныне зарегистрированную как...."

Кто то вероятно сдурел. Или я или заявивший это. В Украине церковь неотделима от парламента???
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А чего это мокшу плющит - чем занимаются парламенты в независимых странах?
Вам уже давно пора в мусульманство переходить...)
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владимир, в вашем с позволения сказать высере - ни логики, ни элементарного знания юриспуреднции.

Читайте Конституцию Украины.
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Україна - світська держава, і закони приймає парламент, ці закони обов'язкові для всіх, навть для попів, скільки б вони не твердили про "закон божий".
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да, вот только закон обратной силы не имеет. Нельзя запретить церкви называться так как она зарегистрирована. Хотелки Филарета -популизм, не более.. Он и сам это прекрасно знает.

Причем популизм вредный для всего украинского православия - потому что такие заявления не объединяют, а разделяют.
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Мабуть, таки треба ще подумати над назвою, що б там було присутнє слово Русь, як древня назва України.

Щоб мокша не пристроювалась з своєю ряженою "роССієй"...
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ну, кто то будет ходить в Церковь, кто то в секту к еретикам.... Объединенная автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, - Филарет - Цензор.НЕТ 4908
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбъединенная автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, - Филарет
 
 
 
 
 
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