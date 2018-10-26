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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3354) интервью (117) Хуг Александр (431)

 Опубликованный Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения, - Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ранее опубликованные его слова в интервью американскому изданию Foreign Policy об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе не отображают его точку зрения, а факты СММ ОБСЕ говорят сами за себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в пятницу во время скайп-включения.

"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал А.Хуг

Он также подчеркнул, что предоставленные миссией факты говорят сами за себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе

Как сообщалось, ранее Хуг рассказал в интервью Foreign Policy, что наблюдатели СММ ОБСЕ видели на Донбассе людей с опознавательными знаками РФ, но, по его словам, "такую форму можно купить где угодно". На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства. - Ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео. "Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - заявил А.Хуг. "Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отметил зампред СММ ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко

Впоследствии издание Foreign Policy убрало из опубликованного текста часть, в которой указано, что СММ ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Донбассе, и напечатало объяснение.

"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", - говорится в обновленном тексте интервью, размещенном на сайте издания.

Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой Хуга.

Хуг 31 октября покинет свой пост первого замглавы СММ ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3093570
 
 
 Топ комментарии
 
Абсолютно бесполезный спившийся в дыре идиот
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"изъятая цитата Хуга не является цитатой Хуга".
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Абсолютно бесполезный спившийся в дыре идиот
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Лично с ним пропустил стаканчик? Докажи что не балабол.
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По-Трамповски:"Х**ло хороший, но вводим новые санкции".
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"изъятая цитата Хуга не является цитатой Хуга".
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Подай на Foreign Policy в суд і виграй його. Тоді відмиєшся, можливо. А так - був Ху-г, а став ху-й(ло)
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Ага. Був п'яний. Бухав перед дємбєльом з апалчєнцами )))
Щось на зразок - Гавкає як собака, виглядає як собака, кусається і смердить так само, але то не собака. Бо собачу шкуру можна купити... І це людина, якій доручено було керувати спостереженням за війною. Оригінально. Таке осце.
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"Наша песня хороша - начинай сначала!" Опубликованный Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения, - Хуг - Цензор.НЕТ 6481
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Типичная руская отмазка. "Меня не так поняли!". Запишем хуга в приобретения руских и спишем из мира людей.
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Да это чисто "Газпроповская" точки зрения.
Такие, как и у Тальявини, по Грузии 08.08.08, та правда вообще берега попутала объявив Грузию, чуть ли не агрессором, а рашку- жертвой....Нефтебабло, оно такое...

Но, закрома "Газпрома истощаются, и Хугу досталось меньше...


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На такой должности и не уметь внятно изьясняться.Теперь начинается-поймите меня правильно,я не хотел ни кого обидеть,это не то очем вы подумали.
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Поздно,батенька,раша тв уже вовсю ці слова обсмоктало.
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бабло відпрацював, тепер можна згадати про "обєктивність")))
все в дусі західних стандартів
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Хуг, как лицо представительское , текст согласовал? Жто можно выяснить в суде
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МИД мог бы подать в суд , ДАБЫ ОСТАЛЬНЫЕ ДУМАЛИ ШО ГОВОРЯТ
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Хуг подав у суд на виправлений текст інтерв"ю Хуга (невідомо ким і чому)/
Суд постановив.провести примусове лікування Хуга від алкозалежності на речовину "Bojaryshnik"...
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Да-да, мнение хуга не совпадает с его точкой зрения... Жто шизой называется.. ))
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а БЫЛИ ли представители ОБСЕ вообще... Кто то их видел !?

Мы видели машины белого цвета, на которых были написаны латинские буквы... Так подобных машин полно и буквы пишут где угодно и какие угодно... так была ли миссия ОБСЕ !?
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Хуг, тудой сюдой.
Вы, с миссиией протоколировали и получали данные (установочные) на рос. военнослужащих, с номерами воинских частей, местами постоянной дислокации, маршрутами выдвижения, документами "прикрытия" Дыры, местами доподготовки, способами логистики.
А тут, оТуеть "..меня неправильно поняли"?.... Занавес.
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не Хуг а Хуй морда просит кирпича ему работать только в фильмах ужаса и где нашли такую харю
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ОБСЕ,кого ви суки европейські поставили на цю посаду, дебіл европейський,тварь продажна.
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Как бы сказать так, чтобы не сказать ничего?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпубликованный Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения, - Хуг
 
 
 
 
 
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