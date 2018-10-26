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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вор в законе (171) СБУ (12926)

 Сотрудники управления "К" СБУ задержали и выдворили из Украины вора в законе

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины продолжают блокировать попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через противоправную деятельность воров в законе. В Одессе задержали и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года очередного вора в законе по кличке "Жоржикич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники управления К СБУ задержали и выдворили из Украины вора в законе 01
Сотрудники управления К СБУ задержали и выдворили из Украины вора в законе 02

По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. По замыслу российских спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воры в законе, которые живут в Украине, расставили "смотрящих" в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский

В частности, воры в законе контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом часть средств, полученных преступным путем направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять воров в законе, более чем ста представителям преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков

С июля 2016 года Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины возглавляет заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

Источник: https://censor.net.ua/n3093568
 
   
 Топ комментарии
 
У нас криминал в Раде сидит. Похлеще этого лоха в тапочках.
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Гройсмана приняли судя по фото?)
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У нас криминал в Раде сидит. Похлеще этого лоха в тапочках.
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да примите наконец закон,сволочи,и сажайте
этих ублюдков на сроки!!!
хватит в эти выдворения играться !!! Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні кола, - СБУ - Цензор.НЕТ 4522
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Вообще то некоторых воров в законе выдворяют уже в 3-й раз.Интересно как они к нам попадают опять.Если нелегально,то это наказуемо,а если легально,то у нас не граница,а проходной двор.Есть над чём задуматься.
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Саакашвили на них нет...
это только ПОП играется в выдворялки ! Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні кола, - СБУ - Цензор.НЕТ 3332
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Мда...Такого человека украинцы потеряли. Не отстояли. А ведь он о всем предупреждал.
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Якщо вже пішла тема про злодііїв в законі - розповім побутовий анекдот
- Пане Луценко, вчора в оперному театрі бачили вашу дружину. Вона так кашляла, що всі на неї озиралися.Полікуйте, або хай тимчасово утримається від відвідувння театру У неї що, хронічний бронхіт?
- Ні, проосто у Ірочки вчора з'явилося нове вечірнє плаття від кутюр… .
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Пару десятков хлопнули бы по надуманным предлогам и все "воры в законе" поумнели бы, в Украину не совались. А так да, выдворяйте их по 5 раз в год.
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Як вони можуть "не суватится", коли щоденно слід керувати країною?
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Генералы ФСБ - воры с 90-х, чему тут удивлятся...
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Ваш Семочко,опасней любого криминала.
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Вор в законе, агент спецслужб и так спокойно вразвалочку покинул Украину. Да он должен быть расстрелян по приговору военного суда. Что это твориться, граждане?
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Подрыв государственной власти, как ни -как. Ладно, пусть хотя бы товарищеский суд, был у нас на предприятии такой.
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Ну его и так по товарищески провожают. Чем Вы не довольны. Не пойму.
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обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

Можно подумать, что до этого доверие населения к ним было просто зашкаливающее.
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Заголовок слід уточнити:
-Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальних Потроха і його АП, Уряд, Парламент, СБУ, МВС, Прокуратуру, суддів, Реву, НБУ, через офшорну політику, Корупційну і соціальну політику, політику зайнятості...!!!
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Україна під зовнішнім управлінням з Орди?
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Да нет не фига проще , примите аналогичный грузинскому , когда вор в законе автоматом получает 5 лет , только за то , что он признает себя им . И все завтра тут не будет не одного.
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Опускать и депортировать на расейку с размещением фото в сетях - вот как надо с такими поступать.
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Досить дуріти народ перші бандюги це верховна зрада і гнойман якій тарифами дестабілізує ситуацію. Потім поліція яка б'є людей, дебіли патрульні які виконують план по постановам. Та безкарність злочинців. Чому коррупционний сабаков ще керує МВС?
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сейчас закладывается костяк СБУ, уникальный опыт и возможности - если не просрут, то все будет отлично!
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Ничего и нигде не "закладывается"!
В украинском КГБ - все точно такие, как были в Крымском Управлении и которые почти 100% составом предали страну, нарушили присягу и перешли на сторону врага - в ФСБ.
Так бы сделали и ЭТИ.... Но Путина не пустили в Украину добробаты
А от люстрации ОНИ спаслись "прогулками в зону АТО".
Вот и вся история.
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их т.ж. нужно "чистить", как и всю коррумпированную венозную систему в стране, никто и не спорит...
и о добробатах, полностью согласен...
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Заголовок слід уточнити:
-Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальних Потроха і його АП, Уряд, Парламент, СБУ, МВС, Прокуратуру, суддів, Реву, НБУ, через офшорну політику, Корупційну і соціальну політику, політику зайнятості...!!!
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Так мочите их, а не под ручки к трапу водите.
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коли гебельси пукіна починають оскаженіло скавчати то це ознака що СБУ робить те що треба для УКРАЇНИ- народна прикмета
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чмо порохоботне, залізь назад до шоколадної дупи, глистяро.
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пукінська ж-о крімінальна мішпуха по ВСЬОМУ СВІТУ розпустила свої мацаки і курує торгівлю зброєю наркотою та повіями. ЦЕ Ж І ДІТЯМ ВІДОМО!пукін=поц голодупий..а війна дорогенька забавка.. от і підбирає гніда=пукін копійчину де тільки може Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні кола, - СБУ - Цензор.НЕТ 5859
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30 тис сбуників з економічних підрозділів провели на
потяг одного кримінального авторитета
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Жырный поц в тапках, грицак с кумом работу для участкового освоили..
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Надо как в Грузии сажать за один титул. Тогда не будут сюда шастать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники управления "К" СБУ задержали и выдворили из Украины вора в законе
 
 
 
 
 
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