 Российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные круги, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.
По имеющейся в СБУ информации представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. По замыслу российских спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.
В частности, "воры в законе" контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом часть средств, полученных преступным путем направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять "воров в законе", более ста представителям преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.
этих ублюдков на сроки!!!
хватит в эти выдворения играться !!!
это только ПОП играется в выдворялки !
Можно подумать, что до этого доверие населения к ним было просто зашкаливающее.
-Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальних Потроха і його АП, Уряд, Парламент, СБУ, МВС, Прокуратуру, суддів, Реву, НБУ, через офшорну політику, Корупційну і соціальну політику, політику зайнятості...!!!
В украинском КГБ - все точно такие, как были в Крымском Управлении и которые почти 100% составом предали страну, нарушили присягу и перешли на сторону врага - в ФСБ.
Так бы сделали и ЭТИ.... Но Путина не пустили в Украину добробаты
А от люстрации ОНИ спаслись "прогулками в зону АТО".
Вот и вся история.
и о добробатах, полностью согласен...
Именно потому, Саакашвили, который не был агентом Путина и который искренне хотел ослабить контроль России за Грузией , начал с "воров" в законе" а потом резидентур ГРУ.
Но "Лолита" - это вам не "кабы шо"!