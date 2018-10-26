 Российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные круги, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.





По имеющейся в СБУ информации представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. По замыслу российских спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воры в законе, которые живут в Украине, расставили "смотрящих" в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский

В частности, "воры в законе" контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом часть средств, полученных преступным путем направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять "воров в законе", более ста представителям преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков