 В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID

Результаты опроса были обнародованы в Киеве 24 октября.
Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты назвали конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение первичного квалификационного оценивания судей (76%) и регулярного квалификационного оценивания (76%), сужение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%), создание нового Верховного Суда вместо старого (64%), предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам (78%) и ученым (52%).
Также большинство опрошенных юристов (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикорсуд. А вот с тем, что создающийся Антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, соглашаются 42% респондентов.
Чуть больше юристов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвях власти.
Опросом в рамках Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, участвующие в судебных производствах, но не являющиеся работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следователи МВД и других органов. Опрос проводился в сентябре 2018 путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 000. Исследования проводились по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.
какая неожиданность
а то что народу суд нах не нужен - см ветку про суды - это их не колбасит совсем
Всегда получалось только самоудовлетворение, а не реформа.
Часто довольных было не 70%, а все 100%.
Поэтому юристам есть к чему стремится на поприще имитации реформ!
Источник:https://censor.net.ua/n3093565"
Интересно, журналистов Цензора заинтересовало - почему?
ты попалился немного
тоді вірю..
у них тоже 0 это бесконечность
купа суддів із закінченими повноваженнями, десь до 20 рай.судів взагалі зачинені, бо не має суддів, апеляційні фактично знищені, як мінімум до кінця року. Верховний поки що не зрозуміло, але деякі їх рішення викликають, м'яко кажучи подив...
До речі подивіться на графік : "якісно новий склад правосуддя" і там, фактично найнижчий показник! То яка тоді різниця, як вони оцінюють організацію створення, якщо результат менше 50%???
а ещё новости математики 0 есть бесконечность оказывактся
Боюсь будут в основном нецензурные ответы!
довольные все там