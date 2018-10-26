 В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID

Результаты опроса были обнародованы в Киеве 24 октября.



Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты назвали конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение первичного квалификационного оценивания судей (76%) и регулярного квалификационного оценивания (76%), сужение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%), создание нового Верховного Суда вместо старого (64%), предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам (78%) и ученым (52%).



Также большинство опрошенных юристов (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикорсуд. А вот с тем, что создающийся Антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, соглашаются 42% респондентов.

Чуть больше юристов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвях власти.

Опросом в рамках Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, участвующие в судебных производствах, но не являющиеся работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следователи МВД и других органов. Опрос проводился в сентябре 2018 путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 000. Исследования проводились по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.