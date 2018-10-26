EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  328  27
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (1101) USAID (2)

 В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID

Около 70% юристов, принявших участие в экспертном опросе, проведенном в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудия", положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти.

 Результаты опроса были обнародованы в Киеве 24 октября.

В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID 01
Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты назвали конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение первичного квалификационного оценивания судей (76%) и регулярного квалификационного оценивания (76%), сужение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%), создание нового Верховного Суда вместо старого (64%), предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам (78%) и ученым (52%).

В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID 02
Также большинство опрошенных юристов (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикорсуд. А вот с тем, что создающийся Антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, соглашаются 42% респондентов.

Чуть больше юристов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвях власти.

В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID 03

В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID 04

Опросом в рамках Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, участвующие в судебных производствах, но не являющиеся работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следователи МВД и других органов. Опрос проводился в сентябре 2018 путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 000. Исследования проводились по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3093565
 
 
 Топ комментарии
 
Ну то наведи"спеціаліст" позитиви рехформи.
купа суддів із закінченими повноваженнями, десь до 20 рай.судів взагалі зачинені, бо не має суддів, апеляційні фактично знищені, як мінімум до кінця року. Верховний поки що не зрозуміло, але деякі їх рішення викликають, м'яко кажучи подив...
До речі подивіться на графік : "якісно новий склад правосуддя" і там, фактично найнижчий показник! То яка тоді різниця, як вони оцінюють організацію створення, якщо результат менше 50%???
 показать весь комментарий
 
юристы, купившие свои дипломы, удовлетворены. доходы юристов растут, ответственности нет, правосудия нет.
 показать весь комментарий
 
В среднем 70% соевых юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да неужели
какая неожиданность
а то что народу суд нах не нужен - см ветку про суды - это их не колбасит совсем В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID - Цензор.НЕТ 956
 показать весь комментарий
 
 
виллы надо - заносы выросли - канешна решалам лафа В среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID - Цензор.НЕТ 9765
 показать весь комментарий
 
 
Ни один госорган еще ни разу в мире не был успешно реформирован изнутри т.к. именно внутри сидят те, кто не хочет ничего менять.

Всегда получалось только самоудовлетворение, а не реформа.
Часто довольных было не 70%, а все 100%.
Поэтому юристам есть к чему стремится на поприще имитации реформ!
 показать весь комментарий
 
 
"А вот с тем, что создающийся Антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, соглашаются 42% респондентов.
Источник:https://censor.net.ua/n3093565"

Интересно, журналистов Цензора заинтересовало - почему?
 показать весь комментарий
 
юристы, купившие свои дипломы, удовлетворены. доходы юристов растут, ответственности нет, правосудия нет.
 показать весь комментарий
 
 
какой там. сбривают бабло с юристов по второму кругу - теперь за адвокатские свидетельства
 показать весь комментарий
 
 
ну их счас как собак - отчего бы не побрить В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 7723
 показать весь комментарий
 
ти путаеш Порошенко з воною, вона літала на консультації і до фарташа і до коломойського, він НІ
 показать весь комментарий
 
ну он просто у фирташа на поводке как собачка - вместе с педаликом
ты попалился немного В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 925
 показать весь комментарий
 
 
Так це судді збирають "пожертви" на проведення опитування про "реформу"..Ну тоді все "ok". Напевно опитування проводяться щодня....
 показать весь комментарий
 
еще бы. коррупционные схемы не разрушены значит их не нужно заново создавать и тратить время. А время как известно деньги
 показать весь комментарий
 
забули додати що опитування проводилось серед юристів вінницького маупу (заочників)...
тоді вірю..
 показать весь комментарий
 
 
трусняково-рыночно-гросевого призыва
у них тоже 0 это бесконечность В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 7337
 показать весь комментарий
 
 
70% оцінюють позитивно, а решта 30% просто працює за спеціальністю
 показать весь комментарий
 
 
Шо опять зрада? Специалисты юристы оценивают в большинстве положительно а вот атомойщики, дворники и грузчики оценивают в большинстве отрицательно! В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 4705
 показать весь комментарий
 
Ну то наведи"спеціаліст" позитиви рехформи.
купа суддів із закінченими повноваженнями, десь до 20 рай.судів взагалі зачинені, бо не має суддів, апеляційні фактично знищені, як мінімум до кінця року. Верховний поки що не зрозуміло, але деякі їх рішення викликають, м'яко кажучи подив...
До речі подивіться на графік : "якісно новий склад правосуддя" і там, фактично найнижчий показник! То яка тоді різниця, як вони оцінюють організацію створення, якщо результат менше 50%???
 показать весь комментарий
 
 
100500 трусняковых плюс будка
а ещё новости математики 0 есть бесконечность оказывактся
 показать весь комментарий
 
 
В среднем 70% соевых юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID.
 показать весь комментарий
 
 
Опять заказной опрос среди кучки своих респондентов!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нада было у дворников и автомойщиков опрос проводить!
 показать весь комментарий
 
Надо было 1000 простых украинцев спросить на Крещатике, что им дала судебная реформа и стали ли они доверять судьям после это "победной" реформы ))
Боюсь будут в основном нецензурные ответы!
В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 7340
 показать весь комментарий
 
 
да уж - они и гросю пошлют по месту покупки его псевдо-диплома
 показать весь комментарий
 
 
Опять ехсперти кажуть, що жити стало краще. А люди цього не бачать. Алеж люди не ехсперти!
 показать весь комментарий
 
 
и они дажк не дивут в трусняко-млнвой винницкой панамской Украине
довольные все там В середньому 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні, - експертне опитування USAID - Цензор.НЕТ 8786
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ среднем 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине, - экспертный опрос USAID
 
 
 
 
 
 вверх