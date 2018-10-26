 Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос

53,3 процента украинцев считают, что украинская власть не должна идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы установить мир на Донбассе. Таковы результаты опроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
При этом 13,8% считают, что украинская власть должна идти на такие уступки, а 32,9% отказались отвечать или отметили "трудно сказать".
На вопрос, от кого прежде всего зависит установление мира на Донбассе, 46% опрошенных сказали, что лично от президента Украины Петра Порошенко, 43% – что лично от президента России Владимира Путина. 30,4% считают, что от украинской власти, а 16,5% – от российских властей.
Кроме того, 10,4% считают, что установление мира на Донбассе зависит от власти так называемых ДНР и ЛНР, 7,6% – от Запада, 4,6% – от боеспособности украинской армии.
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В том, что Россия не заинтересована в мире на Донбассе, уверены 56,6% опрошенных. 13,1% считают, что заинтересована и 30,3% или отказались отвечать, или не смогли сказать.
Кроме того, 56% опрошенных не готовы идти на жертвы ради установления мира и отказываться от территорий или части независимости Украины. И только 17,6% готовы идти на такие жертвы, а 26,5% – не ответили.
По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, исследование показывает, что "есть определенная тенденция с большей степенью перекладывать ответственность на украинскую сторону в урегулировании конфликта на Донбассе, чем на российскую".
Всего опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.
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Это не доработка внутренней политики, которой ОБЯЗАНА заниматься ВР - вилкулы-шмилкулы, в общем, враги украинкого народа....
Вот и думаем....
- Парашенка, сделай нам мир и прикрати, наконец, бамбить гарада Дамбаса!
- Так чо, сдаться что ли?
- Ненене, не сдавайся, но прикрати.
Половина населения до сих пор этого не понимает.
Ну собственно это большая часть тех, кто голосовали за Яныка.
Они же никуда не делись.
Источник:https://censor.net.ua/n3093564 "
- Слушать надо людей.
- А кто так говорит?
- Люди...
Дивно не те, що 46% вважає винним у війні Порощенка і 53% не бажають миру за всяку ціну, а те, що так вважає ВСЬОГО 46% і АЖ 53%!
за бабло любой опрос нарисуют
думаю в реале процентов 70 против уступок
ну а если правда
то это стопудово заслуга нынешней влады
еще 5 таких сладких лет и вообще Украины не будет
Ну ось і електорат ригів і комуняк, який постійно приводить їх до влади. У вагони і до муйла - як їх предки свого часу сюди і потрапили.
и шоб вы без нашего петра алексеича делали))
Я из большинства.
енти апрасители разумковы за бабло любой результат нарисуют.
енто такой цикл у палитологов -
1.палитологам дают бабло на агитацию за что-то (руский мир)
2.палитологи праводят опрос для показа результата работы-агитации -
вот и опросили - бабки отработали-90% за руский мир,10% против.
даст правый сектор бабки на апрос - будет 10% за руский мир 90% против.
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Узнаю наш народ. Такому народу нормальная страна даром не нужна - есть что пожрать и ладушки...
Тим паче згідно 4-го Закону Лохотрону чим ближче до виборів, тим більше фейків.😕