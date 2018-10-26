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 Общество
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Все про:опрос (1591) Донбасс (17249)

 Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос

При этом большинство уверены, что мир на Донбассе зависит от Украины и Порошенко лично, а не от России и Путина.

53,3 процента украинцев считают, что украинская власть не должна идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы установить мир на Донбассе. Таковы результаты опроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

При этом 13,8% считают, что украинская власть должна идти на такие уступки, а 32,9% отказались отвечать или отметили "трудно сказать".

На вопрос, от кого прежде всего зависит установление мира на Донбассе, 46% опрошенных сказали, что лично от президента Украины Петра Порошенко, 43% – что лично от президента России Владимира Путина. 30,4% считают, что от украинской власти, а 16,5% – от российских властей.

Кроме того, 10,4% считают, что установление мира на Донбассе зависит от власти так называемых ДНР и ЛНР, 7,6% – от Запада, 4,6% – от боеспособности украинской армии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО

В том, что Россия не заинтересована в мире на Донбассе, уверены 56,6% опрошенных. 13,1% считают, что заинтересована и 30,3% или отказались отвечать, или не смогли сказать.

Кроме того, 56% опрошенных не готовы идти на жертвы ради установления мира и отказываться от территорий или части независимости Украины. И только 17,6% готовы идти на такие жертвы, а 26,5% – не ответили.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, исследование показывает, что "есть определенная тенденция с большей степенью перекладывать ответственность на украинскую сторону в урегулировании конфликта на Донбассе, чем на российскую".

Всего опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.

Также на Цензор.НЕТ: В преддверии "выборов" террористы под руководством ФСБ РФ учатся подавлять массовые беспорядки, в т.ч. с применением российских снайперских групп, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3093564
 
   
 Топ комментарии
 
Забавные цифры.
- Парашенка, сделай нам мир и прикрати, наконец, бамбить гарада Дамбаса!
- Так чо, сдаться что ли?
- Ненене, не сдавайся, но прикрати.
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Самый быстрый способ закончить любую войну - проиграть её...
Половина населения до сих пор этого не понимает.
Ну собственно это большая часть тех, кто голосовали за Яныка.
Они же никуда не делись.
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Конечно, нет - после деоккупации Донбасса должна быть деоккупация Крыма...
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Совет форумчанПравила форума
 
Конечно, нет - после деоккупации Донбасса должна быть деоккупация Крыма...
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Если только ЧУТЬ больше половины, за 5 лет войны - то это пиз...дец!....
Это не доработка внутренней политики, которой ОБЯЗАНА заниматься ВР - вилкулы-шмилкулы, в общем, враги украинкого народа....
Вот и думаем....
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Ви неуважні, 53 проти 13, а не 53 проти 47.
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Забавные цифры.
- Парашенка, сделай нам мир и прикрати, наконец, бамбить гарада Дамбаса!
- Так чо, сдаться что ли?
- Ненене, не сдавайся, но прикрати.
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Самый быстрый способ закончить любую войну - проиграть её...
Половина населения до сих пор этого не понимает.
Ну собственно это большая часть тех, кто голосовали за Яныка.
Они же никуда не делись.
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А ты за кого голосовал в 2010 году, порохобот? Давай, колись
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что бы вы понимали, большая часть голосовавших за овоща, голосовала так, как ей говорили голосовать, а не по убеждению.... при чем еще и наливали.... Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос - Цензор.НЕТ 6420
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"есть определенная тенденция с большей степенью перекладывать ответственность на украинскую сторону в урегулировании конфликта на Донбассе, чем на российскую".
Источник:https://censor.net.ua/n3093564 "

- Слушать надо людей.
- А кто так говорит?
- Люди...
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32% відмовились виказати свою думку, бо бачать, що Влада в Україні ще аж ніяк не Українська!
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А хто вибирає владу в Україні? Невже марсіяни? Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос - Цензор.НЕТ 8213
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"Мир на Донбассе"...? А что это и чем он ценен в принципе?
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у меня такое ощущение, что эти опросы проводятся исключительно на территории налугандонии.
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Люди повторюють те, що їм втирають з екрану телевізора. Українське ТБ лише за назвою українстке, а ретранслює пропаганду кацапії, тільки у трохи помякшеному та завуальованому вигляді.
Дивно не те, що 46% вважає винним у війні Порощенка і 53% не бажають миру за всяку ціну, а те, що так вважає ВСЬОГО 46% і АЖ 53%!
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неверю я этим разумковым
за бабло любой опрос нарисуют
думаю в реале процентов 70 против уступок
ну а если правда
то это стопудово заслуга нынешней влады
еще 5 таких сладких лет и вообще Украины не будет
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Путина тебе на воротник, а не развал Украины.
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фсепропалобля. путинвведивочкоэтим 30%-м.Они по ходу головой только едят Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос - Цензор.НЕТ 8710
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При этом 13,8% считают, что украинская власть должна идти на такие уступки, а 32,9% отказались отвечать или отметили "трудно сказать"



Ну ось і електорат ригів і комуняк, який постійно приводить їх до влади. У вагони і до муйла - як їх предки свого часу сюди і потрапили.
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На паРаше уже большинство ватников чморят хуйла, лаже преданные пропагандоны начали активно переобуваться.
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Губка щось наплутав, нема такого серед мордви.
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Послушай Максима Шевченко, этот гандон не хочет в рай за хуйла.
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Та ну цього покидька, читав сьодні Чічваркіна на хартії, він дає другу картинку, не те щоб все в фуйла добре, але і не кінець ще. Можете почитати. 12:10 Евгений Чичваркин: Для России все закончится плохо
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Кацап без анально-анусной темы не может😁
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я тебя услышал кацапа))
и шоб вы без нашего петра алексеича делали))
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Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, - опрос
Я из большинства.

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Уступки кому ? Вору и убийце ? Да мы лучше сами погибнем,чем отпустим теперь с неперегрызанным горлом !
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медведчукрвские апросы.

енти апрасители разумковы за бабло любой результат нарисуют.

енто такой цикл у палитологов -
1.палитологам дают бабло на агитацию за что-то (руский мир)
2.палитологи праводят опрос для показа результата работы-агитации -

вот и опросили - бабки отработали-90% за руский мир,10% против.

даст правый сектор бабки на апрос - будет 10% за руский мир 90% против.

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Уступки ради мира - это всегда капитуляция. Неужели историю эти дебилоиды (чуть меньше половины украинцев(?) никогда не учили?
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Читаєм уважно, всього 13 відсотків не вчило, це середній кооф ригів зараз.
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Нечто подобное уже фиксировалось - "мы за мир, но не сдаваться, но и не воевать, и ваще сделайте что угодно, но мы делать ничего не будем..."
Узнаю наш народ. Такому народу нормальная страна даром не нужна - есть что пожрать и ладушки...
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32 ---- это пидоры совковые которые считают что у государтсва есть закрома
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Да, Брестська угода, але чомусь замовчують що фронт до цього тримав 1-й Український корпус Скоропадського( до українізації по ознакам прізвища, 34-й корпус).
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Подана до обговорення новина чимось нагадує мені "Краткий курс ВКП(б)". Можна багато сперечатися щодо тих чи інших результатів опитування. Але все ж таки в першу чергу мабуть варто користуватися інформацією в повному обсязі, а не окремими ціфірямі...
Тим паче згідно 4-го Закону Лохотрону чим ближче до виборів, тим більше фейків.😕
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Крым сегодня, на фото красножопые крымские совкодрочеры:
Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос - Цензор.НЕТ 9245
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос
 
 
 
 
 
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