 Демонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ProZorro. Продажи в социальной сети Facebook.

"… Состоялся успешный аукцион на котором Семеновский городской совет продал интересный металлолом - демонтированный памятник Ленину из бронзы (2,5 тонны)", - сказано в нем.

Отмечается, что за данный лот боролись 14 участников, а победитель аукциона вместо начальных 45 тыс. гривен, отдал "за Ленина" 220 тыс. гривен.