EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  832  21
Все про:Ленин (530) памятник (1819) декоммунизация (408) Prozorro (81)

 Демонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro

Городской совет Семеновки Черниговской области через систему публичный закупок ProZorro. Продажи продал демонтированный 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину за 220 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ProZorro. Продажи в социальной сети Facebook.

"… Состоялся успешный аукцион на котором Семеновский городской совет продал интересный металлолом - демонтированный памятник Ленину из бронзы (2,5 тонны)", - сказано в нем.

Отмечается, что за данный лот боролись 14 участников, а победитель аукциона вместо начальных 45 тыс. гривен, отдал "за Ленина" 220 тыс. гривен.

Демонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093562
 
   
 Топ комментарии
 
и тут крысы. цена лома 1 кг бронзы 97грн. то бишь за 2,5 т это 242 500 грн.
 показать весь комментарий
 
бронзовый лом в Украине стоит около 100 грн за кг. смысл в этом аукционе, если тупо сдать в металлолом этот памятник стоит 250 тыс грн?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рыночная экономика, очень даже по марксистски
 показать весь комментарий
 
 
Все совковые сраные памятники распродать.
 показать весь комментарий
 
 
и тут крысы. цена лома 1 кг бронзы 97грн. то бишь за 2,5 т это 242 500 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Это типа опт, да и большой он - его еще и резать придется - это конечно, если его таки на лом брали, а не для того чтобы поставить в огороде и дрочить на него
 показать весь комментарий
 
Там і був лом. Після того як скинули, його зразу порізали автогеном на шматки приблизно 20Х20см.
 показать весь комментарий
 
 
ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯЕТ ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.Памятники идолам эпохи тюремного дебилизма уходят в никуда.Достойная оценка.
 показать весь комментарий
 
 
бронзовый лом в Украине стоит около 100 грн за кг. смысл в этом аукционе, если тупо сдать в металлолом этот памятник стоит 250 тыс грн?
 показать весь комментарий
 
 
Продали по 88 грн/кг. Оскільки його ще треба за власний кошт демонтувати та вивезти, то ціна справедлива.
 показать весь комментарий
 
 
вопрос прочти. я о справедливости или не справедливости цены ничего не говорил.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так вони і здали, через аукціон. Тепер той хто придбав памятник має його вивезти.
Інакше був би срач, вищали б: "Чому завезли туди, а не сюди? Караул! Карупция! Аткати!"
У нас же ж інакше не буває, знаходиться незадоволений і починає какашками кидатися. А так - не підкопаєшся.
 показать весь комментарий
 
Эту кучку дерьма без аукциона продать нельзя.
 показать весь комментарий
 
Так через Prozorro продавали, щоб потім корупцію не пришили, а може якраз і хотіли наварити щось чинуші, але люди що не в темі перебили ціну
 показать весь комментарий
 
Можно его переплавить на бронзовый батончик "рошен" и придавить им Коболева например)
 показать весь комментарий
 
107 грн. за кг = 267 тис.. Тобто, 47 тис. навару з Ілліча. І це якщо через посередників здавать лом. Ось така, дєдушка Ленін, трапилася з тобою капіталістична іронія.
 показать весь комментарий
 
 
А художественная ценность у него есть?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоДемонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro
 
 
 
 
 
 вверх