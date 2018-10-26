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 Для перехода прихода в единую УПЦ это решение должны поддержать 2/3 прихожан, - Филарет

Переход приходов в единую Украинскую православную церковь будет происходить, если такое решение поддержат две трети прихожан, пояснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Механизм (перехода. - Ред.): собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь", - сказал он, отвечая на вопрос в пятницу в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

Вместе с тем глава УПЦ-КП уточнил, что если не наберётся 2/3 голосов для принятия решения, то положение прихода останется прежним.

В то же время пресс-секретарь УПЦ-КП, архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что церковь стоит на той позиции, что насилия и захватов в процессе формирования единой поместной православной церкви быть не должно.

"Не имеет принципиального значения, случится объединение конкретного прихода или монастыря через месяц, через год, три, пять или десять. Это произойдет добровольно, и поэтому твердо. Нужно это понимать и не ускорять те процессы, которые и так произойдут, и не давать врагам возможность использовать это", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3093561
 
   
 Топ комментарии
 
А почему не 4/5 или 7/12-х? Денисенко не хочет уточнить из какого пальца он высмоктал две трети?
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Але спочатку треба посадити ФСБшних попів на потяг "Київ - мокша"!(Дать квиток в один бік)
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У православных, в отличии от католиков и протестантов, не ведётся точный учёт прихожан, т.ч., ожидайте автобусы со "скрепославными".
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Але спочатку треба посадити ФСБшних попів на потяг "Київ - мокша"!(Дать квиток в один бік)
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в конце концов, все уйдут от раскольников и еретиков...
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А почему не 4/5 или 7/12-х? Денисенко не хочет уточнить из какого пальца он высмоктал две трети?
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Вот потому и не надо спешить с голосованием, пока этих прихожан накачивают и накачали истерией...
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Во-первых, он не объяснил, почему 2/3. А во-вторых: а что если прихожане украинской церкви проголосуют за переход в РПЦ (чисто теоретически)?
И вообще: с учетом войны, и того, что РПЦ во главе с Алексеем поддерживает боевые действия против Украины, нужно объявить ее деятельность в нашей стране вне закона.
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три вопроса: в каком помещении будет проходить собрание прихожан?...2 по каким документам определять( и кто будет определять) прихожан этой церкви...3 а титушки на собрании тоже прихожане?...
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У православных, в отличии от католиков и протестантов, не ведётся точный учёт прихожан, т.ч., ожидайте автобусы со "скрепославными".
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Где подписать? Вся моя семья за УПЦ мы против северных шаманов-сатанистов!
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Прикольно, как прихожане будут голосвать? Может совместить с выбороами Порошенко?
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Прихожане голосуют ногами. Сами выберут куда идти.
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спитай у своїх батьків як їхніх дідів "голосували" до колгоспів
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ну все ...понесло ...жижовські манци ...майбуть "забув" історію як себе поводив і поводить мАААмковський КГБіат
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля перехода прихода в единую УПЦ это решение должны поддержать 2/3 прихожан, - Филарет
 
 
 
 
 
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