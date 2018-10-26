 Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России

Об этом на своей странице в Facebook напомнил оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы были на Майдане в начале февраля, когда все это только началось. И Николай попросил отвезти его туда, мы жили в гостинице рядом. Он сказал, что это начало гражданской войны, здесь кровью пахнет. Ну как же так? Это Киевская Русь, там масса людей русского происхождения, мы говорим на одном языке практически. Украина появилась как название позже, была Русь. Там произошло крещение Руси, это все смешно и трагично. Я знаю людей, которые вообще не поддерживают политику президента Путина, но я ее поддерживаю полностью. Крым - это наша земля. Я не понимаю Андрея Макаревича, его радости, потому что он говорит, что мы - узурпаторы. Я не знаю, чем он может гордиться в своем творчестве, мы гордимся тем, что, будучи на гастролях в Европе, мы говорили, что Россия это страна, в которой не хотят войны", - цитирует он Караченцова.
"Про Америку еще вот прекрасное. 1997 год: Я раз десять был в Америке, и у меня складывается ощущение, что средний американец – очень серый человек, эдакий обыватель в самом дурном смысле этого слова. Хотя разве там не было Хемингуэя, не было Фицджеральда? Были! И сейчас есть – и ученые, и интеллигенция. Поэтому все далеко не так однозначно. Во время первого своего приезда в Америку я был потрясен: мне казалось, что любой наш десятиклассник в десять раз образованнее, чем американский человек среднего достатка. Более того, наш про Америку больше знает. А когда я вижу, что американец не знает какие-то общеизвестные вещи своей страны, я в этом случае вообще не знаю, как тогда дальше строить разговор", - привел его слова журналист.
"Вот так смотришь - гений. А как откроет рот - неа. Обычный фашиствующий имперец. И не надо наделять актера качествами его персонажей. Человек всю жизнь был вполне встроен в систему. Сначала в одну. Потом в другую. Потом в третью. Против Афгана, Чечни, Грузии, Болотной что-то сказал? Еще до аварии? Возвышал свой голос против убийств и преступлений? Неа. Вполне себе молчал. Да, авария. А до аварии, конечно, это был Сахаров и Шаламов в одном лице. Диссидент и антисоветчик. Не надо придумывать отмазки. В семье всегда одно мировоззрение. Иначе семья распадается. Два сапога пара. Жена говорит их общие мысли", - подчеркнул Бабченко.
"Сказать "покойся с миром" не могу. Тому, кто поддержал войну талантом" (с). Нахер. И Карцева, к слову, туда же. С его бандеровцами и фашистами. Наша рубрика "не скорблю". Но ты, Билли... Как ты мог?" - резюмировал журналист.
Как сообщилось, в пятницу, 26 октября, в Москве умер известный российский актер Николай Караченцов на 74 году жизни.
другое дело, когда в СМИ (а Цензор претендует на таковое звание, нет?) начинают цитировать "известных [кому-то там] блогеров" - возникает очень странное такое остчустчение...
Хіба ще щось потрібно доводити?
особисто мені не подобається, що всіх має цікавити те, що написав у мережі якийсь блогер. відомий тим, що він з Раши й його спершу вбили, а потім воскресили.
якщо я бажаю читати блогера - я йду й читаю Лука. не тому, що він модний, а тому, що гарно пише.
Кто к бюджету присосался (коньюктурщики) - тот имперец.
Кто не зависит от бюджета - может себе позволить собственное мнение.
По артистам это хорошо видно.
А в натуре все гораздо проще. Смотря ,что в данный момент он выпил,съел. Как долго не гадил или не услышал от соседа в свою сторону не лестный эпитет .
По поводу Караченцова согласен.
Вот это очень правильно.
"Николай попросил отвезти его туда, мы жили в гостинице рядом. Он сказал, что это..." Источник: https://censor.net.ua/n3093556
после аварии он, по-моему, мог только нечленнораздельно о чем-то мычать. а поргина только и делала, что фоткалась на его фоне. оно и понятно. до аварии о ней вообще никто не знал. а тут, ну не актер, а прям ванга нарисовалась.
но роли его были хороши.
НЕ ВСЕ МОЖНО ТРАКТОВАТЬ КАК КАЦАПЫ. ВЕДЬ \МЫ НЕ ОНИ?
Тем более человек покойник!
Ирина Слюсаренко a9a3d33f
Тхір
Первый и последний - непримиримые барыгоборцы и по совместительству кацаполюбы. Что не может не наводить на мысли.
крым их, киев их, всё их, а мы случайно тут оказались
Інша частина - це переконані фанатики, які активно поширюють імперську хворобу, збирають і тратять особисті гроші "на апалчєнцев" і т.д. Це вороги, як Кобзон. І третя категорія - це цинічні потвори і брехуни, які ліплять антизахідну і антидемократичну пропаганду, але самі охоче користуються західними благами. Ця третя категорія - наймерзенніша.
Карачєнцев, як і Карцев-Кац, були просто "совками", продуктами часу. І талановитими акторами. Таким людям можна багато чого простити. Хоча б після смерті.
Этот овощ довольно членораздельно озвучил тезисы Хуйла и Ко.
Не думаю, что Шумахер в таком состоянии станет разглагольствовать о жизни в Роисе, например, и о высшей рассе.
Если человек талантливый лицедей, это не значит что он не дурак и не может быть маразматиком в конце жизни.....
Тоже, нашли гуру - михалковых, табаковы, караченцевых...))
Российский демократ, артист, поэт, либерал и философ заканчиваются там, где начинается украинский вопрос.
Ури получил трубой по голове ещё при совке.
Для проверки подлинности даты можешь набрать её в поискове гугла, там сразу несколько источников СМИ, как российских, так и украинских.