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 Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России

Известный актер Николай Караченцов, который сегодня скончался, в одном из своих интервью вместе с женой выразил общее видение ситуации в Украине. Они были в Киеве во время событий Революции достоинства, и заявляли, что Евромайдан является якобы началом гражданской войны, потому что "поднялись силы зла, нет единения между людьми".

Об этом на своей странице в Facebook напомнил оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы были на Май­дане в на­ча­ле фев­ра­ля, когда все это толь­ко на­ча­лось. И Николай по­про­сил от­вез­ти его туда, мы жили в го­сти­ни­це рядом. Он ска­зал, что это на­ча­ло граж­дан­ской войны, здесь кро­вью пах­нет. Ну как же так? Это Ки­ев­ская Русь, там масса людей рус­ско­го про­ис­хож­де­ния, мы го­во­рим на одном языке прак­ти­че­ски. Укра­и­на по­яви­лась как на­зва­ние позже, была Русь. Там про­изо­шло кре­ще­ние Руси, это все смеш­но и тра­гич­но. Я знаю людей, ко­то­рые во­об­ще не под­дер­жи­ва­ют по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Пу­ти­на, но я ее под­дер­жи­ваю пол­но­стью. Крым - это наша земля. Я не по­ни­маю Ан­дрея Ма­ка­ре­ви­ча, его ра­до­сти, по­то­му что он го­во­рит, что мы - узур­па­то­ры. Я не знаю, чем он может гор­дить­ся в своем твор­че­стве, мы гор­дим­ся тем, что, бу­дучи на га­стро­лях в Ев­ро­пе, мы го­во­ри­ли, что Рос­сия это стра­на, в ко­то­рой не хотят войны", - цитирует он Караченцова. 

"Про Америку еще вот прекрасное. 1997 год: Я раз де­сять был в Аме­ри­ке, и у меня скла­ды­ва­ет­ся ощу­ще­ние, что сред­ний аме­ри­ка­нец – очень серый че­ло­век, эда­кий обы­ва­тель в самом дур­ном смыс­ле этого слова. Хотя разве там не было Хе­мин­гу­эя, не было Фиц­д­же­раль­да? Были! И сей­час есть – и уче­ные, и ин­тел­ли­ген­ция. По­это­му все да­ле­ко не так од­но­знач­но. Во время пер­во­го сво­е­го при­ез­да в Аме­ри­ку я был по­тря­сен: мне ка­за­лось, что любой наш де­ся­ти­класс­ник в де­сять раз об­ра­зо­ван­нее, чем аме­ри­кан­ский че­ло­век сред­не­го до­стат­ка. Более того, наш про Аме­ри­ку боль­ше знает. А когда я вижу, что аме­ри­ка­нец не знает ка­кие-то об­ще­из­вест­ные вещи своей стра­ны, я в этом слу­чае во­об­ще не знаю, как тогда даль­ше стро­ить раз­го­вор", - привел его слова журналист.

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"Вот так смотришь - гений. А как откроет рот - неа. Обычный фашиствующий имперец. И не надо наделять актера качествами его персонажей. Человек всю жизнь был вполне встроен в систему. Сначала в одну. Потом в другую. Потом в третью. Против Афгана, Чечни, Грузии, Болотной что-то сказал? Еще до аварии? Возвышал свой голос против убийств и преступлений? Неа. Вполне себе молчал. Да, авария. А до аварии, конечно, это был Сахаров и Шаламов в одном лице. Диссидент и антисоветчик.  Не надо придумывать отмазки. В семье всегда одно мировоззрение. Иначе семья распадается. Два сапога пара. Жена говорит их общие мысли", - подчеркнул Бабченко.

"Сказать "покойся с миром" не могу. Тому, кто поддержал войну талантом" (с). Нахер. И Карцева, к слову, туда же. С его бандеровцами и фашистами. Наша рубрика "не скорблю". Но ты, Билли... Как ты мог?" - резюмировал журналист.

Как сообщилось, в пятницу, 26 октября, в Москве умер известный российский актер Николай Караченцов на 74 году жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3093556
 
   
 Топ комментарии
 
Підписання листа про Кримнаш стає схожим на прокляття Жака де Моле, скільки їх там ще лишилось?
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В том и состоит необъяснимый парадокс россиян и их интеллигенции, якобы страшно начитанной и образованной, когда-то взахлеб читавшей диссидентов и поющую "Я не люблю когда стреляют в спину...", НО с пеной у рта защищающую преступника пуйла и аплодирующую его подлым убийствам.

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"Не надо наделять актера качествами его персонажей."

Вот это очень правильно.
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он же ж типа блогер, у него род занятости такой, бумагу вииртуальную марать.

другое дело, когда в СМИ (а Цензор претендует на таковое звание, нет?) начинают цитировать "известных [кому-то там] блогеров" - возникает очень странное такое остчустчение...
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Судячи з твоєї писанини, складається враження, що мозок ти не включив, а може його у тебе ......
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страна мильчаковых... надо вас всех тварей вместе с пыней в рай отправить...
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і шо найцікавіше, що всій зрадофільській братії твій сьор сподобався )).. Вам не подобається український томос, не подобаються запущені потяги з залізничого вокзалу до аеропорту, як це є у всіх цивілізованих країнах, але ви до всрачки тут будете захищати караченцевих/карцевих/путіних.
Хіба ще щось потрібно доводити?
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"вам" - це кому саме?
особисто мені не подобається, що всіх має цікавити те, що написав у мережі якийсь блогер. відомий тим, що він з Раши й його спершу вбили, а потім воскресили.
якщо я бажаю читати блогера - я йду й читаю Лука. не тому, що він модний, а тому, що гарно пише.
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Московська інтелігенція наввипередки, - хто перший і краще похвалить вождя і його політику. Жирік, звичайно перший але Караченцев теж не пас задніх.
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Что Жирик, что Караченцев - такая интеллигенция, как я китаец.
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Все они одним миром мазаны. Любой либерально настроенный русский,в любой момент может стать злобным имперцем. Стукнет чет в башку и вот тебе метаморфоза
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Там все еще проще.
Кто к бюджету присосался (коньюктурщики) - тот имперец.
Кто не зависит от бюджета - может себе позволить собственное мнение.
По артистам это хорошо видно.
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Пробным камнем их либерализма является украинский (в частности - крымский) вопрос...)
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Это, скажем, камень на повестке дня. почти что беспроигрышный .
А в натуре все гораздо проще. Смотря ,что в данный момент он выпил,съел. Как долго не гадил или не услышал от соседа в свою сторону не лестный эпитет .
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Підписання листа про Кримнаш стає схожим на прокляття Жака де Моле, скільки їх там ще лишилось?
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На фамилию Бабченко сразу нарисовались хейтеры.
По поводу Караченцова согласен.
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"Не надо наделять актера качествами его персонажей."

Вот это очень правильно.
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а в этом случае, не надо наделять вообще какими-то качествами. за него говорит жена.
"Николай по­про­сил от­вез­ти его туда, мы жили в го­сти­ни­це рядом. Он ска­зал, что это..." Источник: https://censor.net.ua/n3093556
после аварии он, по-моему, мог только нечленнораздельно о чем-то мычать. а поргина только и делала, что фоткалась на его фоне. оно и понятно. до аварии о ней вообще никто не знал. а тут, ну не актер, а прям ванга нарисовалась.
но роли его были хороши.
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Я не оправдываю имперских жополизов, но честно говоря , когда он попал в аварию примерно 10 лет назад, то мы были такими БРАТАМИ аж на Век. Человек был уже растение и без мозгов. Мораль: НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ КАЦАПСКИМ СМИ.
НЕ ВСЕ МОЖНО ТРАКТОВАТЬ КАК КАЦАПЫ. ВЕДЬ \МЫ НЕ ОНИ?
Тем более человек покойник!
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Номерная ирина слюсаренко, ты..... в общем поняла.
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Гриигорий Барковский

Ирина Слюсаренко a9a3d33f

Тхір

Первый и последний - непримиримые барыгоборцы и по совместительству кацаполюбы. Что не может не наводить на мысли.
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Про Гітлера або добре або ніяк? Це вже вам так у фсб-шних методичках стали писати?
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Особенно в году так 1945-м. Встали такие большевики и молча помянули какого-нить нациста. Бо о мертвых только хорошо или никак.
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номерная, ты не права, на самом деле это цитата и полностью она выглядит так" О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды"
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Караченцев сам себе хоть слухав, "початок громадянської війни", "буде кров", а він йде туди гуляти, ще й дружину тягне.
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Перлы Караченцова классику напомнили: "- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала".
Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России - Цензор.НЕТ 5969
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В том и состоит необъяснимый парадокс россиян и их интеллигенции, якобы страшно начитанной и образованной, когда-то взахлеб читавшей диссидентов и поющую "Я не люблю когда стреляют в спину...", НО с пеной у рта защищающую преступника пуйла и аплодирующую его подлым убийствам.

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Почему грязножопая кацапня так возбудилась? Бабченко неправильно процитировал караченцева? Тот такого не говорил?
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тю, обычный путинец.
крым их, киев их, всё их, а мы случайно тут оказались
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Росія на 86% складається з переконаних совків. Вірніше - зі психічно скалічених совків. Частина з них пасивні, які просто зомбовані і тихо носять вавку в голові. До них потрібно відноситись як до хворих - зі співчуттям. І намагатись повернути їм розум.
Інша частина - це переконані фанатики, які активно поширюють імперську хворобу, збирають і тратять особисті гроші "на апалчєнцев" і т.д. Це вороги, як Кобзон. І третя категорія - це цинічні потвори і брехуни, які ліплять антизахідну і антидемократичну пропаганду, але самі охоче користуються західними благами. Ця третя категорія - наймерзенніша.
Карачєнцев, як і Карцев-Кац, були просто "совками", продуктами часу. І талановитими акторами. Таким людям можна багато чого простити. Хоча б після смерті.
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Ушел кацап под хруст французской булки... Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России - Цензор.НЕТ 750
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Не уверен, что Шумахер имеет какое-то отношение к Роисе и ее агрессии.
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Ок, яким тоді чином він давав інтерв'ю про Майдан, Шумахер теж давав хоч про шось?
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Андерстенд. Но...

Этот овощ довольно членораздельно озвучил тезисы Хуйла и Ко.

Не думаю, что Шумахер в таком состоянии станет разглагольствовать о жизни в Роисе, например, и о высшей рассе.
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Сапожник - не пекарь....
Если человек талантливый лицедей, это не значит что он не дурак и не может быть маразматиком в конце жизни.....
Тоже, нашли гуру - михалковых, табаковы, караченцевых...))
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Там пишут про то, как воевал наемником на двух чеченских?
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Пишуть, а так як росіян не вбивав, то героя росії не дали.
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Он же по чеченам стрелял, а не по россиянам. Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России - Цензор.НЕТ 9173
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Тим більше, за це не нагороджують, зараз модно давати героя росії за вбивство росіян чомусь. Коли Рослякова нагородять?
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перефразируя Виниченко...
Российский демократ, артист, поэт, либерал и философ заканчиваются там, где начинается украинский вопрос.
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Лучше бы ты молчал ушел бы из этой жизни достойно а так кремлевская проститутка ...
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Бабченко уже опустился до того что пиарится на чужих смертях. Кто он после этого?
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Не він, а ти на своєму висері.
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100% підтримую! Ну то й що, що хворий (мокшанці в тій чи іншій мірі поголовно усі хворі: не зайвохромосомні, так на голову)! Бабченко (росіянин) сказав те, що повинен був сказати кожен журналіст-українець!
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Соглачен с Бабченко, достаточно трезвые выводы.
Ури получил трубой по голове ещё при совке.
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Ога. В кабзонариум (на том свете стопудово для них какой-то изолятор есть) отправился.
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Блин, да ну нафик, жесть какая-то.
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Звикай, це надовго і розумні люди попереджали ще в 2014, щоб Кремль не чіпав Україну.
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А как по мне, то и бабченко и усопший два сапога пара
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Бабченко на работу уже устроился? Или по-прежнему публикует номер своей карты с призывом "Подайте, Христа ради"?
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Толи дело ти, у контори на пайке, да задрот селехерский?
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Ты сам с собой, быдлёныш разговариваешь? Смешной!)))))))) Тебе скинуть на лечение? Давай номер карты.
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да и как актеришка он третїесортний, а как человек вообще совковое унилое гомно!
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А ведь это уже не смешно, это уже моральная гангрена почти всей расеи. Метастазы от масквы до самых до окраин.
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среднестатистический россиянин в сто раз хуже, чем путин... потому что путин лично не отправится воевать на донбасс, а вот такие рязанские ваньки и маньки - запросто.
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Ты лично от Караченцова слышал ту ахинею, которую городит сейчас Бабченко?
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Ну, дружина Караченцева зараз скрізь таке ж саме розказує. Хочеш сказати, що вона брехуха ватна?
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что именно я должен тебе доказывать ? Бабченко привел цитату жены Караченцева, сказанную ею в сентябре 2014 года. Вот эта цитата: "Мы были на Май­дане в на­ча­ле фев­ра­ля, когда все это толь­ко на­ча­лось. И Николай по­про­сил от­вез­ти его туда, мы жили в го­сти­ни­це рядом. Он ска­зал, что это на­ча­ло граж­дан­ской войны, здесь кро­вью пах­нет... "
Для проверки подлинности даты можешь набрать её в поискове гугла, там сразу несколько источников СМИ, как российских, так и украинских.
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То есть фраза "здесь кровью пахнет", сказанная больным человеком за несколько дней до того, как митингующих начали расстреливать, - это признак преступления и ненависти к Украине? Оригинально. Тогда надпись "Осторожно. Убьет" на электрических будках пишут фашисты и убийцы.
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Поминки в дурляндии пройдут в кафе "сепар" ?
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Мне кажется эти перлы- про Крым и великого кормчего Караченцову приписывают пропагандоны. После аварии он ходил и вообще никого не узнавал, не то чтобы рассуждать о высоких идеалах. Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России - Цензор.НЕТ 1777
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России
 
 
 
 
 
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