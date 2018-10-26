В Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в интервью "Укринформу".
По словам Климкина, от украинского общества, от многих польских коллег и друзей поступают сигналы о том, что определенных кругах в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам.
"В определенных кругах в Польше отмечается заметный рост предвзятости к иностранцам, в том числе и по отношению к украинцам. Это у нас вызывает беспокойство и мы будем последовательно защищать права украинцев целом как общины, так и ее отдельных представителей. Речь идет, в частности, о главе Украинского общества в Люблине Григории Куприяновиче", - сообщил он.
Напомним, ранее Климкин сообщил, что Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".
Больше всего видов на жительство гражданам Украины выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.
И это только граждане Украины.
Когда чехи понимают, что ты не турист, то относятся не супер, мол "приехали тут нашу работу забирать". Даже не смотря на то, что разрешения на работу выдает страна охотно, только если ЗП на которую ты претендуешь >= cредней ЗП населенного пункта * 1.5
Но и она не проканает, бежали люди и будут бежать от ваших рэформ, причем без оглядки
Это у климкина озабоченность и беспокойство не вызывает?
А в Україні риго-соєве кодло українців взагалі за людей не вважає.
Я розумію поляків, якби в Україну наїхало 2 мільйони білорусів, я б теж був злий.
Ось польські працівники і починають ненавидіти українців. 2 тижні тому наприклад во Вроцлаві була демонстрація проти працевлаштування українців.