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 Политика Украины
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Все про:Польша (4555) украинцы (2898) Климкин (1906)

 В Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин

В определенных кругах в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Климкина, от украинского общества, от многих польских коллег и друзей поступают сигналы о том, что определенных кругах в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам.

"В определенных кругах в Польше отмечается заметный рост предвзятости к иностранцам, в том числе и по отношению к украинцам. Это у нас вызывает беспокойство и мы будем последовательно защищать права украинцев целом как общины, так и ее отдельных представителей. Речь идет, в частности, о главе Украинского общества в Люблине Григории Куприяновиче", - сообщил он.

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Напомним, ранее Климкин сообщил, что Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".

Источник: https://censor.net.ua/n3093554
 
 
 Топ комментарии
 
Пугает именно то, что вы собираетесь кого-то защищать.. Вы способны опорочить даже паровую машину...)
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Изощеренная страшилка от климкинда😀
Но и она не проканает, бежали люди и будут бежать от ваших рэформ, причем без оглядки
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Не такая большая предвзятость по сравнению с нашими украинскими работодателями, человек с опытом работы и квалифицированный, но только не требовательный к зарплате.
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будем богатеть и у нас расти будет....
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У нас она давно уже есть. Сколько помню, столько и не любят чурбанов.
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Пугает именно то, что вы собираетесь кого-то защищать.. Вы способны опорочить даже паровую машину...)
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может и так, одни - воры, другие - терпилы. заслужили, за исключением бойцов АТО и "агентов кремля".
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Предвзятость? К нормальным гражданам Украины предвзятости не существует.
Больше всего видов на жительство гражданам Украины выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.
И это только граждане Украины.
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Та есть предвзятость. Может не в Британии или Германии. Но в Чехии 100%.

Когда чехи понимают, что ты не турист, то относятся не супер, мол "приехали тут нашу работу забирать". Даже не смотря на то, что разрешения на работу выдает страна охотно, только если ЗП на которую ты претендуешь >= cредней ЗП населенного пункта * 1.5
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Откуда у наших людей убеждение, что мир прям с порога обязан встречать их хлебом-солью? Докажи, что ты порядочный человек, и отношение поменяется.
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При чем тут с хлебом солью, но когда косо смотрят на тебя в супермаркете, это не особо приятно. В Британии,США, Германии, Испании такого чутва у меня нет
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В Польше согласен, есть это чувство. И отношение как ко 2-му сорту сквозит во всем. Притом что в той же Испании я чувствую себя как дома. В Британии вообще как к своему относятся. А поляки привыкли в украинцах видеть скот который находится на социальном днище и работает за еду.
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Изощеренная страшилка от климкинда😀
Но и она не проканает, бежали люди и будут бежать от ваших рэформ, причем без оглядки
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Петро Порошенко заявив про важливість сили молитви для здійснення реформ в Україні
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Не такая большая предвзятость по сравнению с нашими украинскими работодателями, человек с опытом работы и квалифицированный, но только не требовательный к зарплате.
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Наши уже тоже научились озабоченность и беспокойство выражать.
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Судя по уровню жизни, государство относится предвзято к подавляющему большинству граждан Украины.
Это у климкина озабоченность и беспокойство не вызывает?
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В Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин.

А в Україні риго-соєве кодло українців взагалі за людей не вважає.
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Поляків, можна зрозуміти, вже 2 мільйони наших в Польщі, які демпінгують зарплати і інфлюють вартість життя. Бо в економіці діє попит і пропозиція, від приїзду наших збільшився попит на нерухомість, товари і послуги, тому ціни пішли вверх, що не добре для поляків. Також українці збільшили пропозицію на ринку праці, що приводить до стагнації зарплат, що теж не добре для поляків, бо українець приїхав заробив і поїхав, а полякові там жити і платити інфляційні ціни з демпінгованих зарлат.
Я розумію поляків, якби в Україну наїхало 2 мільйони білорусів, я б теж був злий.
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додам - як мінімум 50% українців працюють нелегально, без медстраховки, живуть як худоба. Українські нелегали розбестили працедавців - навіщо їм брати поляка офіційно, нести за нього відповідальність якщо можна взяти українця без оформлення і усяких там лікарняних, оплачуваної відпустки та ін.?
Ось польські працівники і починають ненавидіти українців. 2 тижні тому наприклад во Вроцлаві була демонстрація проти працевлаштування українців.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин
 
 
 
 
 
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