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 Политика Украины, Экономика
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Все про:залог (320) Ощадбанк (171) САП (906)

 Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен

В суде подозреваемая жаловалась, что эта сумма является для нее неподъемной.

Заместитель председателя правления Сбербанка Ирина Земцова уже внесла определенную ранее ей судом залог в размере 7 миллионов гривень и вышла из-под стражи. Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, она уже внесла всю сумму залога и вышла (из-под стражи, – ред.)", – сказал Мусияка.

По его словам Земцова внесла всю сумму залога накануне, 25 октября, через несколько часов после решения суда.

"Она очень переживала, что это для нее неподъемная сумма, но внесла ее через несколько часов после решения суда", – сказал прокурор САП.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ощадбанк" прокомментировал дело НАБУ о хищении $20 млн: "С 2015 года банк пытается вернуть деньги"

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил Генпрокурору представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, имеет отношение к завладению $20 млн Ощадбанка.

Холодницкий отметил, что досудебным следствием было установлено, что в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив групп" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме $20 млн, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

23 октября было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов Ощадбанка, а также задержан ряд должностных лиц этого госбанка и предприятий группы "Креатив".

Всего правоохранители задержали и сообщили о подозрении в присвоении $20 млн десяти лицам. Среди них – сын действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" получил корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет денег банка.

Также на Цензор.НЕТ: "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме от 5 до 150 млн гривен.

25 октября Соломенский районный суд избрал Земцовой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3093552
 
 
 Топ комментарии
 
Да... красиво...20лямов зелени на 7 лямов гривен... а этом банке курс сказочный🤗
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Бери любого у корыта
пятак в пуху, в кармане лям
а деньги миллионами

в америку пересылает сам!
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сперла 20 дала 7 = нормательно Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 5288
теперь можно и на мальдивы Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 8488

а вы тут нищеброды носитесь с жкх = фу нечисть Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 7674
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Бери любого у корыта
пятак в пуху, в кармане лям
а деньги миллионами

в америку пересылает сам!
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Класс! Украла деньги с банка и 1% дала на залог. 99% навара. НАСТОЯЩАЯ БАНКИРША , ДИТЯ ГОНТАРЕВОЙ . ИМ ТАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ.
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Не преувеличивайте! За свободу бегством "под залог" судейские берут по тарифу 25% от наворованного. Очевидно, уже знают, что лично её доля за прикрытие 7*4=28млн.гр=1млн$
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Браво и Бис! Вы наверно бывший судья и я вам верю. Наверно вы то знаете таксу?
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Та не дай Бог! Просто веду статистику краж и соответствующих залогов
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За ноги надо хорошенько потрясти, и 70 лямов найдётся...
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а если поскрести по сусекам бабушки дедушки мамы папы - там не то чио на корвет - там мвф купить можно Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 8617
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Ой,ну порылась в сумочке и нашла,все знают что в женской сумочке если хорошо поискать....
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Да... красиво...20лямов зелени на 7 лямов гривен... а этом банке курс сказочный🤗
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там банк сказочный - лохов обувают на раз Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 1462
и реклама с хомяками Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 7260
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моя страна мой карман банк


там слоганы им пишет любитель дойчебанка Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 389 Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен - Цензор.НЕТ 7178
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и суд совсем не интересует законность происхождения этих средств.....мдя рехформа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен
 
 
 
 
 
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