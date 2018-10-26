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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсионеры (621) пенсия (1769) Укрпочта (100) Смилянский Игорь (1)

 С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский

С начала 2019 года "Укрпочта" не будет доставлять пенсии гражданам Украины - тариф на услугу не актуализируется с 2004 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Урядовому кур’єру" сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Доставка пенсий - достаточно острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути, это вопрос, останется ли в "Укрпочте" 11,5 тысяч отделений или 4,3 тыс.", - говорит Смилянский.

По его словам, на сегодня 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпочту". Пенсии доставляют тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%

"Сеть банковских офисов сокращается. В 2017 году было закрыто 827 филиалов банков, в этом - уже более 700. Причина - экономически не выгодно работать в селах. Отделения "Укрпочты" - не исключение. В среднем каждое из них ежемесячно несет убытки почти на 3000 гривен. Одна из главных причин убыточности - доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен", - поясняет Смилянский.

Он подчеркивает, что в Украине уникальная ситуация, ведь большинство почт мира получают субсидии от государства на содержание некоммерческой сети.

""Укрпочта" же не может не то что получить субсидии, а покрыть собственные расходы. Чтобы избежать такой ситуации, еще в ноябре прошлого года министерства инфраструктуры и экономического развития и торговли согласовали новый тариф и обратились за согласованием в Министерство социальной политики и Пенсионный фонд. С тех пор ничего не изменилось: 17 наших обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019-й. - поясняет Смилянский. - Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети "Укрпочты". Поэтому больше обращений не будет. Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что "Укрпочта" вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий".

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"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - заявил генеральный директор "Укрпочты".

Он добавил, что компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно. Универсальные услуги, как и раньше, будут оказывать по всей стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3093537
 
 
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И себе, болезному, можно будет жалованье повысить за потужное реформаторство... Поди ляма с гаком на жизнь не хватает...
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Укрпочты хорошо зарабатывают на доставке посылок из Китая.
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зарабатывали как Рада перекрыла по сути маркетинговый Интернет магазин для ритейлеров крупных много товара во множестве посылок без пошлины то все эта линия сдохла.. интересно .. закроем отделения связи в городах и селах и поселках почте не принадлежит ни одно здание даже Почтамты и те в аренде.а не в собственности Укрпошта.... Смилянский ссылается на то что тариф не менялся 2004 года так и пенсии были обновлены в 20017 году октябре Смилянские не забыл а когда был рост зарплат вот то то и оно пенсии через почту получают в основном больные мало ходящие или не покидающие квартиру и одинокие у кого родственники живут отдельно даже в ином городе наша житие такое, что не все могу ну в городах ладно карту банка оформят в ПФУ, ну нотариус выдаст доверенность ну социальные работники или сосед или родственники заберут с банкомате или в банке пенсию, а в поселках ну там еще кое как терминалы банкоматы можно поставить, а в селах также можно но не везде.. это уже затраты банков инкассация кто будет покрывать банкам их затраты...одно дело в городах где развита сеть отделений и терминалов банкоматов пенсии идут с довеском к иным выплатам зарплата, карточные переводы коммуналка..обмен валюты.. и все такое Укрпошта кстати на Доставку пенсий и пособий материальныз социальных выплат имеет Лицензию и Договора.. более того у Укрпошты есть даже Лицензия на осуществление банковской работы почему нет Банка Украинская Пошта что мешает.. а лень надо хапать сразу и много себе Смилянский зарплату базовую 330 тысяч не забыл нарисовать...
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Или то было "Жити по новому", просто путаюсь между похожими реформами.
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Очередная перемога, мало того что тысячи людей потеряют работу так еще и сельским пенсионерам придется в город за пенсией ездить.
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Шо за паника ? Банки радостно поставят в сел раде и магазине под видеонаблюдение
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уверена？
Почему до сих пор не поставили, может обслуживать дорого, не？
А как быть с постоянными перебоями со светом в селах, зимой с снежными заносами и т.д.？
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О, зрадогниды сейчас про зраду завизжат ))).
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житы по новому во всей красе!
У родителей в селе отделение Ощада давно закрыли, пенсию почта носила, теперь куда за той пенсией ехать？
Уроды шыкаладные!
Почему, почему, я спрашиваю, Новая Почта открывает отделения во всех лумырях и ей выгодно, а Укрпочта там же закрывает, бо не выгодно.
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Если ты не понимаешь элементарных вещей, вроде бизнеса - ты очень, очень туп.
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кто б тебя типила вытурил ссаными тряпками С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский - Цензор.НЕТ 7293 С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский - Цензор.НЕТ 8163
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как то не понятно все.А в селах, где нет ни хрена, кроме почты и магазина.
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тем более зачем нал)))
пусть труснякам переводят все - им не хватает С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский - Цензор.НЕТ 4854
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интересно, за что этот тип получает 4 миллиона зарплаты?
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Так, как эта "Укрпочта" работает, ее надо всю разогнать, а не только 5-7 тысяч уволить.
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живем по новой схеме- в рот те дам, во всем, куда лалита дотянется
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Твои картинки, поц ольгинский, уже никого не впечатляют ))).
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брешишь, собака рашеновская!
Тебя так впечатлила, шо ты ож ответил😀
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Пора эту дикость прекращать. В ЕС все идет людям на карточки. Нужна наличка- подошел к автомату и снял
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Точно. Я получаю пенсию на карточку и оплачиваю все через банкинг. Очень удобно.
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Ну-ну... для начала попробуй снять наличку или расплатиться карточкой в обычном селе.
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ну да,типа у нас в селе банкоматы на каждом сарае стоят?
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Эффективные менеджеры реформы так и прут в массы
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Цю скотину з заробітною платою 333 000 грн. на місяць гнати!!! Пошта погано робила і до нього, а зараз взагалі не робить.
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Я смотрю мода нынче такая пошла или то бизнесмены в Украине такие, все что не приносит ежегодной прибыли в 200% называть убыточным бизнесом. Ахметов вон за год нарастил 70% прибыли, а также считает свой бизнес убыточным.
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представляю как в Киеве на Крещатике закрывают главпочтамп
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Да если честно, насрать на эту "недопочту". Серьезно, за почти 30 лет ни каких изменений, совок совком. Задроченные помещения, хамоватый персонал 50+, постоянные очереди по 500 человек, вечно зависающие у них программы, сраное письмо неделями гуляет по стране, а в итоге где то теряется, кражи посылок... в жопу вообще такую контору, пускай закроются полностью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский
 
 
 
 
 
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