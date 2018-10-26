 С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Урядовому кур’єру" сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Доставка пенсий - достаточно острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути, это вопрос, останется ли в "Укрпочте" 11,5 тысяч отделений или 4,3 тыс.", - говорит Смилянский.

По его словам, на сегодня 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпочту". Пенсии доставляют тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты.

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"Сеть банковских офисов сокращается. В 2017 году было закрыто 827 филиалов банков, в этом - уже более 700. Причина - экономически не выгодно работать в селах. Отделения "Укрпочты" - не исключение. В среднем каждое из них ежемесячно несет убытки почти на 3000 гривен. Одна из главных причин убыточности - доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен", - поясняет Смилянский.

Он подчеркивает, что в Украине уникальная ситуация, ведь большинство почт мира получают субсидии от государства на содержание некоммерческой сети.

""Укрпочта" же не может не то что получить субсидии, а покрыть собственные расходы. Чтобы избежать такой ситуации, еще в ноябре прошлого года министерства инфраструктуры и экономического развития и торговли согласовали новый тариф и обратились за согласованием в Министерство социальной политики и Пенсионный фонд. С тех пор ничего не изменилось: 17 наших обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019-й. - поясняет Смилянский. - Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети "Укрпочты". Поэтому больше обращений не будет. Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что "Укрпочта" вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий".

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"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - заявил генеральный директор "Укрпочты".

Он добавил, что компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно. Универсальные услуги, как и раньше, будут оказывать по всей стране.