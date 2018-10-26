 "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "Прямой".

"Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - сказал он.

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мер, платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно осуществимый", - отметил Зубко.

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Чиновник рассказал, что за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы "теплые кредиты", муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности украинцы смогут как контролировать свое потребление тепловой энергии, так и существенно уменьшить суммы в счетах за коммунальные услуги.

"80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание о своем потреблении. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСББ. Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь само желание людей двигаться в этом направлении", - подчеркнул Зубко.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.