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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (8951) Зубко (376) Минрегионразвития (88) энергоэффективность (84) отопительный сезон (177)

 "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко

Энергоэффективные меры могут позволить уменьшить сумму в счетах за отопление вчетверо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "Прямой".

"Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - сказал он.

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мер, платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно осуществимый", - отметил Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман

Чиновник рассказал, что за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы "теплые кредиты", муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности украинцы смогут как контролировать свое потребление тепловой энергии, так и существенно уменьшить суммы в счетах за коммунальные услуги.

"80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание о своем потреблении. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСББ. Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь само желание людей двигаться в этом направлении", - подчеркнул Зубко.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/n3093534
 
   
 Топ комментарии
 
видобувати український газ , бодяжити його з кацапським (закупленим в Словаччині) і продавати це потім українським споживачам - от і вся економіка від соєвих !
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Зубко - ты ОХРЕНЕЛ??? А как же Ахметов и прочие будут богатеть???
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что то массовая биполярность мозга то Хуг выср...ся вчера типа российских золдат он на Димбассе не видел то Зубко газ мы не сможем снизить цену в 2,5 раза (Юля каже что можно и легко) воровать надо меньше но мы можем за свой кошт снизить платежки он клоун Зубко или прикидывается... прошло 2,5 раза цена на газ выросла... хотя при Кролике рост цены на газ равен 680% тут не в 2,5 раза а в 6,2 раза... и потом ну да типа утеплили дом добились снижения потребления но рост тарифов не прекращен вовсе вот о чем речь идет... он бы Зубко написал бы как пример- что жители Украины плюнув на тарифы ОТОПЛЕНИЯ в Украине- перетащили целиком свой многоэтажно-квартирный дом в ОАЭ в Дубаи Катар Оман.. на Экватор в Африке.. Центральной Америке... и нахрен отрезали отопление...
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Самый лучший выход - землянки.Зимой тепло ,летом прохладно.Для сельской местности -кайф.Но .конечно,на современный лад!!Экономия денег на отопление и кондиционирование-99%
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видобувати український газ , бодяжити його з кацапським (закупленим в Словаччині) і продавати це потім українським споживачам - от і вся економіка від соєвих !
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они газ не хило с воздухом бодяжат. Ели горит
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точно , забув їхню формулу постачання газу населенню - Український газ + трохи газу кацапського + побільше повітря = платіть і моліться на субсидію ! "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 7102
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Вони його бадяжать не тiльки з кацапським газом, а ще й з повiтрям та азотом
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Это точно, пламя красное а не синее и чайник вдвое дольше закипает.
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А счетчики с газоанализаторами, как в загнивающей гейропе, ставить низзя - ибо тоже, наверно, путиннападет...
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Червоне полум"я від нехватки кисню при горінні.
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полум'я червоне тому що у тебе пічка брудна комфорки.
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Так почему вместо энергоэффективных кредитов бабки идут на субсидии?
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Видать этот подбарыжник хочет пропихнуть квартиру на БВС, что разкудахтался? Что вам, упырям, мешало четыре года заниматься энергоэффективностью? Обе левые руки?
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Не радуйтесь рано. Если упырь увидит, что пролетает, то он или кляузу настрочит в Конституционный суд, что не досидел на золотом толчке положенные 5 лет, или путеннападьот
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Да сколько там той зимьі? Октяп, нояп, тяп-тяп і май.
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Для начала разрешите людям в многоэтажках отключаться от центрального отопления, тогда можно будет о чем-то говорить...
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Ахметка за год войны обогатился на 76%, он без пропитания оставаться не может.
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якщо Ахмєтка залишиться "без пропитания" - тоді без пропитания залишать "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 4188 ся більшість українських партій і їх лідерів ...
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И как ты отключишься? Взамен что? У нас 90 процентов совковых построек и чтобы перестроить их, дабы не было центрального отопления - нужно триллионы гривен. Это нужно было начинать в 1991-ому году. А то все просрали за это время и теперь приходится все с начала начинать.
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А если никак, то смысл в этих блаблабла про утепление, если от него циферки в платежках не уменьшатся...
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Почему не можем?
Или жадность подорожала?
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Зубко су.!..Показували той *ПРиблатнений показлвий * будинок в Києві . де Клічко вбухав 21 лям гривасов . "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 9896
..Ну так давай на всі ..
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Трудно с Вами не согласится, но ... пистеть -не мешки варочать!!!
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Мразота брехливая, на теплые кредиты выделено всего 400 млн гривен, сколько домов можно капитально утеплить за эти деньги, и если счетчика нет то хоть как утепляй платежки за площадь квартиры меньше не станет.
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Если клеить пенопласт изнутри то уменьшиться площадь квартир.
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За время правления барыжной власти Украина получила помощи более 20 млрд. и всё разворовали
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вы не сможете уменьшить цену на газ...а мы не сможем за нее платить
и будем отказываться от "услуг" где только возможно... вплоть до "буржуек" с дымарями в форточки
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у меня в квартире автономное отопление. Подумываю вместо котла газового бойлер ставить. Еще считаю.
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пока мечтаю...до недавнего времени во многоэтажках категорически запрещали...сейчас процесс пошел...но пока дороговато и дорога не торена...и отопительный начался...а вот весной..хочу перестать мечтать и побегать и узнать... ибо задрали по-полной!!!
КОТ с масляной батареи... даже жрать не отходит... довели...
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Однозначно пока выгодно даже при сегодняшних ценах на газ.Только выбери котел посовременней и экономичней.И квартиру утепли.
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итальянские и немецкие котлы отказываются работать на том говне, которое нам втюхивают как газ
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Итальянские котлы кушают газ с 9000 ккал на куб.м., а в Украине газ может быть не ниже 7600, в идеале...)))
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У меня Протерм безотказно проработал 15 лет. Недавно поменял на более современный и навороченный Вайлент. Пока работает.
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у меня на масляной...специальное "гнездо" прикреплено... для барина
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Чомусь картинка не вставилась, спробую ще раз.
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Не проще ли эту власть вперед ногами вынести ? "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 427
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нет нужно отказаться от упырей которые посадили всю страну на - в рот те дам
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Это уже когда подгорает и Выборы скоро...хочется показаться что "хороший малчык"...Потом будет везде верещать что он всегда был за снижение тарифов и цен....Ублюдки.
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херня это всё, Ахметов не даст ничего снижать, наоборот только повысит ещё
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Зубатый,кого ты хочешь обмануть ? )) Здесь на Цензаре, тебя отшинкуют и жарить начнут.Есть не станут. - Собачатина.
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Є пропозиція:
- за Кіотські кошти замість пріусів і оутландерів закупити в Японії діодні лампочки та роздати населенню - на всіх вистачить!
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Правильно, логика настоящих потужных реформаторов. Нет денег заплатить за отопление - так не отапливай "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 2825
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пол страны имеет индивидуальое отопление- котлы
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Когда вместе выпьют,то перейдут на один язык(даже знаю какой).
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Не знаю насчёт потребления, но у меня дома после того, как дом облепили пенопластом, стало зимой РЕАЛЬНО теплее на 3-4С !
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но и "обклеили" стоило немало...
и если просчитать оно окупится... но лет через...5-10 (нет?)
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По поводу утепления фасадов очень сложный вопрос, потому что можно не правильно вывести точку росы и влага будет разрушать стену, и через 5 лет экономия вылезет грибком в стене, и в последствии дорогими лекарствами... да и кап. ремонтом.
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видимо плохо клеил...или пенопласт бракованный. зубко сказал, что должно потеплеть в 3-4 раза, а не на 3-4 градуса!
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и не будкт - слишком много жрем
и 0 это бесконечность "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 7528
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Довы...., народ просто будет п***ь как они вагонами, баллонами и миллионами. Еще раз энтузиазм закончился.
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самый простой вариант не платить - и никакие зубки не надо
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От скажіть,на біса нам урядовці,які можуть тільки підвищувати?Для цього треба мати великий розум? Це ефективний уряд?Може сраною мітлою?
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а сразу было неясно
или ты думал трусняки прозреют "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко - Цензор.НЕТ 9177
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"Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ ----- можешь сцуко можешь, но для этого нужно перестрелять хотя бы половину таких как ты, для тебя дибила в конституции написано, недра принадлежат не кучке пидерастов, а народу.
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За кого они людей принимают, большей лапши еще не читал...
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СААКАШВИЛИ: Я сейчас скажу вам, дорогие мои украинцы, не очень приятные для вас вещи, но кто-то должен их вам сказать:

http://puer.org.ua/blogs/5155/?fbclid=IwAR1IhpC1-3CFxt6_zcNZGQmbFL21NfFkRwPCNakdcwDrmLMC-SbVqAoLPDY
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мвф как трусняк сказал тебе цены подняло - кушай дорогой да
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Чим хороші нинішні керівники-все знають, можуть красиво розповісти!! А запитаєш хто це повинен робити-зразу наступає ТРИВАЛИЙ СТУПОР, потім говорять Путін заважає, кошти десь ділися. А далі виявляєть що ти сепаратист і шпигун бо не ті питання задаєш і мало що розумієш!!!!!!
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дайте нам жить украинцы!!!
нашей панамской Украине нужны виллы Ламборгини и коксы
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Кто в тебе, то объясните: как уменьшается счет в платежке за отопление,когда дом утеплен? Разве не все равно, когда поставщик поставляет отопление в дом по уже указанной цене?
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Утеплення пінопластом фасадів то теж не вихід, він горить моментально дім спалахне як свічка та їдкий чорний дим. Фасади треба утеплювати спеціальними фасадними системами, але то дорожче, утеплювач а потім або набірні панелі або штукатурка.
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""Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мер, платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно осуществимый"Источник: https://censor.net.ua/n3093534"

А вот проценты по кредиту на эти мероприятия составляют 100 Гвн за 1кв.м. в месяц на всю оставшуюся жизнь дома, сам же кредит в 2 раза больше стоимости дома.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - Зубко
 
 
 
 
 
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