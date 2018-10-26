 Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ"

Чиновникам Росрыболовства", принимавшим участие в переговорах в рамках украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, на 3 года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в аэропорту "Борисполь", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время вылета рейсом на Стамбул в аэропорту "Борисполь" пограничники запретили въезд Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – цитирует агентство слова источника.

Напомним, делегация из 4 представителей РФ прибыла в Украину для участия в официальных переговорах с "ГосРыбАгентством". Руководитель делегации – Игорь Рулёв, глава Азово-Черноморского управления "Росрыболовство".

Работу комиссии прервал народный депутат Украины Рефат Чубаров. Он заявил, что в составе российской делегации есть как минимум 3 офицера ФСБ. И вызвал представителей СБУ, чтобы выдворить российских участников переговоров с территории Украины.

В ходе проведения собеседований с гражданами РФ выяснилось, что трое из них незаконно въезжали на территорию оккупированного Крыма и выезжали с нее.

Накануне представителей РФ выдворили из страны.

Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что в ходе собеседования ни один из членов российской делегации, которые прибыли на заседание российско-украинской Комиссии по вопросам рыболовства, не вспомнил о посещении оккупированного Крыма.