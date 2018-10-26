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 Политика Украины, Происшествия
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 Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ"

Ранее они незаконно посещали оккупированный Крым.

Чиновникам Росрыболовства", принимавшим участие в переговорах в рамках украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, на 3 года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в аэропорту "Борисполь", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время вылета рейсом на Стамбул в аэропорту "Борисполь" пограничники запретили въезд Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – цитирует агентство слова источника.

Напомним, делегация из 4 представителей РФ прибыла в Украину для участия в официальных переговорах с "ГосРыбАгентством". Руководитель делегации – Игорь Рулёв, глава Азово-Черноморского управления "Росрыболовство".

Работу комиссии прервал народный депутат Украины Рефат Чубаров. Он заявил, что в составе российской делегации есть как минимум 3 офицера ФСБ. И вызвал представителей СБУ, чтобы выдворить российских участников переговоров с территории Украины.

В ходе проведения собеседований с гражданами РФ выяснилось, что трое из них незаконно въезжали на территорию оккупированного Крыма и выезжали с нее.

Накануне представителей РФ выдворили из страны.

Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что в ходе собеседования ни один из членов российской делегации, которые прибыли на заседание российско-украинской Комиссии по вопросам рыболовства, не вспомнил о посещении оккупированного Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3093531
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно, поддерживаю, саными тряпками козломордого вон из Украины
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а нашей "делегации" кто пистон вставит? Там же 100% сепары и "путинвведи".
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Чубарову,респект! "Наламав" чергову злигу ганДонам.Якби не він ніхто б і не дізнався про черговий "братній" дерибан.
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Треба було пропустити і арештувати фсбешників.
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Я читати вмію, а тобі ще треба навчитися. Не розумієш українську?
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кроме уметь читать, важно понимать смысл прочитанного, а у тебя с этим проблемы
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Тобто те, що ти не вмієш встановили. Зрозуміло, що не читаючи ти нічого не зрозумієш Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1399 Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 9368
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установили то, что ты не понимаешь смысла прочитанного, блин и это я пояснять должен. Ты хоть что нибудь самостоятельно можешь осознавать？😀
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Поки ти нічого не пояснював і зрозумів, що ти перекладаєш українську мову через ГУГЛ перекладач Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 7230
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ооооо, старичок, та ты совсем плох, увы, но ничем помочь не могу, это тебе к телемедицине нужно обращаться
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Тобто ти нічого не пояснюєш. Тому тебе просто в спам.
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Оба. А соя вчера на Чубарова бочку катила. Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 648
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а нашей "делегации" кто пистон вставит? Там же 100% сепары и "путинвведи".
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Всем составом в окопы, квоты выписывать сепарам
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Кино и немцы!
Приехали, покалякали о делах скорбных, пожрали за наш счет, уехали, а теперь не вьездные, бо раньше на крысм катались, пипец гребаный
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Правильно, поддерживаю, саными тряпками козломордого вон из Украины
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И что? По квотам договорились или будет еще одна встреча непонятно.
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Договорились, еще 100 лоханок с текущими моторами на Азовское море и вся рыба корейцам.
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Залишимось без бичків та кільки в томаті. Ой біда, біда
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Бичками котів не треба годувати, бо вони потім хворіють.
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Чубарову,респект! "Наламав" чергову злигу ганДонам.Якби не він ніхто б і не дізнався про черговий "братній" дерибан.
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А ведь спецом для Саакашвили ввели уголовку за незаконное пересечение границы. Вот бы и взять за жабры! Ан нет, торговые партнеры все таки.....
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"Запретили въезд на три года". Мне интересно, а три года пройдет - и все, эти рашкованцы опять законопослушные граждане по украинским законам? Вышиватный бред про "рашка столько не протянет"в ответ гнать не надо - оккупация Крыма длится уже пятый год. То есть, те, кого вначале наказывали за его посещение таким же "запретом" уже, по логике, могут свободно приезжать в Украину?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ"
 
 
 
 
 
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