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 Сенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям. ДОКУМЕНТ

Удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать свое завещание, составленное 7 сентября 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Громадське", которому его текст передала сестра режиссера Наталья Каплан.

В завещании Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий, а наследниками назначает своих детей Алину и Владислава.

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она вправе выбрать, кому перепоручить данные экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава", - говорится в тексте завещания.

Сенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям 01
Скан-копия написанного Сенцовым от руки завещания опубликована на сайте "Громадського"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премию имени Сахарова для Сенцова вручат его сестре и адвокату

Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3093529
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
А зачем его публиковать? Чтобы о себе напомнить?
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В любой непонятной ситуации пиши завещание...
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Ну, а как? Сценариев уже пять, а завещание одно. Непорядок.
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Ну-ну. Я похожего блеяния бараньего наслушался, когда про умирающую Савченко, которая под софитами и с каждодневными интервью больше всех страдала, своё мнение высказал.
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Скоріше за все, що у Олега поганий стан здоров'я.
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Співчуваю рідним Олега.У хуйла нема нічого людяного. І воно ще хоче до раю потрапити?На шкварки до чортів! Вони вже дочекатися не можуть! Сенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям - Цензор.НЕТ 8033
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Если сценарий такой же, как и снятый им фильм, дети ничего не заработают.
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Якийсь непатріотичний заповіт...Все дітям і дітям...А Україна де?Ні,всю виручку від поставлених фільмів направити на боротьбу з Хуйлом...Хоча...Ніхто не замислювався,чому в жодному кінотеатрі України не йде той єдинимй фільм,поставлений Сєнцовим?Бо прийде два глядача і обидва втікнуть через десять хвилин...Це щодо якості сценаріів і професійності Сєнцова...А так патріот,і шкода його,звичайно...
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Боже, бережи Олега і всіх наших хлопців
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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