 Сенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Громадське", которому его текст передала сестра режиссера Наталья Каплан.

В завещании Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий, а наследниками назначает своих детей Алину и Владислава.

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она вправе выбрать, кому перепоручить данные экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава", - говорится в тексте завещания.



Скан-копия написанного Сенцовым от руки завещания опубликована на сайте "Громадського"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премию имени Сахарова для Сенцова вручат его сестре и адвокату

Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.