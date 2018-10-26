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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (601) зарплата (1782) Минобороны (5425) военнослужащие (3927)

 Денежное содержание рядового-контрактника первого года службы начиная с 2019 года увеличится на 38% - с 7,2 тыс. до 10 тыс. грн, - Минобороны

В проекте Госбюджета на 2019 г. на нужды Вооруженных Сил Украины предусмотрены 101 400 000 000 грн (из них 0,8 млрд грн - для Государственной специальной службы транспорта, которая в прошлом году вошла в состав Минобороны), что почти на 17% больше финансового ресурса, утвержденного на 2018 год. В частности, на денежное обеспечение и заработную плату в следующем году планируется выделить 55,6 млрд грн (на 38% больше показателя 2018 г. - 40,2 млрд).

О запланированном повышении денежного содержания военнослужащих в 2019 году ukrmilitary.com рассказал директор Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Дяченко, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г.", утвержденным Указом Президента Украины, Кабинету Министров Украины определены задачи предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г." расходы на увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих не менее чем на 30% с учетом минимального размера денежного обеспечения для военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - не менее 10 000 гривен. То есть решение о существенном, подчеркиваю, существенном увеличении денежного содержания военнослужащих начиная с 2019 года уже принято. Если говорить о военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы, то оно увеличится на 38% - с 7200 до 10000 гривен", - рассказал он, отметив, что повышение денежного содержания различных категорий военнослужащих будет отличаться, в частности заметно возрастет денежное содержание военных наиболее дефицитных специальностей, также оно будет зависеть от важности задач, которые они выполняют.

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"Конкретные размеры денежного обеспечения всех категорий военнослужащих будут определены после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г.", - отметил Дяченко.

Кроме того, по его данным, по результатам анализа использования фонда денежного обеспечения 2019 года, по решению руководства Минобороны возможно повышение размеров вознаграждений за непосредственное участие в сдерживании вооруженной агрессии и дополнительных вознаграждений за успешное выполнение боевого задания, за непосредственное участие в боевых действиях и уничтожение (захват) техники.

Также, по словам Дяченко, в Государственном бюджете на 2018 год на выплату военнослужащим денежной компенсации за поднаем ими жилья предусмотрено 500 млн грн, что позволяет выплачивать такую ​​компенсацию почти 15 тысячам семей военнослужащих.

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"В проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г." на выплату такой компенсации предусмотрены уже 688,4 миллиона. Конкретный размер денежной компенсации определяется ежегодно приказом Министерства обороны о бюджетной политике на основании имеющегося финансового ресурса", - отметил он.

"Могу успокоить, в проекте Госбюджета на 2019 г. никакие ограничения относительно положенных военнослужащим (социальных. - Ред.) выплат не внесены, по крайней мере по состоянию на сегодня", - акцентировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3093527
 
   
 Топ комментарии
 
І це вже стало низькою зарплатою. Денежное содержание рядового-контрактника первого года службы начиная с 2019 года увеличится на 38% - с 7,2 тыс. до 10 тыс. грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3474
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Это ж какие очереди будут в военкоматы, такие деньжища сулят контрактникам, ужос!
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А где обещанные педром 1000 гривен в день?
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На первой линии ,где он обещал ,уже платят больше.Можешь проверить ,личным присутствием!
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Похоже, что все опять повторяется- повышение будет в виде вознаграждений или премий, что не будет вести к перерасчету пенсий для военных запаса.И соответственно, кто будет уходить на пенсию после принятия этого повышения , все это в пенсию засчитываться не будет. Это - зарплата в конвертах.
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По заложенному в бюджете на 2019 год курсу доллара - это целых 340 долларов для защитника Украины.
Напомните сколько получают Коболев, Кравцов, Витренко, Вовк...?
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На калькуляторе да 9,936

А на самом деле :

1) 7,2/10 = 0,72

2) 1,0-0,72=28%
--------
Спасибо по любому Грошове утримання рядового-контрактника першого року служби починаючи з 2019 року збільшиться на 38% - із 7,2 тис. до 10 тис. грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5151
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Это старых 300 долларов идиоты! Кто оправдывает пусть пойдет на зиму в окопы.
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Больше интересует не оклад, а сколько он на руки получит. Оклад 10000 грн и на руки 8100 грн. А так что получается они с окладом 7200 грн получали на руки 5904 грн, это конечно не военного в зоне ООС(АТО), с такой зарплатой это пиздец на гражданке
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Спочатку розберись, як нараховується зп у військових, а потім щось пиши тут.
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это ты с администрации говоришь? Когда в статье говорили о на столько повысят зарплату, NJ то имелось в веду об окладе. а налог с оклада у них начисляются также как и простых граждан, я только понимаю что мало по деньгам выходит.
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Так здоровый мужик дома найдет как семью прокормить. Это блин издевательство, когда человек пошел Родину защищать, а семья голодная. Беспредел вообще!!
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Увеличение денежного довольствия военнослужащих на фоне роста цен на основные продукты питания, коммунальные платежи, отопление, электроенергию и топлива даст нулевой результат.
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Оце пріпіздєнт обісрався, що армія виступить проти нього. Намагається банально дати хабаря військовикам, бо, як відомо, грошей в бюджеті немає, просрали економіку, а крали навіть більше, ніж папірєдннікі.
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Це позитивна новина, хоч як би ні вякали зрадофіли. А в 10 раз ніхто зп не підвищить, бо так не буває
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Пошел в жопу идиот! Ты сука на диване больше трогаем получаешь, чем ребята в гнылых окопах. Подожди сука , до вас доберутся уроды моральные.
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Блин отстой. Это вообще... А где же обещанные 1000 гривен в сутки? Или я вру и такого ПАП не обещал?
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Подсчитывают придурки диванные пособие наших воинов. Вы щитайте мусоров и охранников гнылого тела ваших правителей. Я думаю удивительные цыфры окажутся.
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На гражданке сейчас лафа.Военные прям обзавидовались все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенежное содержание рядового-контрактника первого года службы начиная с 2019 года увеличится на 38% - с 7,2 тыс. до 10 тыс. грн, - Минобороны
 
 
 
 
 
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