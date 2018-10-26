 Денежное содержание рядового-контрактника первого года службы начиная с 2019 года увеличится на 38% - с 7,2 тыс. до 10 тыс. грн, - Минобороны

О запланированном повышении денежного содержания военнослужащих в 2019 году ukrmilitary.com рассказал директор Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Дяченко, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г.", утвержденным Указом Президента Украины, Кабинету Министров Украины определены задачи предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г." расходы на увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих не менее чем на 30% с учетом минимального размера денежного обеспечения для военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - не менее 10 000 гривен. То есть решение о существенном, подчеркиваю, существенном увеличении денежного содержания военнослужащих начиная с 2019 года уже принято. Если говорить о военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы, то оно увеличится на 38% - с 7200 до 10000 гривен", - рассказал он, отметив, что повышение денежного содержания различных категорий военнослужащих будет отличаться, в частности заметно возрастет денежное содержание военных наиболее дефицитных специальностей, также оно будет зависеть от важности задач, которые они выполняют.

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"Конкретные размеры денежного обеспечения всех категорий военнослужащих будут определены после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г.", - отметил Дяченко.

Кроме того, по его данным, по результатам анализа использования фонда денежного обеспечения 2019 года, по решению руководства Минобороны возможно повышение размеров вознаграждений за непосредственное участие в сдерживании вооруженной агрессии и дополнительных вознаграждений за успешное выполнение боевого задания, за непосредственное участие в боевых действиях и уничтожение (захват) техники.

Также, по словам Дяченко, в Государственном бюджете на 2018 год на выплату военнослужащим денежной компенсации за поднаем ими жилья предусмотрено 500 млн грн, что позволяет выплачивать такую ​​компенсацию почти 15 тысячам семей военнослужащих.

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"В проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г." на выплату такой компенсации предусмотрены уже 688,4 миллиона. Конкретный размер денежной компенсации определяется ежегодно приказом Министерства обороны о бюджетной политике на основании имеющегося финансового ресурса", - отметил он.

"Могу успокоить, в проекте Госбюджета на 2019 г. никакие ограничения относительно положенных военнослужащим (социальных. - Ред.) выплат не внесены, по крайней мере по состоянию на сегодня", - акцентировал он.