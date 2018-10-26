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 Политика Украины
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Все про:арест (9726) коррупция (7244) прокуратура (3365) Шабунин (100)

 Прокурор и адвокаты блогера Филимоненко просят 60 суток домашнего ареста для Шабунина. ДОКУМЕНТ

Прокуратура и адвокаты блогера Всеволода Филимоненко, которого якобы избил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, требуют отправить антикоррупционера под домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Центра противодействия коррупции.

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"Прокурор зачитал ходатайство о назначении меры пресечения для председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина - домашний арест на 60 суток. Причина вроде бы неявка на суды без уважительных причин. Адвокаты блогера-провокатора Филимоненко ходатайство поддержали", - говорится в сообщении..

Прокурор и адвокаты блогера Филимоненко просят 60 суток домашнего ареста для Шабунина 01

Ранее в суде уже допросили свидетелей обвинения, а именно Дениса Маганова, Антона Гринева и Алексея Липовецкого. Маганов - главный редактор издания "Flash on Time News", который выдал блогеру Филимоненко редакционное задание. Во время допроса он подтвердил, что Филимоненко работает "на безвозмездной основе" в его печатной газете, которая за время существования выходила только трижды и ни в одном из этих тиражей материалов Филимоненко не было.

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Коллега Филимоненко Гринев сообщил суду, что по собственному желанию проходил "стажировку" у Филимоненко, а Липовецкий, который снимал все провокации Филимоненко, не смог вспомнить ни адреса редакции "Флеш он таймз ньюз", ни одного другого редакционного задания, которое бы получил от Маганова.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3093526
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну? И с чего бы это я к нему бы на улице подкатывал и, дыша соевым перегаром, за штаны смыкал?
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тебе бы кто врезал....карамельно-соевый ублюдок
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Охренели недолюстрированные. Блогер? Провокатор, бывший мент которго выгнали за взятки и прочую хрень. Сейчас вся страна блогеров. А этот просто тварь, соответственно и обслуживающие его адвокат и прокурор от Власти. По ипалу от Зарубежных партнёров и посольства США получите.
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А если я когда-то блог на районном сайте написал, то я тоже блогер?
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Не факт, но шабунин может тебе по лицу надавать, и ему ни чего не будет.
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Та ну? И с чего бы это я к нему бы на улице подкатывал и, дыша соевым перегаром, за штаны смыкал?
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тебе бы кто врезал....карамельно-соевый ублюдок
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За что? Шабунин ничего плохого не делал.
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Ублюдку врезал по мужски....а когда эта тварь бывший мусор балончиком в глаза Шабунину? Это как пошутил типа, а когда Шабунина Кива зелёнкой?....
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Шабинина укатывают по заказу Банковой и возможно лично Порошенко ему не простят и участие у Саввика Шустера ни его расследования и выступления на телеканале ни его передачи на телеканле 24 тому и пострадавший появился типа блогер журналЮга проститут.. провокатор.. попробывал бы он что то подобное выбросить по отношению к Пеце и власть сегодняшней пристрелили бы да еще повесили кучу уголвнызх дел террорист взрыватель насильник педоил и прочая галимая херня...
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И не только Шабунина. Вот Седлецкую со СХЕМЫ...за Сейшелы, Мальдивы, Медведчука, Свадьбу сынка Луценко и шабаш все коррупционно "элиты"........
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Они оба хороши. Но таки Шабунин не сдержался и распустил руки. Разве это норма для публичного человека?
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Хрен там. Есть кому оооченб серьёзному впрячься за Шабунина.
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порохоботище...а ты хоть служило. не спрашиваю о воевало.
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Можно просто удалить свой пост нажав на треугольник внизу
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Охренели недолюстрированные. Блогер? Провокатор, бывший мент которго выгнали за взятки и прочую хрень. Сейчас вся страна блогеров. А этот просто тварь, соответственно и обслуживающие его адвокат и прокурор от Власти. По ипалу от Зарубежных партнёров и посольства США получите.
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От повесток сцыкло скрывалось, пусть хоть дома под арестом посидит...
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порохоботище...а ты хоть служило. не спрашиваю о воевало...
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Он Алексей Иванович! Такие служат только господам удачам.
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так, а зачем и с какой целью он не посещал заседание, если он прав?
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Тілесні ушкодження середньої тяжкості від одного удару? Ау, це не Кличко, це Шабунін!! Згідно кримінального кодексу, ушкодження середньої тяжкості має наслідком втрату працездатності не менш, як на 3 тижні. Від одного удару? Ріалі?

Знаєте, отне подобається мені Шабунін, але водночас виникає питання: скільки той блохєр лікарю дав за таку довідку?
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Это проект власти...а ОНО так роль играл...там ве заряжены даже прокурорские. Банковой Шабунин как кость в горле как и другие ребята журналисты, активисты расследователи.
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На місці Шабуніна я б подав зустрічний позов за те, що той блохєр його балончиком оприскав. Теж можна тілесні ушкодження придумати...
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Блоггер из порошковой команды ?кто ,что знает о нем
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А про другого уже бы давно забыли. Как говорят: Не трогай шоколадное гамно а то долго вонять будет!
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Поделом этому мажору. Хотя и порохоблогеру не мешало бы мордяку отбить.
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Вы будете сильно смеяться, но это ничтожество, филимонов будет главой предвыборного штаба порошенко! Остальные все отказались! Крысы побежали с корабля.
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Мальдивско- рюкзачные многих так своих критиков навечно отправят в СИЗО..
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ого как кацапов возбуждает тема Шабунина. Зрадоё...бы и кацапы обожают гавно.
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его величество Шабунин мог бы и посетить суд, а не устраивать из этого шоу, так что прокуроры по сути имели право на такое обвинение
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Ну нечего было устраивать дебоши и распускать руки, каким бы он ни был там журналистом, а второй антикоррупционеры. Есть нормы приличи в конце то концов.
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Прокурор і адвокати блогера Філімоненка просять 60 діб домашнього арешту для Шабуніна - Цензор.НЕТ 9780Max Kolezznikov7 червня 2017 р. · Всегда читайте документы до конца)) в конце может спрятаться самое интересное
У господина Шабунина ВРЕМЕННОЕ удостоверение. И он должен был пройти новую медкомиссию, чтобы подтвердить непригодность к службе. В 2005 году. Просто прочитайте документ, который он сам запостил - документ просрочен уже 12 лет.Конечно в 2017 не хочется проходить медкомиссию, ведь откосить теперь не удастся. Поневоле завопишь про злочинну владу. Очень, знаете ли, страшно.
И особо обратите внимание на причину комиссации:Taras Partyn І знову не до кінця! Підстава комісіювання:
Інфекційні захворювання бактеріальної, вірусної, протозойної етіології, гельмінтози:а) які не піддаються або важко піддаються лікуванню;
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3794.html
У Шабуньки глисты, которые помогли ему откосить от Армии Прокурор і адвокати блогера Філімоненка просять 60 діб домашнього арешту для Шабуніна - Цензор.НЕТ 456

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор и адвокаты блогера Филимоненко просят 60 суток домашнего ареста для Шабунина. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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