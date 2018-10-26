 Прокурор и адвокаты блогера Филимоненко просят 60 суток домашнего ареста для Шабунина. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Центра противодействия коррупции.
"Прокурор зачитал ходатайство о назначении меры пресечения для председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина - домашний арест на 60 суток. Причина вроде бы неявка на суды без уважительных причин. Адвокаты блогера-провокатора Филимоненко ходатайство поддержали", - говорится в сообщении..
Ранее в суде уже допросили свидетелей обвинения, а именно Дениса Маганова, Антона Гринева и Алексея Липовецкого. Маганов - главный редактор издания "Flash on Time News", который выдал блогеру Филимоненко редакционное задание. Во время допроса он подтвердил, что Филимоненко работает "на безвозмездной основе" в его печатной газете, которая за время существования выходила только трижды и ни в одном из этих тиражей материалов Филимоненко не было.
Коллега Филимоненко Гринев сообщил суду, что по собственному желанию проходил "стажировку" у Филимоненко, а Липовецкий, который снимал все провокации Филимоненко, не смог вспомнить ни адреса редакции "Флеш он таймз ньюз", ни одного другого редакционного задания, которое бы получил от Маганова.
Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.
В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.
Знаєте, отне подобається мені Шабунін, але водночас виникає питання: скільки той блохєр лікарю дав за таку довідку?
У господина Шабунина ВРЕМЕННОЕ удостоверение. И он должен был пройти новую медкомиссию, чтобы подтвердить непригодность к службе. В 2005 году. Просто прочитайте документ, который он сам запостил - документ просрочен уже 12 лет.Конечно в 2017 не хочется проходить медкомиссию, ведь откосить теперь не удастся. Поневоле завопишь про злочинну владу. Очень, знаете ли, страшно.
И особо обратите внимание на причину комиссации:Taras Partyn І знову не до кінця! Підстава комісіювання:
Інфекційні захворювання бактеріальної, вірусної, протозойної етіології, гельмінтози:а) які не піддаються або важко піддаються лікуванню;
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3794.html
У Шабуньки глисты, которые помогли ему откосить от Армии