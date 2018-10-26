 Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайсль во время выступления в Национальном совете (нижней палате Парламента) Австрии.

"Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается", - заявила Кнайсль, комментируя вопрос о том, будет ли ЕС занимать общую позицию в реакции на кибератаки России и будет ли она поддерживать этот шаг.

Кнайсль напомнила, что Австрия осудила кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия и заявила, что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

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Как сообщалось, 4 октября Нидерланды раскрыли имена четырех российских шпионов, которые в апреле этого года совершили попытку кибератак в Гааге. Офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России охотились на базу данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

После пресс-конференции в Нидерландах Минюст США сделал заявление, сообщив о предъявлении обвинений в хакерских атаках семи работникам ГРУ РФ. Среди них и четверо сотрудников ГРУ, которых Нидерланды выслали в апреле: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. ФБР объявило их в розыск.

Британия, Нидерланды, Румыния, Литва, Финляндия и Эстония призвали Евросоюз расширить режим санкций с тем, чтобы можно было наказывать за кибератаки.

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