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 Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль

Европейский Союз в настоящее время обсуждает возможность введения санкций против Российской Федерации из-за кибератак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайсль во время выступления в Национальном совете (нижней палате Парламента) Австрии.

"Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается", - заявила Кнайсль, комментируя вопрос о том, будет ли ЕС занимать общую позицию в реакции на кибератаки России и будет ли она поддерживать этот шаг.

Кнайсль напомнила, что Австрия осудила кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия и заявила, что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина – тестовый полигон для хакеров, - эксперт по кибербезопасности Липовски

Как сообщалось, 4 октября Нидерланды раскрыли имена четырех российских шпионов, которые в апреле этого года совершили попытку кибератак в Гааге. Офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России охотились на базу данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

После пресс-конференции в Нидерландах Минюст США сделал заявление, сообщив о предъявлении обвинений в хакерских атаках семи работникам ГРУ РФ. Среди них и четверо сотрудников ГРУ, которых Нидерланды выслали в апреле: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. ФБР объявило их в розыск.

Британия, Нидерланды, Румыния, Литва, Финляндия и Эстония призвали Евросоюз расширить режим санкций с тем, чтобы можно было наказывать за кибератаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запустили первую превентивную кибероперацию против РФ, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3093524
 
 
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хуйло плохо сплясал на свадебке?
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Танцевали, веселились,
Подсчитали - прослезились...
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Она потанцевала с хуйлом, посмотрела шо он карлик по сравнению с красивыми высокими арийцами, и стала голосовать за санкции . ХИТРЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ХОД 😎😎
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Мабуть не сподобався він, бо зростом не вийшов Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль - Цензор.НЕТ 3486
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мда, какая-то она ......., видать плохо девушку на свадьбе потанцевал Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль - Цензор.НЕТ 8254
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Она потанцевала с хуйлом, посмотрела шо он карлик по сравнению с красивыми высокими арийцами, и стала голосовать за санкции . ХИТРЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ХОД 😎😎
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Танцевали, веселились,
Подсчитали - прослезились...
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И чем сильнее, тем полезней санкции. Надо бы запретить руцкому миру ездить в ненавистный Запад.
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Шото Австрия заволновалась . Конечно вся Вена забита руцькими фирмами и шпионами , ОБСЕ стоит в хофбурге(!!) - дворце императора.
В Вене уже коренных австрияк не осталось- одни руцькие , сербы, сирийцы, курды и туристы
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Мої родичі там офіційно працюють по контракту Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль - Цензор.НЕТ 8298
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль
 
 
 
 
 
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