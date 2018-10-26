 Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе

Американское издание "Foreign Policy" отредактировало интервью с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Из текста убрали часть, в которой он говорит о том, что СММ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал.

"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили эту фразу, поскольку она не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", – говорится в обновленном тексте интервью, размещенном на сайте издания.

Ранее на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на Донбассе, Хуг ответил, что наблюдатели "не увидели прямых доказательств" вторжения РФ в Украину, а видели лишь конвои, которые выезжают и въезжают в Украину в местах, где нет официального пересечения границы.

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Хуг также отметил, что представители ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте". Этим он фактически повторил слова Владимира Путина о "военторге".

Интервью с замглавы миссии ОБСЕ вызвало волну критики среди украинских политиков и общественных активистов.

Так, первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко высказала сожаление, что миссия Хуга на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. "Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", – написала Геращенко.

А народный депутат Мустафа Найем увидел в словах Хуга "признаки шизофрении".

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Напомним, с 31 октября Хуг уходит в отставку. Его сменит британец Марк Этерингтон.

Миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года - сначала в Крыму, куда в итоге оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе.