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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3354) интервью (117) Хуг Александр (431)

 Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе

В редакции пояснили, что "эта фраза не передает подразумевавшуюся им точку зрения".

Американское издание "Foreign Policy" отредактировало интервью с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Из текста убрали часть, в которой он говорит о том, что СММ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал.

"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили эту фразу, поскольку она не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", – говорится в обновленном тексте интервью, размещенном на сайте издания.

Ранее на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на Донбассе, Хуг ответил, что наблюдатели "не увидели прямых доказательств" вторжения РФ в Украину, а видели лишь конвои, которые выезжают и въезжают в Украину в местах, где нет официального пересечения границы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Хуг также отметил, что представители ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте". Этим он фактически повторил слова Владимира Путина о "военторге".

Интервью с замглавы миссии ОБСЕ вызвало волну критики среди украинских политиков и общественных активистов.

Так, первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко высказала сожаление, что миссия Хуга на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. "Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", – написала Геращенко.

А народный депутат Мустафа Найем увидел в словах Хуга "признаки шизофрении".

Также на Цензор.НЕТ: В ОБСЕ отвергли предположения о сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Напомним, с 31 октября Хуг уходит в отставку. Его сменит британец Марк Этерингтон.

Миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года - сначала в Крыму, куда в итоге оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3093523
 
 
 Топ комментарии
 
Слово не горобець, бо вилетіло і Хуга вже спіймали Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе - Цензор.НЕТ 6201
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А смысл пытаться убрать расиянскую плесень с этой стухшей консервы??! Она завонялась - все поняли эту продажную шкуру. Какой смысл его запоздало отбеливать?
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Вапще то ОБСЕ появились после военных действий, а не до
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Т.е сейчас там "военных действий"( в кавычках потому что это твоя цитата) нет?
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Есть,но они не столь масштабные,как 4 года назад,с захватом украинских земель
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А що відсутність терміну, «масштабних», аннулює термін «військових»?
Аж яким то чином?
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Слово не горобець, бо вилетіло і Хуга вже спіймали Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе - Цензор.НЕТ 6201
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То й що йому?
От, як би «спіймали» нафтобабло «Газпрома», на його рахунку, яке він «заработал», на крові за ці чотири роки ...
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мля!!!
и до этого было всё заморочено, а сейчас прям шпионский дэтэктив
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Это,как история с сайтом FIFA? Или мистеру хугу бандероли с очками для слепых стали массово приходить?
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А смысл пытаться убрать расиянскую плесень с этой стухшей консервы??! Она завонялась - все поняли эту продажную шкуру. Какой смысл его запоздало отбеливать?
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Хуг падок к грязным деньгам. Собственно, его мнение куплено. Оно идет в разрез с уже докащанными самой ОБСЕ фактами ввоза в Украину военной техники из РФ, пересечения людей в военной форме и пр правонарушений.
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А шо такое? Какой-то прокацапский журналист Хугу подставу сделал?
А Хуг перед печатью материал не согласовывал?
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Та дійсно, скільки можна: «Всєх дєнєг нє заработаєш» (с)
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имхо, незадорого ослепшая путинферштеерская шкура. Сколько их было, есть и будет- Если уж своих таких подобных тьма-тьмущая.
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Побоялся скандала .
НАДО ТРЕБОВАТЬОФИЦИАЛЬНЫХ ИЗВИНЕНИЙ В СМИ
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Нада требовать ОФИЦИАЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.
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Свора трусливых шакалов всегда платит в десятикратном размере.
Сэкономили/заработали, "экономисты/бизнесмены" хулевы?)))))
Вам еще аукнется ваша продажность многократно) И это не угроза! Это просто констатация факта! Реальность всегда хреначит тупых жадных удолбней мордой об стол... если не затылком об бордюр - это не я придумал, просто так сама реальность и работает.
Сами увидите, как Деладье со товарищи.
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Четыре года страданий миллионов людей, и потом вот такое, ляяп...
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нафига сначала публиковать, потом исправлять? на радость рашенским пропагандонам??? идиоты какие-то, честное слово
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З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 7148 З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 7148 З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 7148 З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 7148 З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 4523 З інтерв'ю з Хугом прибрали слова про відсутність прямих доказів російського військового втручання на Донбасі - Цензор.НЕТ 4523
Пряму мову підкоригували.
Прямо генії. Те що ляпнув цей Хцг(й) і є його особистою думкою, яку він транслює на загал, коли його не ловлять за язика.
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Слова відредагувати можна це не проблема от тільки Хуг Хугом і залишиться на добавці до офіційної зарплати від хуйла. Ну а про те скільки офіцерів ФСБ "служить" в місії на Донбасі яку очолює Хуг можна тільки здогадуватись.
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й європа вчить нас боротись з корупцією?)))
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та у порівнянні, з нашою їм просто смішно...
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так він тут навчився, на місці. Хто зна, як його москалі викорстивоють - може за гроші,а може через погрози його рідним. Скоріше і те, і те.
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Надо ему честно признаться что он самарскую травку курил. А может даже с запасов хуйла!
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Хуг - марионетка кремля с патрохали купленая ботаксной харей - путлером.Всё ОБСЕ - и их так сказать "работа" с 2014 года - коту под хвост.
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Дэмократия такая дэмократия.)
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Печально все это. Наверное надо, что бы в Нидерланды поехали любители шпилей и отравили его родственников, может быть тогда у него в голове что то за шевелится
Хотя вряд ли ((((
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