 Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в пятницу в Киеве.

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"Я верю, что рано или поздно Лавры перейдут в Украинскую церковь. Какое для этого необходимо время? Ответ – не знаю. Но то, что они будут в Украинской церкви – сомнений в этом не имею никаких, потому что это украинская святыня. Не хотят нынешние монахи переходить в Украинскую церковь – пусть остаются… Придет время, когда захотят перейти в Украинскую церковь. Перейдут добровольно, без какого-либо насилия. Сейчас будем терпеть… Терпели больше - потерпим еще", - сказал патриарх Филарет.

Он подчеркнул, что переход в Украинскую православную церковь из Русской православной церкви может быть только добровольным.

"Братия Лавр должны добровольно избрать Украинскую церковь", - добавил глава УПЦ-КП.

После решения синода Константинопольского патриархата касательно Томоса об автокефалии православной церкви в Украине в УПЦ (Московского патриархата) вновь активно обсуждается тема возможного насильственного изменения церковной принадлежности Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.