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 Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) уверен, что со временем Лавры, в которых сейчас проводит богослужения Московский патриархат, перейдут в поместную Украинскую православную церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в пятницу в Киеве.

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Видео Громадське ТВ

"Я верю, что рано или поздно Лавры перейдут в Украинскую церковь. Какое для этого необходимо время? Ответ – не знаю. Но то, что они будут в Украинской церкви – сомнений в этом не имею никаких, потому что это украинская святыня. Не хотят нынешние монахи переходить в Украинскую церковь – пусть остаются… Придет время, когда захотят перейти в Украинскую церковь. Перейдут добровольно, без какого-либо насилия. Сейчас будем терпеть… Терпели больше - потерпим еще", - сказал патриарх Филарет.

Он подчеркнул, что переход в Украинскую православную церковь из Русской православной церкви может быть только добровольным.

"Братия Лавр должны добровольно избрать Украинскую церковь", - добавил глава УПЦ-КП.

После решения синода Константинопольского патриархата касательно Томоса об автокефалии православной церкви в Украине в УПЦ (Московского патриархата) вновь активно обсуждается тема возможного насильственного изменения церковной принадлежности Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093522
 
   
 Топ комментарии
 
А разорвать с ними договор и купить им билет на Московию толерантность и миролюбие к врагу не позволяет??!!!
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Пусть они добровольно едут в мордор!! Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет - Цензор.НЕТ 7133
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Киево-Печерская Лавра, это государственная собственность и если не сейчас, то в ближайшем будущем должна быть передана для богослужений Украинской церкви.
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И сразу станут патриотами в вышиыванках, а не фсбшными попами! Кирдык киевской церкви кароче.
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Я думаю, наши попы, повернись ситуация иначе, повели бы себя точно также: схватили бы балалайки и начали распевать кацапские частушки. А шо? Власть, она ж от бога..Непонятно только, почему они с такой пуленепробиваемой теорией за автокефалию бодаются.
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Народ же шекели в церковь носит. А стоит просто посмотреть поповские расценки. П.С. А у католиков, напрыклад, падре денюх не берут
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У католиков есть специальный налог, который платят только верующие, все честно. В Украине церкви МП спонсируются из местных бюджетов. Что с этим собираются делать наши автокефальщики - непонятно. Если я правильно понимаю план Пеци - ФСБ МП добровольно откажется от денег.
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Так РПЦ буде все робити для того, щоб Лаври залишалися у них.
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Если ФСБ не вмешается,в чем я не уверен
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Для начала различные онуфрии и паши-"мерседесы" должны быть преданы очищающему огню.
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А разорвать с ними договор и купить им билет на Московию толерантность и миролюбие к врагу не позволяет??!!!
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То ли еще будет. Потом по этой накатанной и испытанной с рыгами и попами схеме, можно будет внедрить во власть осознавших свою неправоту ылиту ДыНыэР и ЛыНыэР
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Перейдут. Если создадим условия,несовместимые с их деятельностью.
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Всё делается просто-признать МП комерческой организацией,и согласно закону запретить её деятельность в Украине. Рано чи пізно лаври, підпорядковані МП, перейдуть в Українську православну церкву, до того ж добровільно, - Філарет - Цензор.НЕТ 5740
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ВСІ Лаври в УКРАЇНІ належать УКРАЇНІ. Рано чи пізно лаври, підпорядковані МП, перейдуть в Українську православну церкву, до того ж добровільно, - Філарет - Цензор.НЕТ 8136 А те що вони в користуванні москальської секти фсб... то таке.. ВІРУЮЧІ ВИРІШУЮТЬ ДО КОГО ВОНИ БУДУТЬ ПРИХИЛЬНІ чи до УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ чи до секти. попів москальських НІХТО НЕ ПИТАТИМЕ
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Из МП в Константинопольский патриархат - аж побегут!
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Накануне митрополит Австрийский Арсений сообщил, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято Вселенским патриархатом Константинополя "в подходящее время". "Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путем", - подчеркнул он.
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https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8/a-45850050
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Можно ускорить! Вчера в Николаев морпехи вернулись на ротацию - чтоб не скучали пусть разомнутся на кацапских попах....
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Естественно, что перебегут. Надо же кацапам иметь своих диверсантов и в новой украинской церкви. Лично я бы перебежчиков держал под постоянным наблюдением. Кацапы не успокоятся до тех пор, пока не будут дохлыми.
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Киево-Печерская Лавра, это государственная собственность и если не сейчас, то в ближайшем будущем должна быть передана для богослужений Украинской церкви.
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при желании вытрусить этих московских вОшей из Украины - легко.
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Все лавры у нас принадлежат государству , по тому согласно конституции народ у нас является единственным источником власти . Значит параллельно президентским выборам проводим референдум , о статусе фсбешной секты в Украине и какая церковь должна править службу в лаврах. И всего делов , главное что с результатими референдума даже Гундяй и Хуйло спорить не смогут .
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Євреї та мусліми теж будуть голосувати?
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Вот вам и весь томос... Еще после заявлений Пороха,я начал подозревать,что это отделение церкви, будет только "на бумаге",теперь точно вижу,что так оно и есть. Ну а "верить" в то,что ФСБшники в рясах,резко раскаятся и перейдут на сторону Украины,это все равно,что верить в то ,что Рогозин покорит Марс.
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"Интер" усиливает поток мусора, промывающий мозги аудитории: теперь полоскать извилины зрителей "Интера" еженедельно будет и митрополит РПЦ(уа) Онуфрий. (С) Может, сразу свой канал замутить, как у мунтяна?
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наивно предполагать что это произойдет само собой. Посмотрите сколько верян идут в МП хотя рядом УП. И,заметьте , идет война с рашей... Этому стаду пофиг...сегодня в вышиванке флагом машет, завтра попу пархатому руку целует. Салоеды хреновы...никакого уважения ни к себе , ни к парням которые на войне.
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Ситуація така , що потрібно менше молоти язиком , а більше робити . Тільки не так як бодяга Митрополит- Патріарх . Тяга до власної величі , цього старенького .......... , може відкласти питання Томосу на невизначений час . Воно всупереч позиції Вселенського Патріархату дзявкає що тут буде Патрополит . А це амбєц автокефалії .
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Угу .
Маскали которых завезли в Крым после-го за лет не стали украинцами .
Тогда почему столетиями подбираемые Масквой кадры в фашистскую церковь вдруг перейдут в УПЦ ?
Филарет неадеквотно смотрит на мир .
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скоріше вже хоч би переіменували мацковський сатанат у РПЦ. !!
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Те,що Філарет буде терпіти то ясно...Тут питання чи Путін буде терпіти,коли Лавра "добровільно" перейде в Українську православну...Тому,я думаю,хай Філарет терпить далі...Зрештою,то для нього нормальний стан і все по канонам...Бог терпів і нам велів...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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