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 Киевские новости, Общество
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 Ветеранский магазин "Каптерка" распродает товары и ищет новое помещение

В связи с закрытием магазина "Каптерка" с субботы, 27 октября, в нем объявлена тотальная распродажа. Также идет поиск помещения для открытия нового магазина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook владелец магазина "Каптерка" и Центра помощи Воинам АТО в Киеве, боец 14-й сотни самообороны Майдана, волонтер Андрей Хоманчук.

"Друзья, прошу поддержать репостом. Или гривной.
В связи с закрытием магазина "Каптерка" с завтрашнего дня (с сб 27 октября) и до переезда-открытия нового магазина ТМ "БЛОКПОСТ" (хз по срокам, но мне надо срочно освобождать свои помещения) - обьявляю Тотальную распродажу на весь собственный товар - обувь, одежду, флис, летний ассортимент и многое другое!

Нигде в Украине вы не найдете таких цен, какие будут в "Каптерке" в эти дни!
На многие и без того акционные позиции будет дополнительная скидка для УБД.
Заходите, рекомендуйте друзьям!

Нужна помощь: может кто где видел интересное свободное помещение - пишите".

Адрес магазина - Почтовая пл. ул Сагайдачного, 12 (во дворе гаражный бокс).
Работаем: будни 10-19.00, сб-вс 10-17.00".

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Источник: https://censor.net.ua/n3093520
 
 
 Топ комментарии
 
Что бы переехать из одного помещения в другое нужно распродать товар？это что то новое в экономике и торговле.
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неординарный маркетинговый ход
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1. Необходимо срочно освободить помещение(я).
2. Не ликвидируется, а собирается на новом месте открыть.
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Что бы переехать из одного помещения в другое нужно распродать товар？это что то новое в экономике и торговле.
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"... до переезда-открытия нового магазина ТМ "БЛОКПОСТ" (хз по срокам, но мне надо срочно освобождать свои помещения)
Источник:https://censor.net.ua/n3093520"

Зато не ново в трактовке статей...
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Ну от... Лоліта добилася закриття магазину військового спорядження... Тепер точно здамо Марік...
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1. Необходимо срочно освободить помещение(я).
2. Не ликвидируется, а собирается на новом месте открыть.
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и побыстрее заработать
тогда по руьлю - очередь будет до креста
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Я исхожу из того, что ему необходимо срочно освободить помещение, а переезд и новое оформление будет стоить денег...
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берешь в ручки и везешь - какие там траты
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Не очень оригинальный - до этого было селфачино...)))
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Капучино + селфи на поверхности оного, пару месяцев назад выложили новость... Всего 200 грн порция...
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спасиб - за это бабло перефоткаю полкиева
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Книгу там покупал Психи двух морей.Надо будет заехать еще
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Огласите тогда уже весь список... тьфу, прайс-лист с учетом скидок... А то по гаражным будкам влом бегать... У этой конторки вообще свой сайт есть?
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вот - но скидок не указано
http://kapterka.com.ua/
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я на рейнджере брал - там вроде демократичнее
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Цензор начал публиковать объявления каких-то гаражных каптерок. Очень солидно.
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на жаль, цензор йже "шляхом" Української правди(((
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВетеранский магазин "Каптерка" распродает товары и ищет новое помещение
 
 
 
 
 
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