 Ветеранский магазин "Каптерка" распродает товары и ищет новое помещение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook владелец магазина "Каптерка" и Центра помощи Воинам АТО в Киеве, боец 14-й сотни самообороны Майдана, волонтер Андрей Хоманчук.
"Друзья, прошу поддержать репостом. Или гривной.
В связи с закрытием магазина "Каптерка" с завтрашнего дня (с сб 27 октября) и до переезда-открытия нового магазина ТМ "БЛОКПОСТ" (хз по срокам, но мне надо срочно освобождать свои помещения) - обьявляю Тотальную распродажу на весь собственный товар - обувь, одежду, флис, летний ассортимент и многое другое!
Нигде в Украине вы не найдете таких цен, какие будут в "Каптерке" в эти дни!
На многие и без того акционные позиции будет дополнительная скидка для УБД.
Заходите, рекомендуйте друзьям!
Нужна помощь: может кто где видел интересное свободное помещение - пишите".
Адрес магазина - Почтовая пл. ул Сагайдачного, 12 (во дворе гаражный бокс).
Работаем: будни 10-19.00, сб-вс 10-17.00".
Источник:https://censor.net.ua/n3093520"
Зато не ново в трактовке статей...
2. Не ликвидируется, а собирается на новом месте открыть.
тогда по руьлю - очередь будет до креста
http://kapterka.com.ua/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+12,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+04070/@50.4611457,30.5220873,138m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4ce46ce9f6b5b:0x7338c34a6bdf1956!8m2!3d50.4610304!4d30.522629?hl=ru